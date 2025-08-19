Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Thế giới

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Trang Linh

19/08/2025, 14:44

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết nước này đang bế tắc trong đàm phán với Mỹ để giảm mức thuế quan kỷ lục 50% mà Washington áp đặt với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ...

Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad - Ảnh: Reuters

Theo ông Haddad, giải pháp phụ thuộc nhiều việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có thiện chí giải quyết bất đồng hay không.

Mỹ áp đặt mức thuế quan 50% với hầu hết hàng hóa Brazil sau khi ông Trump cáo buộc chính phủ nước này có hành động không đúng với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - một đồng minh của ông. Ông Trump cũng yêu cầu Brasília dừng phiên tòa xét xử ông Bolsonaro tại tòa án tối cao.

“Mỹ đang cố gắng áp đặt lên Brazil một giải pháp bất khả thi về mặt hiến pháp”, ông Haddad phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại hội nghị FT Live-Times Brasil/CNBC ở São Paulo. “Tình hình trở nên bế tắc bởi chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu đó”.

Ông Haddad nhấn mạnh rằng theo hiến pháp Brazil, tòa án tối cao có hoạt động độc lập hoàn toàn với Chính phủ.

Tuần trước, vị Bộ trưởng đã lên lịch một cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để thảo luận về vấn đề thuế quan nhưng Washington đã hủy lịch trình này.

Ngay sau đó, ông Bessent xuất hiện trong một bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cùng ông Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu tổng thống Bolsonaro và cũng là người đã dành nhiều tháng vận động hành lang để Washington có biện pháp trừng phạt các thẩm phán đang xét xử cha ông với tội danh tổ chức đảo chính vào tháng 1/2023.

Khi được hỏi về giải pháp tháo gỡ bế tắc hiện tại, ông Haddad nhấn mạnh rằng để có một kênh đối thoại, cần có sự cởi mở ở cả hai phía.

“Phía chúng tôi đang mở, mọi chuyện phụ thuộc vào phía bên kia”, ông nói.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đăng tải nhiều video mang đậm tinh thần dân tộc và phản đối điều mà ông mô tả là “sự can thiệp không thể chấp nhận được” của Mỹ vào chủ quyền của Brazil kể từ khi công bố các mức thuế quan mới.

Ở trong nước, kể từ khi căng thẳng với Mỹ nổ ra, uy tín của nhà lãnh đạo theo phe cánh tả này đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Brazil mong muốn chính phủ của ông hợp tác với Nhà Trắng để tìm tiếng nói chung.

Kết quả cuộc thăm dò được tờ báo Folha de São Paulo công bố cuối tuần trước cho thấy 35% số người được hỏi đổ lỗi cho ông Lula về sự căng thẳng, 22% đổ lỗi cho ông Jair Bolsonaro và 17% đổ lổi cho con trai ông là Eduardo. Chỉ 15% đổ lỗi cho thẩm phán phụ trách xét xử vụ án, ông Alexandre de Moraes.

“Tổng thống Lula nhiều lần nói rằng: ‘Tôi cảm thấy phía bên kia không sẵn sàng đàm phán’”, ông Haddad cho biết.

Khi được hỏi về chiến lược đa dạng hóa thương mại của Brazil trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng ở Mỹ, ông Haddad cho biết ông tin tưởng rằng Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) sẽ sớm hoàn tất một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt và đã được mong đợi từ lâu. 

Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Bolivia đang trong quá trình gia nhập khối này.

“Tôi tin rằng thỏa thuận đó có thể trở thành hiện thực vào cuối năm nay”, Bộ trưởng Tài chính cho biết.

EU và Mercosur cùng Bolivia đã kết thúc đàm phán thảo thuận thương mại vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, hiệp định này vấp phải sự phản đối từ Pháp và một số quốc gia EU khác do lo ngại về tác động với nông dân châu Âu. Để được ký kết, hiệp định phải nhận được sự đồng thuận của tất cả 27 nước thành viên EU.

Ông Haddad cho biết Tổng thống Lula đã dành nhiều thời gian để trao đổi với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron cũng như với nhà lãnh đạo của các nước thành viên BRICS - tổ chức các nền kinh tế mới nổi mà Brazil là thành viên sáng lập.

“Tổng thống Lula đã nói chuyện với ông Macron gần như mỗi quý một lần trong suốt hai năm qua”, ông Haddad cho biết.

Brazil thuế quan Mỹ

