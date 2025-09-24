Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hoàn thiện pháp luật đất đai từ việc nhận diện các vướng mắc

Thanh Xuân

24/09/2025, 19:04

Việc chỉ ra những bất cập, điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật đất đai không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn quản lý, mà còn tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa tổ chức hội thảo có chủ đề: "Nhận diện “điểm nghẽn” và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai".

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh Luật Đất đai là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Bởi đất đai vừa là tài nguyên quý giá, vừa là tư liệu sản xuất và nguồn lực then chốt cho phát triển đất nước.

Thời gian qua, nhờ được sửa đổi, bổ sung, Luật đã góp phần tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai và thúc đẩy sử dụng nguồn lực hiệu quả, tạo tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, qua rà soát và tổng hợp ý kiến từ các địa phương, vẫn còn tồn tại một số “điểm nghẽn”, những  bập cập, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật đất đai.

"GIÁ ĐẤT ĐUỔI THEO GIÁ NHÀ" KHÔNG CÓ HỒI KẾT

Trong đó, về giá đất, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam, phân tích Luật quy định giá đất phải theo nguyên tắc thị trường, nhưng thực tế hiện nay giá đất lại tăng nhanh, vượt xa tầm kiểm soát. Hệ quả là tình trạng “giá đất đuổi theo giá nhà, giá nhà tăng theo giá đất và cuộc đuổi bắt này dường như không có điểm dừng”. Đây chính là vấn đề gây nguy hiểm cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Vì vậy, Nhà nước cần giữ vai trò chủ động điều tiết và sớm xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất thống nhất, minh bạch để ngăn ngừa đầu cơ, hạn chế thao túng thị trường.

Ngoài ra, theo ông Hiệp, phương pháp tính giá đất chúng ta đang dùng trong hệ thống văn bản pháp luật đều là những phương pháp dùng phổ biến trường thị trường quốc tế, ví dụ phương pháp so sánh, phương pháp thặng dư… không có phương pháp nào là phương pháp lạ. Tuy nhiên, các yếu tố để thực hiện cụ thể từng phương pháp trong nghị định hướng dẫn thực hiện vẫn có những điểm gây nghẽn trong quá trình thực hiện. Tương tự, liên quan đến định giá đất, Chính phủ cũng cần xem xét, chứ quy định hiện nay từ 5,4% cho tiền nộp chậm xuống 3,6%, nhưng rõ ràng không phải lỗi của doanh nghiệp mà vẫn phải nộp.

Bên cạnh giá đất và chính sách nêu trên, tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Công chứng Việt Nam, tiếp tục nêu hàng loạt vướng mắc trong thủ tục sang tên, đăng ký biến động đất đai. Bà Thơ cho rằng quy trình hiện nay quá rườm rà, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Mặt khác, việc xác minh tình trạng đất đối với những sổ cấp mới là bất hợp lý; tình trạng “phi địa giới” trong nộp hồ sơ chưa hiệu quả; dữ liệu điện tử chưa liên thông; cách tiếp nhận hồ sơ thiếu thống nhất; một số nơi yêu cầu bản sao y không cần thiết hay việc yêu cầu biến động địa chỉ thường trú khi đăng ký giao dịch bảo đảm, hay tình trạng hướng dẫn chia tách thửa máy móc, buộc người dân hiến đất làm đường, đều gây thiệt thòi cho người dân…

Từ thực tế trên, bà Thơ kiến nghị nên liên thông giữa tổ chức hành nghề công chứng - văn phòng đăng ký đất đai - cơ quan thuế; chuẩn hóa, thống nhất thành phần hồ sơ đăng ký biến động trên phạm vi toàn tỉnh/cả nước; chấm dứt tình trạng nơi nhận, nơi không; không yêu cầu 2 bộ sao y nếu pháp luật không bắt buộc… Những giải pháp này sẽ giúp tháo gỡ ách tắc, bảo đảm thủ tục đất đai minh bạch, thông suốt, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Luật Đất đai đang tiếp tục được sửa đổi, kì vọng có thể tháo gỡ được những vấn đề trực tiếp đang là “điểm nghẽn” và khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp đang và đã tham gia quá trình phát triển. Song, cần lưu ý việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương cấp xã, phường. Năng lực của cấp cơ sở hiện nay ra sao để hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và dự án vẫn là câu hỏi lớn. Cần phải có quy định, quy trình cụ thể cùng với việc nâng cao năng lực thực thi của bộ máy cấp xã, phường…

Tiếp nối các ý kiến, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội nhận định việc sửa luật lần này phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; phải xác định vị trí, vai trò của Luật Đất đai trong hệ thống pháp luật. 

KHI GIÁ ĐẤT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH ĐÚNG, BÀI TOÁN VỀ THU HỒI, ĐỀN BÙ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội thảo đều rất trách nhiệm, thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng cao. Nội dung góp ý không chỉ giới hạn trong phạm vi Luật Đất đai mà còn mở rộng ra nhiều vấn đề về sự thiếu tương thích, đồng bộ giữa Luật Đất đai và luật liên quan khác. Điều này cho thấy một bước tiến trong nhận diện các vướng mắc của hệ thống pháp luật về đất đai.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là công tác phân cấp, phân quyền trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; vấn đề xác định giá đất và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo Thứ trưởng, bản chất của việc xác định giá đất không sai, nhưng phương pháp hiện hành chưa tạo ra được một cơ sở dữ liệu đủ tin cậy để xác định giá đất thật sự theo thị trường, không bị chi phối bởi các yếu tố đầu cơ. 

Giải pháp được đề xuất là đẩy mạnh chuyển đổi số, minh bạch hóa cơ sở dữ liệu giao dịch đất đai và tăng cường cơ chế quản lý để các giao dịch được thực hiện công khai. "Khi giá đất được xác định đúng, bài toán về đền bù, thu hồi đất sẽ được giải quyết. Bên cạnh đó, cần cơ chế, thủ tục riêng, đơn giản hơn cho trường hợp người dân đồng thuận và quy trình chặt chẽ hơn cho trường hợp còn lại để bảo vệ quyền lợi chính đáng", lãnh đạo Bộ Tư pháp nhận định.

Bảo đảm cơ chế vượt trội, đặc thù về môi trường, đất đai trong Trung tâm tài chính quốc tế

19:16, 22/09/2025

Bảo đảm cơ chế vượt trội, đặc thù về môi trường, đất đai trong Trung tâm tài chính quốc tế

Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn quốc

10:39, 08/09/2025

Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn quốc

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

13:28, 25/08/2025

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

Từ khóa:

bất động sản đất đai Luật Đất đai Vướng mắc

Đọc thêm

Hàng hiệu trong bất động sản: Khi trải nghiệm định hình vị thế

Hàng hiệu trong bất động sản: Khi trải nghiệm định hình vị thế

Trong nhiều thập kỷ, “Hàng hiệu” từng được mặc định là những món đồ xa xỉ hữu hình: Chiếc đồng hồ tinh xảo, túi xách giới hạn hay siêu xe đẳng cấp. Thế nhưng, cùng nhịp sống hiện đại, khái niệm ấy đã được mở rộng, không giới hạn ở vật phẩm, mà là những trải nghiệm khác biệt mang dấu ấn cá nhân và giá trị cảm xúc bền lâu.

Hải Phòng dự kiến thành lập khu thương mại tự do 6.292 ha

Hải Phòng dự kiến thành lập khu thương mại tự do 6.292 ha

Khu thương mại tự do Hải Phòng được đề xuất có diện tích 6.292 ha, dự kiến đặt trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, mang tính chất của một khu thương mại tự do tổng hợp…

The Privé ghi dấu ấn với chuỗi sự kiện giai đoạn 2, thu hút hơn 5.000 đại sứ kinh doanh tại TP.HCM và Hà Nội

The Privé ghi dấu ấn với chuỗi sự kiện giai đoạn 2, thu hút hơn 5.000 đại sứ kinh doanh tại TP.HCM và Hà Nội

Không chỉ gây tiếng vang tại TP.HCM, The Privé tiếp tục chinh phục thị trường Hà Nội qua sự kiện kích hoạt kinh doanh giai đoạn 2 ngày 24/9.

TP.HCM ưu đãi, hỗ trợ các chủ đầu tư cải tạo, xây lại chung cư cũ

TP.HCM ưu đãi, hỗ trợ các chủ đầu tư cải tạo, xây lại chung cư cũ

TP.HCM đang khẩn trương triển khai thúc đẩy cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm

Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng dự thảo Nghị định về điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu chưa bao quát thực tế, khi “nhà ở duy nhất” có thể là biệt thự, nhà cao tầng trị giá hàng chục tỷ đồng gắn với quyền sử dụng đất. Nếu không siết chặt, quy định này có nguy cơ trở thành “lá chắn” hợp pháp để bên bảo đảm lợi dụng nhằm né tránh việc thu giữ tài sản…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai sắp khởi công 8 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Địa phương

2

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước

Tiêu điểm

3

Lan tỏa thông điệp phát triển đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn

Chuyển động xanh

4

Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Dân sinh

5

Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy