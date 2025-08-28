Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ…

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, TS. BS Hà Anh Đức cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc thực hiện phân công trực 24/24 giờ đủ 4 cấp, gồm trực lãnh đạo, chuyên môn, hành chính - hậu cần, bảo vệ - tự vệ, bảo đảm thông tin thông suốt, sẵn sàng trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Đặc biệt, bảo đảm cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ. Trường hợp vượt khả năng chuyên môn phải cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích rõ cho người bệnh, gia đình trước khi chuyển tuyến.

Cùng với đó, thực hiện phòng ngừa nguy cơ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo đuối nước, tai nạn thương tích tại khu du lịch, điểm vui chơi tập trung đông khách du lịch.

Thường trực cấp cứu ngoại viện, phối hợp lực lượng chức năng kịp thời ứng phó xử trí tai nạn giao thông, tại nạn thảm họa hàng loạt (nếu có) tại địa phương.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh lưu ý khi có diễn biến đặc biệt (dịch bệnh, thảm họa, tai nạn, ngộ độc hàng loạt,..), đơn vị phải báo cáo ngay cơ quan quản lý trực tiếp và Bộ Y tế qua đường dây nóng, đồng thời gửi báo cáo nhanh bằng văn bản để kịp thời chỉ đạo.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động, phối hợp, bảo đảm an toàn và sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Trong thời gian nghỉ lễ cũng diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9, vì thế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế. Đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền thì nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc theo dõi qua các phương tiện truyền hình, phát thanh...

Người có bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều…Khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi tình huống.