Bộ Xây dựng: Vẫn còn tình trạng đầu cơ, đẩy giá nhà, đất
Phan Nam
25/09/2025, 19:48
Trong 9 tháng đầu năm 2025, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Thị trường vẫn còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, làm tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và đẩy giá vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân…
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2025, nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển và phê duyệt các dự án khu đô thị mới, góp phần tăng nguồn cung nhà ở và quỹ đất phát triển kinh tế - xã hội. Tổng số giao dịch bất động sản ước đạt khoảng 430.769 giao dịch, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2024.
GIÁ BÁN CĂN HỘ VẪN DUY TRÌ XU HƯỚNG TĂNG
“Thị trường có dấu hiệu phục hồi nhưng cục bộ, giao dịch tập trung tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch. Với phân khúc chung cư, giao dịch tăng nhẹ tại các đô thị lớn, chủ yếu ở các sản phẩm trung cấp; nhà ở riêng lẻ giao dịch tập trung tại khu vực đã phát triển, các khu vực mới thiếu hạ tầng ghi nhận mức độ hấp thụ thấp; đất nền giao dịch chững lại, chỉ phục hồi tại các khu vực có pháp lý rõ ràng và quy hoạch hoàn chỉnh”, Báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ rõ.
Về giá bán, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: 9 tháng đầu năm, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh duy trì ở mức cao và tiếp tục xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt 70–80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý đầu năm và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao, khoảng 150–300 triệu đồng/m2. Còn tại TP. Hồ Chí Minh, giá sơ cấp trung bình khoảng 75 triệu đồng/m2, ổn định so với quý 1/2025 nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án cao cấp cũng có mức giá từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.
Với phân khúc liền kề, biệt thự, tại Hà Nội, giá bán phổ biến trong khoảng 100–200 triệu đồng/m2. Ở một số dự án cao cấp, có vị trí đắc địa, mức giá vượt 300 triệu đồng/m2; Tại TP. Hồ Chí Minh, giá sơ cấp dao động trong khoảng 230–300 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí và dự án. Một số sản phẩm cao cấp tại khu trung tâm hoặc khu đô thị mới có hạ tầng hoàn chỉnh cũng có mức giá trên 300 triệu đồng/m2; Tại một số thành phố lớn, đặc biệt là thành phố du lịch, giá nhà liền kề, biệt thự nhìn chung dao động khoảng 80–150 triệu đồng/m2.
Với loại hình đất nền, Bộ Xây dựng đánh giá có hiện tượng sốt giá cục bộ xảy ra tại một số địa bàn, khu vực trong thời điểm đầu năm 2025, tuy nhiên hiện nay đã được các địa phương kịp thời kiểm soát, nhờ đó thị trường đất nền dần ổn định hơn.
Giá hiện nay tại Hà Nội phổ biến từ 60–100 triệu đồng/m2, song tại các khu vực phát triển như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức (cũ), gần tuyến metro hoặc khu đô thị mới, giá có thể vượt 200 triệu đồng/m2; Tại TP. Hồ Chí Minh, giá dao động từ 60–120 triệu đồng/m2, riêng ở TP. Thủ Đức (cũ) và các khu ven sông, giá chào bán có thể trên 200 triệu đồng/m2, trong khi đó, ở Bình Dương (cũ), giá phổ biến 25–60 triệu đồng/m2, giá được chào cao hơn tại các đô thị như Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An; Tại Đà Nẵng, giá phổ biến 40–60 triệu đồng/m2, tập trung tại các quận ven biển và khu đô thị mới; Tại Hải Phòng, giá dao động 40–70 triệu đồng/m2, giá bán cao tại khu vực trung tâm và dọc trục giao thông chính.
Đánh giá chung về thị trường trong 9 tháng qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhận định: thị trường bất động sản ghi nhận một số tín hiệu phục hồi, nhờ nỗ lực tháo gỡ vướng mắc về thể chế và chính sách. Giao dịch tăng trong 06 tháng đầu năm, tuy nhiên, sau đó chững lại tại một số khu vực do tâm lý quan sát và điều chỉnh kỳ vọng từ thị trường. Phân khúc nhà ở xã hội có chuyển biến tích cực về chính sách, song quy mô triển khai còn khiêm tốn.
THỊ TRƯỜNG VẪN CÒN NHIỀU HẠN CHẾ
Lãnh đạo Bộ cũng thừa nhận thị trường bất động sản vẫn tồn tại không ít hạn chế.
Thứ nhất, hệ thống pháp luật liên quan mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, đặc biệt về lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư... gây khó khăn cho quá trình triển khai nhiều dự án nhà ở, bất động sản.
Thứ hai, việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về quy hoạch, đất đai, nhà ở, quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án... của các địa phương trong công tác chấp thuận chủ trương, triển khai các dự án nhà ở mới chưa đáp ứng yêu cầu xã hội, còn ít và chậm.
Thứ ba, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chậm, việc xác định giá đất vẫn có một số vướng mắc, hạn chế, một phần vì còn có tâm lý sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, rủi ro pháp lý của một số bộ phận, địa phương dẫn đến giải quyết chậm, đùn đẩy, không đảm quyết định.
Thứ tư, một số dự án gặp vướng mắc về mặt pháp lý, chậm triển khai, bị đình trệ, trong khi nguồn lực đã đầu tư là rất lớn, gây lãng phí về đất đai và nguồn vốn, làm gia tăng khó khăn và chi phí, từ đó, tăng giá bán sản phẩm.
Thứ năm, nhiều địa phương chưa bám sát Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt, dẫn đến thiếu chủ động trong quản lý cơ cấu sản phẩm và quỹ đất phát triển nhà ở; chưa quan tâm thỏa đáng đến việc phát triển nhà ở thương mại có giá bình dân, nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chỉ trả của số đông người có mức thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Thứ sáu, nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, đặc biệt thiếu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Thứ bảy, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm và cơ bản chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản. Giá bất động sản cơ bản còn cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân.
Thứ tám, còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của người dân có thu nhập trung bình, thấp tại khu vực đô thị.
Thứ chín, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn tín dụng, trong phát hành và thanh toán trái phiếu, khó khăn trong việc bán hàng..., dẫn đến khó khăn nguồn vốn triển khai dự án.
Lãnh đạo Bộ cũng chia sẻ rằng từ giờ đến cuối năm 2025, các Bộ, ngành liên quan cùng các địa phương sẽ: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, xây dựng, đấu thầu, tín dụng, thuế, công chứng, doanh nghiệp… đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, có các cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực tham gia, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch; Thúc đẩy thục hiện các thủ tục, phê duyệt mới các dự án nhà ở, bất động sản, đặc biệt là dự án nhà ở xã hội nhằm tạo nguồn cung cho thị trường...
Hà Nội: Khởi công tổ hợp y tế 4.500 tỷ đồng
15:34, 25/09/2025
Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam hồi phục
12:48, 25/09/2025
Hoàn thiện pháp luật đất đai từ việc nhận diện các vướng mắc
Tổ hợp y tế AEGIS có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, diện tích sàn 287.000 m2, được đầu tư phát triển trên cơ sở ứng dụng những công nghệ y học hiện đại, quy tụ đội ngũ nhân sự y tế tinh hoa trong và ngoài nước.
The Global City - Biểu tượng đô thị quốc tế mới giữa lòng TP.HCM
Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của TP.HCM sau khi mở rộng không gian đô thị, The Global City đang khẳng định vị thế là một "Downtown City" mới. Nơi đây quy tụ những giá trị sống quốc tế, tiện nghi toàn diện và tiềm năng tăng trưởng bền vững.
Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam hồi phục
Sự khôi phục mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế đã hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành nghỉ dưỡng Việt Nam. Chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu giai đoạn khởi sắc nhất của ngành nghỉ dưỡng kể từ sau đại dịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm những thị trường nghỉ dưỡng tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á….
Vinhomes Green City - Bản đồ di chuyển hoàn hảo tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM
Tọa lạc tại vị trí chiến lược cùng hạ tầng khu vực ngày càng đồng bộ, Vinhomes Green City đang từng bước hiện thực hóa một “bản đồ di chuyển hoàn hảo”.
Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên
Cú bắt tay giữa Tân Thái Holdings và WeLand mở ra bước đi chiến lược trong việc phát triển Centrix City Đại Phúc theo mô hình khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm tiên phong tại Hùng Sơn, Thái Nguyên (Đại Từ cũ).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: