Đề xuất quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố. Đáng chú ý là Thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư bằng hình thức thích hợp…

Theo dự thảo Quyết định, quy định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố dự kiến giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố.

Việc quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 39/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội phải tuân thủ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.

Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ mới và các tuyến đường đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm phải đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (tuy nen, hào kỹ thuật hoặc cống, bể kỹ thuật) để bố trí, lắp đặt các đường dây, cáp và đường ống kỹ thuật ngầm theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khu đô thị cũ, đô thị cải tạo thì UBND Thành phố có kế hoạch đầu tư xây dựng tuy nen, hào kỹ thuật hoặc cống, bể kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi.

UBND Thành phố Hà Nội khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình tuy nen, hào kỹ thuật hoặc cống, bể kỹ thuật theo các hình thức đầu tư thích hợp. Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình nêu trên được hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.