Thứ Ba, 11/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chính sách

Bộ Xây dựng ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chênh 200-500 triệu đồng

Hoàng Anh

10/11/2025, 15:19

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng đã dự thảo xong và trình lên Chính phủ Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội...

Lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn. Ảnh minh họa
Lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn. Ảnh minh họa

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 vừa diễn ra, liên quan đến việc hoàn thành mục tiêu nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh cơ sở pháp lý liên quan đến nhà ở xã hội đã đầy đủ, không còn vướng mắc, dự thảo Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia Bộ Xây dựng sẽ trình lên Chính phủ trong tháng 11.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ thị từ Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, quản lý thị trường bất động sản trong tình hình mới, Bộ cũng đang xây dựng dự thảo và sẽ trình vào tuần tới.

Bộ trưởng cũng thông tin: Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản đã được Bộ Xây dựng hoàn thành và đang xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan để trình lên cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, đối với hiện tượng tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội được dư luận, báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã dự thảo xong và trình lên Chính phủ Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết Bộ Xây dựng đã trực tiếp đi kiểm tra và ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ, chênh từ 200- 500 triệu đồng. Bộ trưởng đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong cuối năm 2025- đầu năm 2026 cũng như việc hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội là có thể thực hiện được.
Mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong cuối năm 2025- đầu năm 2026 cũng như việc hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội là có thể thực hiện được.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong cuối năm 2025- đầu năm 2026 cũng như việc hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội là có thể thực hiện được bởi các địa phương đang rất nỗ lực và dành nhiều tâm huyết cho việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Điển hình như UBND TP. Hà Nội đã thông qua 30 dự án xây dựng nhà ở xã hội với số lượng bình quân 500 căn/dự án. Nêu dẫn chứng này, Bộ trưởng Minh mong các địa phương cũng phát huy tinh thần như Hà Nội để có thể hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, tăng nguồn cung, giúp hạ giá thành cho thị trường bất động sản hiện nay.

Trước đó ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, đã chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh cần cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên" để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời; tạo quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội bằng cách thức linh hoạt; đa dạng hóa nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, gồm vốn tín dụng, vốn Nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển nhà ở, phát hành trái phiếu…

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương phải có quy định và có trách nhiệm trong giải quyết nhanh, gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội, theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm nhưng vô tư, trong sáng, cái gì tốt cho dân, cho nước thì cứ thế mà làm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Về điều kiện, thủ tục với người được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, Thủ tướng nêu rõ theo hướng tăng cường hậu kiểm, trên cơ sở dữ liệu tích hợp, liên thông trên cả nước để kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch, thông tin rõ ràng về ai có nhu cầu, ai đã có nhà, ai chưa có nhà…

Thủ tướng lưu ý, mở rộng các chủ thể tham gia phát triển nhà ở xã hội và đối tượng được thụ hưởng; phát triển nhà ở xã hội cả ở khu vực đô thị và nông thôn theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhất; trong một khu đô thị cần có nhiều phân khúc nhà khác nhau, trong đó có nhà ở xã hội, dùng chung hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể thao...

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội; ban hành 22 Nghị quyết, 12 Chỉ thị, Quyết định, Công điện; tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện phát triển nhà ở xã hội... Chính phủ đã có Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Trong đó, cả nước phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội.

Lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn.

Đề xuất cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội

13:39, 31/10/2025

Đề xuất cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội

Hải Phòng: 1.479 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

16:05, 29/10/2025

Hải Phòng: 1.479 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Hà Nội bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

15:33, 27/10/2025

Hà Nội bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Từ khóa:

Bộ Xây dựng chính sách nhà ở điều kiện mua nhà ở xã hội kiểm soát giá bất động sản mục tiêu 1 triệu căn nhà nghi định của Chính phủ nhà ở xã hội Thủ tướng Phạm Minh Chính tiêu chuẩn đổi tượng được mua nhà ở xã hội tình hình bất động sản vay vốn mua nhà ở xã hội

Đọc thêm

Việc xác định giá đất cần được nghiên cứu thấu đáo

Việc xác định giá đất cần được nghiên cứu thấu đáo

Hiện nay, các địa phương đang xây dựng Bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết nhưng phải được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Lo ngại giá đất đẩy giá nhà lên “tầm cao mới”

Lo ngại giá đất đẩy giá nhà lên “tầm cao mới”

Theo dự thảo Bảng giá đất áp dụng cho năm 2026, dự kiến giá đất ở tại Hà Nội sẽ tăng từ 2 – 26% tuỳ từng khu vực, cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2. Với mức tăng này, nhiều ý kiến lo ngại sẽ tác động dây chuyền đến thị trường bất động sản, đẩy giá nhà ở lên “tầm cao mới”.

Dự thảo Nghị định mới hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thay đổi địa giới và đơn vị hành chính

Dự thảo Nghị định mới hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thay đổi địa giới và đơn vị hành chính

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính...

Ngành xây dựng lo thiếu nhân lực

Ngành xây dựng lo thiếu nhân lực

Số lượng công việc của nhiều nhà thầu xây dựng Việt Nam hiện tại và trong năm 2026 dự kiến tăng tới 50%. Tuy nhiên, từ quý 2/2025, ngành xây dựng đã rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, dẫn tới cạnh tranh giành nhân lực rất gay gắt. Điều này có thể đẩy chi phí nhân công lên cao, gây bất ổn cho toàn ngành.

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 54 doanh nghiệp thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 54 doanh nghiệp thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt cho 54 doanh nghiệp bất động sản thí điểm nhận đất nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dựa trên Nghị quyết 171/2024/QH15 và các quy định pháp luật liên quan…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Dân sinh

2

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Dân sinh

4

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Chứng khoán

5

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy