Sẽ tăng cường thanh tra các dự án đầu tư lớn

Trả lời cử tri về các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, Thanh tra Chính phủ cho biết sắp tới, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra các dự án đầu tư lớn, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai…; Kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Thanh tra Chính phủ vừa có Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiều kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai và đầu tư công.

TIẾN TỚI XÓA BỎ CƠ CHẾ XIN – CHO TRONG CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

Cử tri Cà Mau phản ánh: tình trạng tham nhũng chủ yếu xảy ra ở một bộ phận cán bộ, công chức có chức vụ, quyền hạn; tuy nhiên, việc xử lý một số vụ việc chưa đủ sức răn đe. Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn thất thoát, lãng phí, nhất là trong đầu tư công.

Trả lời vấn đề này, Thanh tra Chính phủ cho biết trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai". Các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, xử lý cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý.

Để tăng cường hơn nữa sức cảnh tỉnh, răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ xác định việc hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng" là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã và đang triển khai rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực và nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, xóa bỏ cơ chế "xin - cho" trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đấu giá, quản lý tài sản công, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư... Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Trong thời gian tới, ngành thanh tra sẽ đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài nhà nước có sự cấu kết với cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, không để hình thành "nhóm lợi ích" chiếm đoạt tài sản Nhà nước, thao túng chính sách, thâu tóm quyền lực; Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp xử lý sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử, thi hành án; đảm bảo nghiêm minh, đồng bộ, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cảnh tỉnh, răn đe các cán bộ, đảng viên không vượt qua các "lằn ranh đỏ".

“Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra vào các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí như: các dự án đầu tư lớn, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường khoáng sản, tài chính, ngân sách. Kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách; đồng thời, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Với kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, tiến hành thanh tra công tác cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương, Thanh tra Chính phủ cho biết: Căn cứ Định hướng chương trình thanh tra năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2026. Trong đó bao gồm các cuộc thanh tra tại một số tỉnh, thành phố có nội dung thanh tra liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị xem xét, ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, đặc biệt là chia sẻ cơ sở dữ liệu liên quan đến đất đai, đầu tư, ngân sách và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, rút ngắn thời gian xác minh và nâng cao tính minh bạch.

Với kiến nghị này, Thanh tra Chính phủ nhận định việc tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến đất đai, đầu tư, ngân sách và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, rút ngắn thời gian xác minh và hạn chế trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

"Pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động thanh tra và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường trao đổi thông tin phục vụ công tác thanh tra; đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về thanh tra", đại diện Thanh tra Chính phủ chia sẻ.

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong hoạt động thanh tra theo hướng tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực đất đai, đầu tư, ngân sách và đăng ký doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra…