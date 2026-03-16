Thứ Hai, 16/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Sẽ tăng cường thanh tra các dự án đầu tư lớn

Phan Nam

16/03/2026, 14:43

Trả lời cử tri về các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, Thanh tra Chính phủ cho biết sắp tới, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra các dự án đầu tư lớn, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai…; Kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thanh tra Chính phủ vừa có Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiều kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai và đầu tư công.

TIẾN TỚI XÓA BỎ CƠ CHẾ XIN – CHO TRONG CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

Cử tri Cà Mau phản ánh: tình trạng tham nhũng chủ yếu xảy ra ở một bộ phận cán bộ, công chức có chức vụ, quyền hạn; tuy nhiên, việc xử lý một số vụ việc chưa đủ sức răn đe. Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn thất thoát, lãng phí, nhất là trong đầu tư công.

Trả lời vấn đề này, Thanh tra Chính phủ cho biết trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai". Các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, xử lý cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý.

Để tăng cường hơn nữa sức cảnh tỉnh, răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ xác định việc hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng" là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã và đang triển khai rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực và nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, xóa bỏ cơ chế "xin - cho" trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đấu giá, quản lý tài sản công, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư... Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Trong thời gian tới, ngành thanh tra sẽ đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài nhà nước có sự cấu kết với cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, không để hình thành "nhóm lợi ích" chiếm đoạt tài sản Nhà nước, thao túng chính sách, thâu tóm quyền lực; Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp xử lý sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử, thi hành án; đảm bảo nghiêm minh, đồng bộ, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cảnh tỉnh, răn đe các cán bộ, đảng viên không vượt qua các "lằn ranh đỏ".

“Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra vào các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí như: các dự án đầu tư lớn, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường khoáng sản, tài chính, ngân sách. Kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách; đồng thời, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Với kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, tiến hành thanh tra công tác cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương, Thanh tra Chính phủ cho biết: Căn cứ Định hướng chương trình thanh tra năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2026. Trong đó bao gồm các cuộc thanh tra tại một số tỉnh, thành phố có nội dung thanh tra liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị xem xét, ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, đặc biệt là chia sẻ cơ sở dữ liệu liên quan đến đất đai, đầu tư, ngân sách và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, rút ngắn thời gian xác minh và nâng cao tính minh bạch.

Với kiến nghị này, Thanh tra Chính phủ nhận định việc tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến đất đai, đầu tư, ngân sách và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, rút ngắn thời gian xác minh và hạn chế trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

"Pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động thanh tra và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường trao đổi thông tin phục vụ công tác thanh tra; đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về thanh tra", đại diện Thanh tra Chính phủ chia sẻ.

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong hoạt động thanh tra theo hướng tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực đất đai, đầu tư, ngân sách và đăng ký doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra…

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

10:28, 09/03/2026

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm quản lý đất đai tại TP. Cần Thơ

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

09:30, 14/02/2026

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Quy định mới trong thanh tra bảo vệ môi trường

19:56, 30/01/2026

Quy định mới trong thanh tra bảo vệ môi trường

Từ khóa:

tham nhũng lãng phí thanh tra chính phủ thanh tra đất đai

Đọc thêm

Nguồn cung bất động sản Hà Nội dự kiến “tăng tốc” trong 2026

Nguồn cung bất động sản Hà Nội dự kiến “tăng tốc” trong 2026

Bước sang năm 2026, nguồn cung bất động sản mới tại Hà Nội dự kiến sẽ tăng tốc, đồng thời định hình mô hình phát triển đa cực gắn với hạ tầng và vai trò ngày càng lớn của các đô thị vệ tinh…

SonKim Land ra mắt 85 căn hộ phiên bản giới hạn tại Thảo Điền

SonKim Land ra mắt 85 căn hộ phiên bản giới hạn tại Thảo Điền

Hiện hữu tại trung tâm Thảo Điền, một trong những địa chỉ bất động sản đắt giá bậc nhất TP. HCM, The Berkley nổi bật với bộ sưu tập 85 căn hộ giới hạn, mang đến cơ hội hiếm hoi để sở hữu không gian sống chuẩn quốc tế giữa cộng đồng cư dân toàn cầu.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Bắc Ninh sắp có thêm một khu đô thị cao cấp

Bắc Ninh sắp có thêm một khu đô thị cao cấp

Song hành với tăng trưởng kinh tế, bức tranh phát triển của Bắc Ninh ngày càng hài hoà và sắc nét hơn với sự xuất hiện của các khu đô thị hiện đại...

Hà Tĩnh “làm mới” quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng quỹ đất công nghiệp

Hà Tĩnh “làm mới” quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng quỹ đất công nghiệp

Hà Tĩnh đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển. Quy hoạch mới định hướng mở rộng quỹ đất công nghiệp, phát triển hạ tầng cảng biển và logistics, tạo thêm dư địa thu hút các dự án quy mô lớn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
