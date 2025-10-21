Bộ Y tế đề nghị thu hồi lô dược liệu Ý dĩ không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Các Sở Y tế cần thông báo cho các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô dược liệu Ý dĩ không đạt tiêu chuẩn chất lượng này...
Ngày 20/10/2025, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế có Quyết định số 319/QĐ-YDCT về việc thu hồi dược liệu Ý dĩ không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Theo đó, thu hồi bắt buộc toàn bộ lô dược liệu Ý dĩ do Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (Y sĩ Lương Mạnh Tuấn) kinh doanh (Địa chỉ: thôn Chợ, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang; Số lô: Không có; Nơi sản xuất: không có; Hạn dùng: không có; Số đăng ký: không có) không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đạt tiêu chuẩn chất lượng các chỉ tiêu “Mô tả” và “Định tính” theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V đã vi phạm chất lượng mức độ 1.
Bộ Y tế đề nghị Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (Y sĩ Lương Mạnh Tuấn) có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi và tiêu hủy lô dược liệu Ý dĩ nêu trên tại tất cả các cơ sở do đơn vị này đã cung cấp trên phạm vi toàn quốc.
Đồng thời, báo cáo, cung cấp hồ sơ (bao gồm hồ sơ pháp lý, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của dược liệu) của cơ sở đã bán dược liệu cho Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (Y sĩ Lương Mạnh Tuấn) để sử dụng, kinh doanh về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang theo quy định. Việc thu hồi phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.
Các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải dừng việc kinh doanh, cung cấp, sử dụng lô dược liệu Ý dĩ nêu trên và biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở, đồng thời trả dược liệu về cho cơ sở cung cấp theo quy định.
Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô dược liệu Ý dĩ nêu trên. Biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân (nếu có) đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp.
Riêng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (Y sĩ Lương Mạnh Tuấn) do sử dụng, kinh doanh dược liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Đồng thời kiểm tra, giám sát Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (Y sĩ Lương Mạnh Tuấn) thực hiện việc thu hồi ,và xử lý lô dược liệu Ý dĩ nêu trên theo quy định.
Trong thời hạn 1 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thu hồi, Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (Y sĩ Lương Mạnh Tuấn) phải báo cáo bằng văn bản kết quả thu hồi về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.
Hồ sơ thu hồi bao gồm: Số lượng nhập khẩu, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua dược liệu theo quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu.
12:01, 25/06/2025
