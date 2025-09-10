Bộ Y tế "thúc" tiến độ triển khai bệnh án điện tử

Theo Bộ Y tế, hiện số bệnh viện triển khai bệnh án điện tử mới đạt khoảng gần 30%, trong khi thời hạn đến 30/9/2025, các bệnh viện trên toàn quốc phải hoàn thành mục tiêu này...

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại cuộc họp kiểm đếm tiến độ triển khai bệnh án điện tử của các bệnh viện trên toàn quốc, đến nay đã có hơn 450 cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng bệnh án điện tử, trong đó có 13 bệnh viện, viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, 2 bệnh viện thuộc Đại học Y Dược, 60 bệnh viện tư nhân. Khối bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục.

Để phục vụ cho công tác thực hiện bệnh án điện tử, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã ban hành 4 quyết định liên quan đến bộ danh mục cận lâm sàng, lâm sàng. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành bộ danh mục chuyên môn và bộ mã danh mục trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền.

Vụ Bảo hiểm y tế trình Bộ ban hành Quyết định 2010 ngày 19/6/2025 về ban hành tạm thời một số danh mục mã dùng chung phục vụ cho việc gửi dữ liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia tổ chức hội thảo 3 miền về giải pháp hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử nhằm triển khai Thông tư 13/2025 của Bộ, cũng như hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật đối với triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử, tích hợp HIS-EMR, dự thảo tiêu chí RIS-PACS phục vụ triển khai bệnh án điện tử.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, bệnh án điện tử mang đến lợi ích kép cho cả người bệnh và cơ sở y tế. Với hơn 1.650 bệnh viện cả công lập và tư nhân trong toàn quốc, nhưng số bệnh viện triển khai bệnh án điện tử mới đạt khoảng gần 30%.

Để đạt được mục tiêu đến 30/9/2025 phải hoàn thành sẽ nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc trách nhiệm, sát sao, khoa học, đồng bộ của các bệnh viện nhằm tháo gỡ vướng mắc về tài chính, cơ chế và nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức giao các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành những nội dung công việc đã được phân công theo hướng linh động, sáng tạo, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thiện công văn đôn đốc các đơn vị, địa phương nhằm triển khai đúng tiến độ.

Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị bệnh viện. Nếu không hoàn thành đúng thời điểm 30/9/2025 sẽ chịu trách nhiệm trước tập thể, cấp trên, và xem xét đưa vào tiêu chí thi đua cuối năm.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ thuận lợi cho các bệnh viện trong việc quản lý, điều hành, cải cách quy trình khám, chữa bệnh, mà còn phục vụ hiệu quả cho cơ quan quản lý trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.