Trang chủ Thị trường

Bóc tách đường dây trốn thuế tại doanh nghiệp vàng lớn nhất Thanh Hóa

Nguyễn Thuấn

10/12/2025, 09:52

Hồ sơ điều tra thể hiện, trong suốt 5 năm, Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung tạo ra doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, nhưng né tránh nghĩa vụ thuế bằng cách giao dịch qua hệ thống tài khoản cá nhân. Cách thức này giúp doanh nghiệp bỏ ngoài sổ sách lượng lớn thu nhập...

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình và Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá
Lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình và Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Chiều 9/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ba đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về đấu tranh với vi phạm pháp luật trong kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ… trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng và các loại giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh cũng như hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định số kim loại thu giữ là vàng, đạt hàm lượng trung bình 99,89%.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.
Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) – Giám đốc Công ty Kim Chung – cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) và các thành viên giữ vai trò chủ chốt đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách nhằm trốn thuế. Doanh thu của công ty trong giai đoạn 2020–2025 được xác định lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế xấp xỉ 10 triệu đồng.

Chỉ riêng một tài khoản cá nhân đứng tên nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch tới 163 tỷ đồng, tương ứng số tiền thuế bị trốn gần 500 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình ông Bình. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), là con gái bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa – em trai ông Bình đồng thời là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.
Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”; đồng thời khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ba bị can: Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Công an tỉnh Thanh Hóa giao dịch ngoài sổ sách khởi tố bị can kinh doanh vàng bạc thực hiện chỉ đạo của Công an tội phạm kinh tế trốn thuế Công ty Kim Chung

