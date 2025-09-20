Định hướng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện

Thực hiện Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về
tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà
nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, Bộ
Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.
Phương án án sắp xếp cần bảo đảm phù hợp với định hướng của
Ban Chỉ đạo tại Công văn số 59-CV/BCĐ, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem
xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9/2025.
Trong đó, về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập,
tối đa mỗi tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương không quá 3 Ban Quản lý dự án thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh.
Căn cứ yêu cầu thực tiễn của địa
phương, có thể lập các Ban quản lý dự án khu vực liên xã, phường; Ban quản lý dự
án cấp xã nếu cần thiết. Các Ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài
chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
Đồng thời, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc sở, thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ cấu lại hoặc giải thể
các đơn vị hoạt động không hiệu quả.
Nghiên cứu tổ chức 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp
dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (lĩnh vực văn hóa, thể
thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…).
Về sắp xếp cơ sở giáo dục đào tạo, các địa phương
đề xuất sắp xếp, điều chỉnh
các trường trung ghọc phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp,
mầm non công lập nếu cần thiết.
Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục
thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc
Sở
Giáo dục và Đào tạo, để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
theo khu vực liên phường, xã.
Tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3
trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).
Về sắp xếp cơ sở y tế, các địa phương
cần kiện toàn hệ thống y
tế dự phòng. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp
chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.
Thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban
nhân dân cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây, để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm
sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.
Chuyển Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây
về trực thuộc Sở Y tế để tổ chức chăm sóc, khám chữa bệnh theo khu vực liên phường,
xã.
Bên cạnh đó,
Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ
chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định,
chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá), theo quy định của pháp luật về
cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Việc này để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu
cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp
công lập, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Các địa phương
cũng cần chủ động xây dựng
kế hoạch, chính sách khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn
vị ngoài công lập, nhà đầu tư tham gia, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản,
thiết yếu (như: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi
trường, nông nghiệp…), bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn.