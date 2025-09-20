Thứ Bảy, 20/09/2025

Dân sinh

Định hướng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện

Phúc Minh

20/09/2025, 14:23

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập trên địa bàn nếu cần thiết...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Phương án án sắp xếp cần bảo đảm phù hợp với định hướng của Ban Chỉ đạo tại Công văn số 59-CV/BCĐ, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9/2025.

Trong đó, về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3 Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn của địa phương, có thể lập các Ban quản lý dự án khu vực liên xã, phường; Ban quản lý dự án cấp xã nếu cần thiết. Các Ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Đồng thời, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

Nghiên cứu tổ chức 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…).

Về sắp xếp cơ sở giáo dục đào tạo, các địa phương đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường trung ghọc phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập nếu cần thiết.

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, xã.

Tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Về sắp xếp cơ sở y tế, các địa phương cần kiện toàn hệ thống y tế dự phòng. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây, để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Chuyển Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc Sở Y tế để tổ chức chăm sóc, khám chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá), theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc này để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch, chính sách khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị ngoài công lập, nhà đầu tư tham gia, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu (như: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…), bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cảnh báo xuất hiện thông tư giả mạo Bộ Y tế

19:01, 15/08/2025

Cảnh báo xuất hiện thông tư giả mạo Bộ Y tế

Giữ ổn định hệ thống trường học, trạm y tế tại địa phương khi sáp nhập

14:42, 31/05/2025

Giữ ổn định hệ thống trường học, trạm y tế tại địa phương khi sáp nhập

cơ sở giáo dục cơ sở y tế dân sinh dịch vụ công nghị quyết 18 sắp xếp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trường học

Nghệ An: Phát hiện hơn 4.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Nghệ An: Phát hiện hơn 4.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng tại Nghệ An vừa phát hiện và thu giữ hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài, được bày bán tại các cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh...

Ứng phó với siêu bão RAGASA

Ứng phó với siêu bão RAGASA

Bão Ragasa có thể trở thành siêu bão số 9 của mùa mưa bão năm nay khi tiến vào Biển Đông. Chiều 19/9/2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký ban hành Công điện số 03/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông.

Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

Hơn 400 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15/1/2019, thuộc diện hưởng chế độ do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp…

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Áp lực tuyển dụng giữa các doanh nghiệp không chỉ nằm ở nguồn cung hạn chế, mà còn ở sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, việc thiếu hệ thống theo dõi và phân tích hiệu quả tuyển dụng khiến quá trình tuyển dụng trở nên kém hiệu quả, tốn nhiều nguồn lực, theo chuyên gia ManpowerGroup...

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Mức lương đủ sống chính là nền tảng của tăng trưởng bền vững, việc làm thỏa đáng, giảm nghèo và bất bình đẳng. Đồng thời, mức lương này còn bảo đảm công bằng xã hội và nhân phẩm cho mọi người lao động, theo chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)...

