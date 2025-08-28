Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Cục trưởng Cục Quản lý
Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, TS. BS Hà Anh Đức cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các bệnh
viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân
trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025.
Theo đó, Cục Quản lý
Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc thực
hiện phân công trực 24/24 giờ đủ 4 cấp, gồm trực lãnh đạo, chuyên môn, hành
chính - hậu cần, bảo vệ - tự vệ, bảo đảm thông tin thông suốt, sẵn sàng trong
suốt thời gian nghỉ lễ.
Đặc biệt, bảo đảm cấp cứu,
khám, chữa bệnh, tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, không để
người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ. Trường hợp vượt khả năng chuyên môn phải cấp
cứu ban đầu ổn định, giải thích rõ cho người bệnh, gia đình trước khi chuyển
tuyến.
Cùng với đó, thực hiện
phòng ngừa nguy cơ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh
báo đuối nước, tai nạn thương tích tại khu du lịch, điểm vui chơi tập trung
đông khách du lịch.
Thường
trực cấp cứu ngoại viện, phối hợp lực lượng chức năng kịp thời ứng phó xử trí
tai nạn giao thông, tại nạn thảm họa hàng loạt (nếu có) tại địa phương.
Cục
Quản lý Khám chữa bệnh lưu ý khi có diễn biến đặc biệt (dịch bệnh, thảm họa,
tai nạn, ngộ độc hàng loạt,..), đơn vị phải báo cáo ngay cơ quan quản lý trực
tiếp và Bộ Y tế qua đường dây nóng, đồng thời gửi báo cáo nhanh bằng văn bản để
kịp thời chỉ đạo.
Cục
Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động, phối
hợp, bảo đảm an toàn và sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Trong thời gian nghỉ lễ
cũng diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9, vì thế, Cục
Quản lý Khám, chữa bệnh cũng khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện
thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế. Đối với những người tuổi
cao, có một hoặc nhiều bệnh nền thì nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu
binh, diễu hành hoặc theo dõi qua các phương tiện truyền hình, phát thanh...
Người có bệnh mạn tính cần
tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều…Khi cảm
thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng
chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi
tình huống.