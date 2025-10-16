Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước để sử dụng sau mưa lũ

Bộ Y tế hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước để có nguồn nước sinh hoạt an toàn sau mưa lũ, bảo đảm sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra...

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), sau mưa lũ, tại những vùng bị thiên tai lũ lụt, nguồn nước thường bị bẩn, ô nhiễm do các chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết… lẫn vào nước nước sông, suối, ao hồ.

Tại các khu vực bị ngập nước, các nguồn nước, công trình cấp, thoát nước, công trình vệ sinh bị phá hủy khiến tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt càng trở nên nghiêm trọng.

Nguồn nước nhiễm bẩn khiến vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có điều kiện sinh sôi, phát triển, dẫn đến lan truyền mầm bệnh. Các bệnh dễ mắc phải như bệnh về da (mẩn ngứa, mụn nhọt, nấm chân tay, nước ăn chân, ghẻ lở, viêm da, viêm nang lông,…), các bệnh về đường ruột và đường tiêu hóa (tiêu chảy, tả, thương hàn), các bệnh về mắt (đau mắt đỏ, mắt hột), bệnh phụ khoa do tắm nước bẩn…

Để có nguồn nước sinh hoạt an toàn sau mưa lũ, bảo đảm sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra, Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước như sau:

Cục Phòng bệnh lưu ý, nước đã được khử trùng có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Tuy nhiên, nước này vẫn phải đun sôi rồi mới uống trực tiếp được.

Không tiến hành khử trùng đồng thời với đánh phèn, vì phèn làm mất tác dụng khử trùng của Clo. Sau khi khử trùng ngửi thấy mùi Clo, thì việc khử trùng mới có tác dụng. Nếu lỡ cho quá nhiều Clo thì mở nắp, chờ thêm nửa giờ hoặc một giờ nữa cho bớt mùi nồng.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo, tại các vùng ngập lụt sau bão, người dân cần thau rửa và khử trùng bể, dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng các chế phẩm khử khuẩn đã được Bộ Y tế cấp phép, nhằm bảo đảm nguồn nước an toàn và phòng ngừa dịch bệnh.

Mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh tai nạn trong quá trình dọn dẹp sau bão, đảm bảo nước uống được đun sôi hoặc xử lý bằng Cloramin B, viên Aquat, hoặc các chế phẩm khử khuẩn do ngành Y tế hướng dẫn.

Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần báo ngay cho cơ sở y tế, hoặc chính quyền để được hỗ trợ kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng.