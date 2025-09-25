Hà Nội: Khởi công tổ hợp y tế 4.500 tỷ đồng

Tổ hợp y tế AEGIS có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, diện tích sàn 287.000 m2, được đầu tư phát triển trên cơ sở ứng dụng những công nghệ y học hiện đại, quy tụ đội ngũ nhân sự y tế tinh hoa trong và ngoài nước.
Ngày 25/9/2025, tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, Công ty TNHH T’Hospital phối hợp cùng Tổng công ty Cổ phần Vinaconex long trọng tổ chức lễ khởi công Bệnh viện quốc tế AEGIS.
Với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, gồm: 2 tòa tháp 26 tầng, 4 tầng hầm và khối nhà đa năng 8 tầng, tổng diện tích sàn 287.000 m2, đáp ứng 1.000 giường bệnh (thiết kế bởi công ty RW - Nhật Bản)…, dự án này được đánh giá là tổ hợp y tế tư nhân hiện đại, quy mô hàng đầu Việt Nam.
Với mục tiêu đạt chứng chỉ JCI – tiêu chuẩn vàng toàn cầu về chất lượng và an toàn người bệnh, AEGIS được xây dựng theo mô hình bệnh viện thông minh, hội tụ các chuyên khoa và trung tâm mũi nhọn: Ung bướu chính xác, Tim mạch - Hô hấp, Cơ xương khớp & phục hồi chức năng, Sản - Phụ khoa – Nhi khoa & IVF, Chỉnh hình thẩm mỹ và y học tái tạo, Chẩn đoán hình ảnh, Xét ngiệm sinh học phân tử.
AEGIS được đầu tư phát triển trên cơ sở ứng dụng những công nghệ y học hiện đại, quy tụ đội ngũ nhân sự y tế tinh hoa trong và ngoài nước để hiện thực hóa khát vọng trở thành hệ sinh thái y tế chăm sóc sức khoẻ toàn diện.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng giám đốc Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện quốc tế AEGIS, chia sẻ: Đây chính là sự khởi đầu trong chiến lược phát triển chuỗi bệnh viện đa khoa đạt chuẩn quốc tế mang thương hiệu AEGIS tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi kỳ vọng đưa tinh hoa y học thế giới phục vụ người dân Việt Nam, giúp cộng đồng tiếp cận dịch vụ chuẩn quốc tế ngay trong nước, góp phần đưa nước ta trở thành điểm đến y tế uy tín trong khu vực.
“Định hướng này gắn với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời là hành động cụ thể triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282 của Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, ông Đông nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhận định: Lễ khởi công này không chỉ là sự khởi đầu của một công trình y tế hiện đại, mà còn góp thêm một “viên gạch” ý nghĩa vào hành trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Việt Nam, mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Trong khuôn khổ sự kiện, Bệnh viện quốc tế AEGIS đã ký kết hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ với các trường đại học y khoa hàng đầu Việt Nam: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Thái Nguyên; các bệnh viện đa khoa tuyến Trung ương hạng đặc biệt và các bệnh viện đa khoa hạng I của Thủ đô: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Xanh Pôn; các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế trong, ngoài nước và đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản.
