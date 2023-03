Bốn tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu

Ngày 2/3/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Hải quan và UBND của 4 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và Quảng Ninh, với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội nghị đối thoại “Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu tại 4 tỉnh”.

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VẪN PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU KHÓ KHĂN

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh hoạt động xuất nhập khẩu được Đảng và Nhà nước xác định đóng vai trò quan trọng với phát triển nền kinh tế - xã hội, là động lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành đã đưa ra rất nhiều nỗ lực nhằm đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu, tăng cường tính minh bạch trong chính sách thương mại, đồng thời thiết lập các cơ chế để giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI: "Doanh nghiệp vẫn phải đối mặt

với rất nhiều khó khăn trong trong quá trình thực hiện các chính sách

liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu".

Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và Quảng Ninh là các địa phương có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế và cũng là khu vực tập trung đông các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Theo ước tính sơ bộ, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn bốn địa phương đạt khoảng 46 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 12,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Lãnh đạo VCCI đánh giá, những kết quả trên cho thấy cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua đã có những nỗ lực vượt bậc với tinh thần chủ động vượt qua thách thức để có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của hoạt động thương mại quốc tế.

Ở cấp địa phương, chính quyền các tỉnh, thành phố cũng có những cố gắng đáng ghi nhận trong cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, tạo thuận lợi về môi trường kinh doanh.

“Dù đã đạt được nhiều thành công và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, song thực tế cho thấy doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong trong quá trình thực hiện các chính sách liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu”, ông Phòng nhấn mạnh.

Đại diện VCCI thẳng thắn chỉ rõ, không gian cải thiện vẫn rất lớn, đặc biệt trong khía cạnh cung cấp thông tin, giải đáp các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp cũng như tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng chính sách pháp luật.

Theo kết quả đánh giá “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu” do VCCI phối hợp với Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo thuận lợi thương mại của USAID công bố vào tháng 7/2021, khoảng 38% doanh nghiệp còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu thông tin thủ tục hành chính xuất nhập khẩu. 24% doanh nghiệp phản ánh tình trạng quy định hoặc chính sách pháp luật thay đổi thường xuyên gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước tình trạng này, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng việc doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào hoạt động đối thoại, góp ý chính sách là rất quan trọng. Điều này sẽ góp phần tạo ra các quy định pháp luật gắn với thực tiễn, giảm các chi phí tuân thủ và từ đó thuận lợi hóa hoạt động của doanh nghiệp.

THÚC ĐẨY TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Chính vì vậy, lãnh đạo VCCI đề xuất cần thúc đẩy sự tương tác trực tiếp và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu; tập trung tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp tại bốn tỉnh Đông Bắc Bộ này.

Cũng tại hội nghị, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chia sẻ, năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hải Dương ước đạt 10.514 triệu USD, tăng 6,6% (tương đương 2,8% so với tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước). Hải Dương là tỉnh đứng thứ 7 trong 10 tỉnh, thành phố có xuất siêu lớn nhất trong toàn quốc. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Hải Dương với kim ngạch trung bình chiếm 33,5%.

Nhưng thực tế cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách, thủ tục liên quan đến các hoạt động thương mại qua biên giới.

Vì thế tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp mạnh dạn thể hiện quan điểm, nêu rõ được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Chỉ ra nguyên nhân do đâu, do cán bộ công chức hay do cơ chế chính sách chưa phù hợp… để các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo VCCI cùng bàn phương án tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Về phía Hải Dương, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu. “Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành chúng tôi cam kết sẽ chỉ đạo giải quyết nhanh nhất có thể”, ông Quân khẳng định.

Với lĩnh vực hải quan, ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), thông tin Tổng cục Hải quan đã nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, với mô hình hải quan số, hải quan thông minh, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật… nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho các hoạt động thương mại quốc tế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Mục tiêu của ngành hải quan sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất chính đáng từ phía doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động xuất nhập khẩu.