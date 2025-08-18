Thêm hai bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành dịp 80 năm Quốc khánh

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 là các bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành vào dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 năm 2025...

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đây là các công trình y tế tiêu biểu trong nhiều công trình quan trọng tại các địa phương trên cả nước được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành vào sáng 19/8, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, những ngày qua, công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện cảnh quan, lắp đặt trang thiết bị đến rà soát, sắp xếp khu vực phòng khám, khu điều trị và hệ thống cơ sở vật chất kèm theo.

Hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân thuộc các đơn vị thi công, đơn vị kỹ thuật, hậu cần đang tập trung cao độ, làm việc miệt mài ngày đêm để hoàn thành từng chi tiết cuối cùng.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại tại các khoa, phòng đã sẵn sàng hoạt động. Nhiều thiết bị tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực Nhi khoa như: Hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, hệ thống phòng mổ,... đã được vận hành thử nghiệm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn kỹ thuật và chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

Với 300 giường bệnh nội trú được bố trí khoa học trong không gian rộng rãi, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị dài ngày cho bệnh nhi và gia đình.

Khu vực ngoại trú cũng được hoàn thiện với khu vực tiếp đón, phòng khám, phòng cấp cứu được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để tiếp nhận và xử trí kịp thời các ca bệnh ngay từ những ngày đầu hoạt động. Một hạng mục quan trọng khác là kho dược và vật tư y tế. Toàn bộ thuốc và vật tư y tế thiết yếu đã được nhập kho, sắp xếp và bảo quản theo đúng quy định.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2.

Cùng với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chuyên môn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ được luân phiên đảm nhiệm công tác tại cơ sở 2, đảm bảo mọi bệnh nhi khi đến cơ sở 2 đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chuyên môn tương đương cơ sở 1, mang lại sự yên tâm cho các gia đình, đồng thời tạo sự liên thông và thống nhất trong quy trình điều trị.

Tọa lạc tại xã Kiều Phú, TP. Hà Nội, cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư hơn 880 tỷ đồng, có tổng diện tích khu đất khoảng 6 hecta, trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530 m2, gồm 1 khối hành chính, 1 khối cận lâm sàng, 2 khối điều trị nội trú cao 5 tầng, 1 tầng hầm, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.

Cơ sở 2 của bệnh viện được tổ chức với 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ em.

Đại diện Bộ Y tế cho biết với sự chuẩn bị toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình chuyên môn, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, góp phần giảm tải cho cơ sở 1.

Trong khi đó, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 950 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất gần 60.000 m2, trong đó diện tích xây dựng hơn 8.400 m2.

Công trình gồm 6 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người bệnh. Theo quy hoạch, bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Tổ chức chuyên môn tại cơ sở 2 bao gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, cùng nhiều phòng chức năng hỗ trợ như phòng điều phối, chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược, hậu cần kỹ thuật… Bệnh viện được bố trí linh hoạt để phục vụ cả nhu cầu điều trị nội trú dài ngày lẫn khám ngoại trú chất lượng cao.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang dần hoàn thiện. Ảnh: Hà Quyên.

Công tác hoàn thiện và chuẩn bị vận hành cơ sở mới được triển khai khẩn trương và có lộ trình cụ thể. Từng khu vực chức năng, từ phòng khám, phòng mổ, khu điều trị cho đến các bộ phận kỹ thuật và hậu cần đều được rà soát, hiệu chỉnh theo đúng tiêu chuẩn chuyên ngành, bảo đảm chất lượng, yếu tố kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn đưa vào sử dụng từng phần.

Trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, phục vụ toàn diện từ khâu chẩn đoán, điều trị đến hồi phục. Hệ thống điều hành bệnh viện ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh – xanh – số hóa.

Cùng với cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ y tế đã được điều chuyển và bố trí hợp lý. Nhiều nhân sự có chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ tại cơ sở mới. Các bộ phận chuyên môn, cận lâm sàng, hành chính – hậu cần đều phối hợp để từng bước vận hành bệnh viện hiệu quả, an toàn và linh hoạt theo từng giai đoạn.

Theo Bộ Y tế, đây không chỉ là các công trình chào mừng một sự kiện lớn của đất nước, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng y tế, lấy người bệnh làm trung tâm, vì một hệ thống chăm sóc sức khỏe công bằng, hiện đại và hiệu quả hơn.