Dự kiến phương án sắp xếp bệnh viện, đơn vị sự nghiệp y tế

Dự kiến một số bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, K, Việt Đức, Nhi Trung ương...tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, nhằm bảo đảm vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một số cơ sở y tế sẽ sáp nhập hoặc chuyển giao cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa để tăng cường hiệu quả khai thác...

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương.

TỔ CHỨC LẠI, GIẢM NHIỀU ĐẦU MỐI

Bộ Y tế cho biết tại thời điểm tháng 10/2017, Bộ có 83 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (bao gồm cả 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế được quy định tại Nghị định số 75/2017/NĐ-CP).

Trong giai đoạn từ 2017 đến 2025, Bộ Y tế sẽ hoàn thành việc chuyển 3 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về địa phương quản lý; tổ chức lại các đơn vị, giảm 4 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ.

Sáp nhập Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Dược học thành Tạp chí Y Dược học; sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế trực thuộc Bộ Y tế vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thuộc Bệnh viện Việt Đức; sáp nhập Tạp chí Y Dược học vào Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; chuyển Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương về Trường Đại học Y Hà Nội.

Bộ Y tế hiện quản lý trực tiếp 90 đơn vị. Trong đó, cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước có 3 viện; khối khám chữa bệnh 35 bệnh viện, khối dự phòng 11 đơn vị; khối đào tạo 12 đơn vị (trong đó có 1 trường cao đẳng); khối kiểm định, kiểm nghiệm 5 đơn vị; khối thiết bị, dược và vaccine sinh phẩm y tế có 3 đơn vị; khối pháp y và pháp y tâm thần 8 đơn vị (3 viện, 5 trung tâm) và các cơ quan, tổ chức Trung tâm.

Bộ Y tế đề xuất phương án thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, trong đó, phương án chuyển về địa phương 13 đơn vị; tổ chức lại 11 đơn vị.

Riêng Hệ thống SOS Việt Nam, Bộ Y tế đề xuất chuyển về địa phương 17 Làng SOS cơ sở, 25 trường trong hệ thống Làng Trẻ em SOS Việt Nam tổ chức lại 1 đơn vị sau khi hoàn thành việc bàn giao các đơn vị thuộc Hệ thống SOS Việt Nam về địa phương quản lý (Văn phòng SOS Việt Nam).

CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN ĐẦU TIẾP TỤC TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

Cũng theo phương án của Bộ Y tế đề xuất, nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ, một số sáp nhập hoặc chuyển giao cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa để tăng cường hiệu quả khai thác.

Các bệnh viện tuyến đầu sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế nhằm đảm bảo vai trò đầu tàu trong điều trị. Ảnh: Tuấn Dũng.

Cụ thể, trong số 39 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ đề xuất 25 bệnh viện tiếp tục trực thuộc Bộ. Hai bệnh viện sáp nhập vào đơn vị khác, còn lại chuyển giao nguyên trạng hoặc thành cơ sở của bệnh viện khác.

Trong đó, tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế gồm các bệnh viện tuyến đầu như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất…, nhằm bảo đảm vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ sáp nhập vào bệnh viện đa khoa trung ương hoặc các đơn vị quy mô lớn. Chẳng hạn, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP.HCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất...

Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện chuyên khoa được đề xuất bàn giao nguyên trạng về các địa phương nhằm phân cấp mạnh hơn trong quản lý và khai thác cơ sở vật chất. Trong đó, Bệnh viện Tâm thần Trung ương II dự kiến chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa chuyển về tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 74 Trung ương chuyển về tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam chuyển về TP. Đà Nẵng.

Bộ Y tế đề xuất một số bệnh viện được chuyển giao thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng chuyển về Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương chuyển về Trường đại học Y Hà Nội.

Đối với khối pháp y và pháp y tâm thần, Bộ Y tế cho biết đang trực tiếp quản lý 8 đơn vị thuộc nhóm này. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về giám định pháp y tâm thần cơ bản đã bảo đảm thống nhất theo Luật Giám định tư pháp.

Bộ Y tế cũng đề nghị sửa Luật Giám định Tư pháp và chuyển giao nguyên trạng 5 trung tâm về địa phương quản lý. Ngoài ra, đề xuất sắp xếp lại khối phòng bệnh nhằm xây dựng một đầu mối mạnh về y tế dự phòng quốc gia. Theo đề xuất, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời trở thành đầu mối thực hiện chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trung ương.

Với Khối kiểm định, kiểm nghiệm và thiết bị, dược, thực phẩm, và vaccine, sinh phẩm y tế, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục là đơn vị trực thuộc Bộ do tính chất đặc thù của từng đơn vị. Đồng thời nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong của các đơn vị bảo đảm hoạt động có hiệu lực hiệu quả.