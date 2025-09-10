Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế "thúc" tiến độ triển khai bệnh án điện tử

Phúc Minh

10/09/2025, 16:11

Theo Bộ Y tế, hiện số bệnh viện triển khai bệnh án điện tử mới đạt khoảng gần 30%, trong khi thời hạn đến 30/9/2025, các bệnh viện trên toàn quốc phải hoàn thành mục tiêu này...

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị gắn trách nhiệm người đứng đầu bệnh viện vào việc triển khai bệnh án điện tử. Ảnh:
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị gắn trách nhiệm người đứng đầu bệnh viện vào việc triển khai bệnh án điện tử. Ảnh:

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại cuộc họp kiểm đếm tiến độ triển khai bệnh án điện tử của các bệnh viện trên toàn quốc, đến nay đã có hơn 450 cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng bệnh án điện tử, trong đó có 13 bệnh viện, viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, 2 bệnh viện thuộc Đại học Y Dược, 60 bệnh viện tư nhân. Khối bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục.

Để phục vụ cho công tác thực hiện bệnh án điện tử, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã ban hành 4 quyết định liên quan đến bộ danh mục cận lâm sàng, lâm sàng. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành bộ danh mục chuyên môn và bộ mã danh mục trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền.

Vụ Bảo hiểm y tế trình Bộ ban hành Quyết định 2010 ngày 19/6/2025 về ban hành tạm thời một số danh mục mã dùng chung phục vụ cho việc gửi dữ liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia tổ chức hội thảo 3 miền về giải pháp hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử nhằm triển khai Thông tư 13/2025 của Bộ, cũng như hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật đối với triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử, tích hợp HIS-EMR, dự thảo tiêu chí RIS-PACS phục vụ triển khai bệnh án điện tử.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, bệnh án điện tử mang đến lợi ích kép cho cả người bệnh và cơ sở y tế. Với hơn 1.650 bệnh viện cả công lập và tư nhân trong toàn quốc, nhưng số bệnh viện triển khai bệnh án điện tử mới đạt khoảng gần 30%.

Để đạt được mục tiêu đến 30/9/2025 phải hoàn thành sẽ nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc trách nhiệm, sát sao, khoa học, đồng bộ của các bệnh viện nhằm tháo gỡ vướng mắc về tài chính, cơ chế và nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức giao các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành những nội dung công việc đã được phân công theo hướng linh động, sáng tạo, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thiện công văn đôn đốc các đơn vị, địa phương nhằm triển khai đúng tiến độ.

Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị bệnh viện. Nếu không hoàn thành đúng thời điểm 30/9/2025 sẽ chịu trách nhiệm trước tập thể, cấp trên, và xem xét đưa vào tiêu chí thi đua cuối năm.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ thuận lợi cho các bệnh viện trong việc quản lý, điều hành, cải cách quy trình khám, chữa bệnh, mà còn phục vụ hiệu quả cho cơ quan quản lý trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Các bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất vào ngày 30/9/2025

16:46, 10/06/2025

Các bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất vào ngày 30/9/2025

Các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội sẽ thực hiện bệnh án điện tử trước 30/9/2025

15:38, 21/05/2025

Các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội sẽ thực hiện bệnh án điện tử trước 30/9/2025

Từ khóa:

bệnh án điện tử Bệnh viện dân sinh khám chữa bệnh Vneconomy

Đọc thêm

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Việc tách học sinh, sinh viên ra khỏi diện bảo hiểm y tế hộ gia đình nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả ngân sách, đồng thời bảo đảm quyền lợi y tế toàn diện cho học sinh, sinh viên trong môi trường giáo dục, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam...

Chủ doanh nghiệp không hưởng lương đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Chủ doanh nghiệp không hưởng lương đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Từ ngày 1/7/2025, giám đốc Công ty TNHH một thành viên không hưởng lương thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành…

Lãnh đạo EVN: Không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện

Lãnh đạo EVN: Không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết qua rà soát, hiện chưa ghi nhận sai sót sau phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 của 3,8 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, hiện nay người dân đang sử dụng công tơ điện tử nên sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ...

TP.HCM ứng phó nguy cơ sạt lở bờ sông

TP.HCM ứng phó nguy cơ sạt lở bờ sông

Trước nguy cơ sạt lở bờ sông tiếp diễn, Sở Xây dựng TP.HCM đã triển khai gói thầu xây lắp và bảo đảm an toàn giao thông tại dự án phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM...

Tiêu chí tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng

Tiêu chí tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng

Việc tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng sẽ ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, người đã được tặng giải thưởng quốc gia và quốc tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

Du lịch

2

“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu

Thị trường

3

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Tiêu điểm

4

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Thế giới

5

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: