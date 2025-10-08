Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Nhật Dương
08/10/2025, 09:21
Bộ Y tế nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có việc thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân…
Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước ngày 1/7/2025, việc thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐCP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 02/2025/NĐ-CP (hết hiệu lực từ ngày 1/7/2025).
Trong khi đó, tại Nghị định số 188 quy định, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế căn cứ giá dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh quy định, hoặc phê duyệt cho các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Nghị định số 188 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2025. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tư nhân trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 14/8/2025.
Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế dẫn thông tin tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 188 quy định, với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh căn cứ giá dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh quy định, hoặc phê duyệt cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn.
Phần chênh lệch giữa giá dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh tư nhân với giá dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán do người bệnh tự chi trả.
Nghị định số 188 cũng nêu rõ trường hợp cơ sở khám chữa bệnh tư nhân áp dụng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh của Quỹ Bảo hiểm y tế theo quy định này thì thực hiện như sau:
Cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu được thanh toán theo giá thực tế, nhưng không cao hơn giá cao nhất của dịch vụ khám chữa bệnh đó của cơ sở cùng cấp chuyên sâu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, hoặc của cơ sở cấp cơ bản của Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong trường hợp không có giá của cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản được thanh toán theo giá thực tế, nhưng không cao hơn giá cao nhất của dịch vụ khám chữa bệnh đó của cơ sở cùng cấp cơ bản của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản của Nhà nước trên địa bàn tỉnh không có giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đó, thì được thanh toán tối đa bằng giá thấp nhất của dịch vụ kỹ thuật đó của cơ sở cấp chuyên sâu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu được thanh toán theo giá thực tế, nhưng không cao hơn giá cao nhất của dịch vụ khám chữa bệnh đó của cơ sở cùng cấp ban đầu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh không có giá của dịch vụ khám chữa bệnh đó, thì được thanh toán tối đa bằng giá thấp nhất của dịch vụ khám chữa bệnh đó của cơ sở cấp cơ bản của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp chưa có giá của dịch vụ khám chữa bệnh đó được cấp có thẩm quyền quy định, hoặc phê duyệt cho cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được thanh toán theo giá dịch vụ khám chữa bệnh đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc một trong các tỉnh giáp ranh.
Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc các tỉnh giáp ranh không có giá của dịch vụ khám chữa bệnh đó, thì thanh toán theo giá dịch vụ khám chữa bệnh đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh khác trên toàn quốc.
Ngày 6/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm…
Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công – những người gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề truyền thống, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển văn hóa du lịch và kinh tế nông thôn…
Mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân cô lập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng…
Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.
Hiện nay, tại Thái Nguyên vẫn đang có mưa to đến rất to, mực nước sông Cầu và các sông trên địa bàn đang tiếp tục dâng, nguy cơ ngập lụt sâu và sạt lở đất diễn biến phức tạp; nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu và vượt mốc đỉnh lũ 28,81m tại trạm Gia Bẩy do bão Yagi gây ra...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: