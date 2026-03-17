Trang chủ Bất động sản

Đề xuất quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Hà Nội

Thanh Xuân

17/03/2026, 15:38

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố. Đáng chú ý là Thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư bằng hình thức thích hợp…

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo Quyết định, quy định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố dự kiến giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố.

Việc quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 39/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội phải tuân thủ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.

Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ mới và các tuyến đường đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm phải đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (tuy nen, hào kỹ thuật hoặc cống, bể kỹ thuật) để bố trí, lắp đặt các đường dây, cáp và đường ống kỹ thuật ngầm theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khu đô thị cũ, đô thị cải tạo thì UBND Thành phố có kế hoạch đầu tư xây dựng tuy nen, hào kỹ thuật hoặc cống, bể kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi.

UBND Thành phố Hà Nội khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình tuy nen, hào kỹ thuật hoặc cống, bể kỹ thuật theo các hình thức đầu tư thích hợp. Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình nêu trên được hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Hà Nội xây dựng mới nhiều công viên, vườn hoa nhưng vẫn thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng

Nguồn cung bất động sản Hà Nội dự kiến "tăng tốc" trong 2026

Dự kiến trình duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào 30/3

Nguồn cung nhà ở xã hội đang khởi sắc nhờ đẩy mạnh quy hoạch và triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản như: hạn chế về nguồn vốn, vướng mắc trong thực thi chính sách và thủ tục còn phức tạp…

Thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với những tín hiệu cải thiện rõ nét so với giai đoạn trầm lắng kéo dài trước đó. Tuy nhiên, đà phục hồi không diễn ra đồng đều giữa các phân khúc, mà thể hiện xu hướng phân hóa mạnh phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc cung cầu và hành vi của nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Đến hết năm 2025, Hà Nội đã xây dựng mới và cải tạo 62 công viên, vườn hoa, vượt 137,7% chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, hệ thống không gian công cộng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; trong khi đó, diện tích quảng trường bình quân cũng chỉ đạt 0,02 m2/người, cho thấy sự thiếu hụt về không gian sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô…

Theo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực Văn Miếu và phụ cận (giới hạn bởi các tuyến phố Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp, Ngô Sĩ Liên, Lương Sử, Thông Phong, Tôn Đức Thăng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Lê Trực, Trần Phú), kiểm soát phát triển không xây dựng nhà cao tầng…

Hải Phòng thực hiện thu hồi 159 cơ sở nhà đất công sản bằng hình thức tuyên truyền vận động, thực hiện khởi kiện thu hồi đối với 59 cơ sở nhà đất khác…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

