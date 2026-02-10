Bộ Y tế giám sát chặt chẽ dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch trên thế giới, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu và trong cộng đồng; có kịch bản chi tiết khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lây lan...

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 9/2/2026, Bộ đã tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với nội dung rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Ngọ.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Phòng bệnh cho biết theo thông tin mới nhất, một ca tử vong do virus Nipah vừa được ghi nhận tại Bangladesh, một lần nữa cảnh báo về loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao, khả năng lây lan phức tạp và đặc biệt dễ bùng phát từ những thói quen bình thường trong đời sống hằng ngày.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có mức độ nguy hiểm rất cao, bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu; lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (đặc biệt là dơi ăn quả), qua thực phẩm nhiễm virus và có thể lây từ người sang người. Tỷ lệ tử vong ở các trường hợp nhập viện dao động từ 40-75%. Vì vậy, việc chủ động giám sát, phát hiện sớm và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch là hết sức cần thiết.

Các Viện đầu ngành như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP.HCM cho biết hiện đã có đủ trang thiết bị, phòng an toàn sinh học cấp 3 để xét nghiệm virus Nipah. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra tại một số cửa khẩu cho thấy các địa phương cần đầu tư thêm loạt thiết bị cầm tay để đo thân nhiệt.

Giải pháp căn bản nhất trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm là phải nâng cao ý thức của người dân; đẩy mạnh công tác truyền thông. Đây là hướng đi cần thiết, bởi với những bệnh có tỷ lệ tử vong cao và chưa có vaccine thì yếu tố quan trọng nhất là ngăn chặn từ sớm và chuẩn bị kịch bản ứng phó.

Tại cuộc họp cũng đề cập đến nhiều nội dung, bao gồm: Hoạt động giám sát, kiểm tra; phương án khi phát hiện sớm và xử lý ca bệnh nghi ngờ; công tác phối hợp liên ngành; hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng và khu vực cửa khẩu. Trong đó, quan trọng nhất là chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch; bố trí nhân lực, trang thiết bị và vật tư y tế cơ bản để đáp ứng yêu cầu.

Bộ Y tế họp rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: MOH.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, thời gian qua cùng với triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, Bộ cũng thường xuyên trao đổi thông tin với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức quốc tế để cập nhật tình hình dịch bệnh.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người; đẩy mạnh truyền thông và thành lập các đoàn đi kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thứ trưởng yêu cầu thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các đơn vị chuyên môn của ngành cần tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, kiểm tra giám sát và tăng cường hướng dẫn để các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch.

Đối với bản hướng dẫn giám sát, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các viện khẩn trương đóng góp ý kiến, gửi Cục Phòng bệnh để tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành làm căn cứ quan trọng cho các địa phương áp dụng phòng, chống dịch.

Cùng với đó, Cục Phòng bệnh tiếp tục lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị liên quan để hoàn thiện hướng dẫn các bệnh viện công tác ứng phó với dịch Nipah.

Ngoài liên tục cập nhật thông tin, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị đầu mối tiến hành sớm việc chuẩn hóa quy trình xét nghiệm, lấy mẫu; các viện có sự hỗ trợ các đơn vị cùng hệ thống về công tác lấy mẫu, xét nghiệm khi cần thiết phải thực hiện theo đúng quy trình.

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch trên thế giới, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu và trong cộng đồng; kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế, có kịch bản chi tiết khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lây lan.