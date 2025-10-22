Bộ Y tế lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Bộ Y tế vừa thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại các tỉnh, thành phố trọng điểm...

Theo Bộ Y tế, cơn bão số 10 và 11 vừa qua đã ảnh hưởng tại một số tỉnh miền Trung, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ và gây mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét..., dẫn đến nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết, sởi, đau mắt đỏ, nước ăn chân, tiêu chảy...

Để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão và mưa lũ, Bộ Y tế tổ chức triển khai 3 Đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 10/2025.

Theo đó, đoàn số 1 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng do lãnh đạo Cục Phòng bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn số 2 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Thanh Hoá do lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn.

Đoàn số 3 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh, thành phố: Huế và Quảng Trị do lãnh đạo Viện Pastuer Nha Trang làm trưởng đoàn.

Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, một số bệnh viện tỉnh, thành phố, trung tâm y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã, Trạm Y tế tại một số xã, phường và đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 10, 11 và mưa lũ.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại cộng đồng, cơ sở y tế...