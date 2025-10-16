Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước để sử dụng sau mưa lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Phúc Minh
16/10/2025, 16:20
Bộ Y tế hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước để có nguồn nước sinh hoạt an toàn sau mưa lũ, bảo đảm sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra...
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), sau mưa lũ, tại những vùng bị thiên tai lũ lụt, nguồn nước thường bị bẩn, ô nhiễm do các chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết… lẫn vào nước nước sông, suối, ao hồ.
Tại các khu vực bị ngập nước, các nguồn nước, công trình cấp, thoát nước, công trình vệ sinh bị phá hủy khiến tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt càng trở nên nghiêm trọng.
Nguồn nước nhiễm bẩn khiến vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có điều kiện sinh sôi, phát triển, dẫn đến lan truyền mầm bệnh. Các bệnh dễ mắc phải như bệnh về da (mẩn ngứa, mụn nhọt, nấm chân tay, nước ăn chân, ghẻ lở, viêm da, viêm nang lông,…), các bệnh về đường ruột và đường tiêu hóa (tiêu chảy, tả, thương hàn), các bệnh về mắt (đau mắt đỏ, mắt hột), bệnh phụ khoa do tắm nước bẩn…
Để có nguồn nước sinh hoạt an toàn sau mưa lũ, bảo đảm sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra, Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước như sau:
Cục Phòng bệnh lưu ý, nước đã được khử trùng có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Tuy nhiên, nước này vẫn phải đun sôi rồi mới uống trực tiếp được.
Không tiến hành khử trùng đồng thời với đánh phèn, vì phèn làm mất tác dụng khử trùng của Clo. Sau khi khử trùng ngửi thấy mùi Clo, thì việc khử trùng mới có tác dụng. Nếu lỡ cho quá nhiều Clo thì mở nắp, chờ thêm nửa giờ hoặc một giờ nữa cho bớt mùi nồng.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo, tại các vùng ngập lụt sau bão, người dân cần thau rửa và khử trùng bể, dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng các chế phẩm khử khuẩn đã được Bộ Y tế cấp phép, nhằm bảo đảm nguồn nước an toàn và phòng ngừa dịch bệnh.
Mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh tai nạn trong quá trình dọn dẹp sau bão, đảm bảo nước uống được đun sôi hoặc xử lý bằng Cloramin B, viên Aquat, hoặc các chế phẩm khử khuẩn do ngành Y tế hướng dẫn.
Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần báo ngay cho cơ sở y tế, hoặc chính quyền để được hỗ trợ kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng.
Từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản,… và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định...
Theo Bộ Y tế, thời tiết chuyển mùa Thu - Đông cùng với tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng giao lưu, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, nhất là các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, Covid-I9, viêm phổi...
Các chuyên gia công nghệ, pháp lý là người Việt Nam ở nước ngoài có thể tư vấn, hỗ trợ tham gia giải quyết tranh chấp cho các công ty, doanh nghiệp Việt Nam hoặc góp phần thúc đẩy số hóa dữ liệu pháp luật, AI hỗ trợ xét xử, blockchain trong hợp đồng thông minh…
Không chỉ mở ra một lựa chọn an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn cho bệnh nhân hiếm muộn, phác đồ mới còn đánh dấu một bước ngoặt trong ngành hỗ trợ sinh sản “Make in Vietnam” trên trường quốc tế…
TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống cho những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy với mức vay lên đến 300 triệu đồng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: