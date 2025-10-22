Bộ Y tế lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Nhật Dương
Bộ Y tế vừa thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại các tỉnh, thành phố trọng điểm...
Theo Bộ Y tế, cơn bão số 10 và 11 vừa qua đã ảnh hưởng tại một số tỉnh miền Trung, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ và gây mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét..., dẫn đến nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết, sởi, đau mắt đỏ, nước ăn chân, tiêu chảy...
Để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão và mưa lũ, Bộ Y tế tổ chức triển khai 3 Đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 10/2025.
Theo đó, đoàn số 1 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng do lãnh đạo Cục Phòng bệnh làm trưởng đoàn. Đoàn số 2 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Thanh Hoá do lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn.
Đoàn số 3 sẽ kiểm tra, giám sát tại 2 tỉnh, thành phố: Huế và Quảng Trị do lãnh đạo Viện Pastuer Nha Trang làm trưởng đoàn.
Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, một số bệnh viện tỉnh, thành phố, trung tâm y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã, Trạm Y tế tại một số xã, phường và đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 10, 11 và mưa lũ.
Đồng thời, kiểm tra, giám sát thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại cộng đồng, cơ sở y tế...
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn làm rõ một số nội dung về đối tượng áp dụng; cách xác định thời gian, tiền lương hưởng chính sách; thời gian chi trả chế độ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...
Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) trình Quốc hội đề xuất mở rộng quyền của viên chức. Theo đó, cho phép họ được ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm, hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác...
Sáng 22/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Báo cáo thẩm tra và Tờ trình các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)...
Thông qua 2 đầu mối, các bị can đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546,3kg vàng (dạng thỏi), trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ...
Với việc sử dụng 2 phần mềm kế toán, các bị can để ngoài sổ sách, không hạch toán đầy đủ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ nhằm làm giảm doanh thu, lợi nhuận và giảm số thuế phải đóng, gây thất thu thuế cho nhà nước...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: