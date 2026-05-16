Brazil: Đạt tiến bộ kiểm soát phá rừng Amazon nhưng đối mặt đe dọa suy thoái rừng

Dù các số liệu chính thức cho thấy
tình hình phá rừng đang được cải thiện, nhiều nghiên cứu và dữ liệu vệ tinh lại
chỉ ra rằng suy thoái rừng - do cháy rừng, khai thác gỗ và hạn hán - đang lan
rộng trên quy mô lớn, làm gia tăng nguy cơ Amazon tiến gần tới “điểm tới hạn”
sinh thái, nơi rừng không còn khả năng tự phục hồi.
SUY
THOÁI RỪNG VƯỢT XA PHÁ RỪNG VÀ LAN RỘNG TRÊN QUY MÔ LỚN
Chính quyền Tổng thống Brazil Luiz
Inacio Lula da Silva thường xuyên nhấn mạnh thành tựu trong việc giảm phá rừng
Amazon. Khi số liệu chính thức được công bố vào tháng 10 tới, tỷ lệ phá rừng dự
kiến sẽ là thấp nhất kể từ năm 2012.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, xu
hướng đáng lo ngại hơn là suy thoái rừng - hiện ảnh hưởng khoảng 40% diện tích
Amazon. Trong những năm gần đây, suy thoái rừng đã vượt phá rừng “chặt trắng”
về diện tích bị tác động.
Suy thoái rừng xuất phát từ cháy
rừng, khai thác gỗ và hạn hán. Nguy cơ này có thể trở nên nghiêm trọng hơn vào
năm 2026 nếu hiện tượng El Nino mạnh xuất hiện, khiến nhiệt độ tăng và thời
tiết khô hạn hơn, làm gia tăng cháy rừng.
“Thoái hóa diễn ra chậm và âm thầm.
Nó giống như một căn bệnh mãn tính,” bà Taciana Stec, chuyên gia tại tổ chức
nghiên cứu khí hậu Talanoa (Brazil), cho biết.
Dù Amazon vẫn là một bể hấp thụ
carbon lớn của Trái đất, các nhà khoa học cảnh báo khu rừng có thể tiến tới một
điểm tới hạn, nơi nó không còn khả năng phục hồi và thậm chí có thể phát thải
nhiều CO₂ hơn lượng hấp thụ.
Một nghiên cứu công bố năm 2024 trên
tạp chí Nature ước tính rằng đến năm 2050, từ 10% đến 47% diện tích Amazon có
thể rơi vào trạng thái chuyển đổi sinh thái nghiêm trọng.
Amazon trải rộng trên 9 quốc gia Nam
Mỹ, trong đó Brazil chiếm hơn 60% diện tích. Vì vậy, những thay đổi tại Brazil
có tác động quyết định đến toàn bộ hệ sinh thái.
EL
NINO, CHÁY RỪNG VÀ NGUY CƠ SỤP ĐỔ HỆ SINH THÁI AMAZON
Tại Brazil, số liệu phá rừng chính
thức được tính từ tháng 8 năm trước đến tháng 7 năm sau. Dữ liệu sơ bộ từ hệ
thống vệ tinh DETER cho thấy cả phá rừng và suy thoái rừng đều giảm so với cùng
kỳ.
Tuy nhiên, tình trạng suy thoái rừng ở nơi đây vẫn vượt
xa phá rừng. Từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026, phá rừng ghi nhận khoảng 1.700
km2, trong khi suy thoái rừng lên tới 4.420 km2.
Hệ thống DETER cung cấp cảnh báo
theo thời gian thực về phá rừng và suy thoái rừng, trong đó phá rừng là chặt
trắng hoàn toàn, còn suy thoái là khu vực bị tác động nhưng rừng chưa bị mất
hoàn toàn.
Trong các giai đoạn El Nino 2023-2024,
nhiệt độ tại Amazon tăng từ 2-4°C so với mức trung bình lịch sử, đi kèm hạn hán
nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân dẫn tới các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất
trong hai thập kỷ.
Một nghiên cứu của INPE cho thấy suy thoái rừng tăng nhanh hơn nhiều so với mức giảm của phá rừng, dẫn tới tổn thất rừng ròng, làm suy yếu kết quả kiểm soát phá rừng.
Theo các nhà khoa học, một khu rừng
suy thoái vẫn còn cây đứng nhưng không còn đảm bảo chức năng sinh thái đầy đủ.
Nếu ví Amazon như cơ thể con người, El Nino giống như những đợt cúm lặp lại
khiến cơ thể ngày càng suy yếu.
Việc đánh giá suy thoái rừng bằng vệ
tinh vẫn là lĩnh vực mới, phức tạp hơn nhiều so với xác định phá rừng, nhưng
ngày càng được chú ý do tác động kéo dài và tích lũy.
Brazil đặt mục tiêu phục hồi 12
triệu ha rừng Amazon vào năm 2030 theo cam kết Thỏa thuận Paris, trong đó 3,4
triệu ha đã đang trong quá trình phục hồi.
Tuy nhiên, một dự luật đang được
thúc đẩy tại Quốc hội có thể làm suy yếu công cụ giám sát phá rừng. Dự luật do
nghị sĩ Lucio Mosquini đề xuất nhằm cấm IBAMA xử phạt dựa hoàn toàn trên dữ
liệu vệ tinh - nền tảng quan trọng trong kiểm soát phá rừng của Brazil.
Ông Mosquini cho rằng việc xử phạt
dựa trên vệ tinh gây bất lợi cho nông dân vì họ không có cơ hội tự bào chữa.
Tuy nhiên, cơ quan môi trường khẳng định người dân có quyền khiếu nại trong
vòng 20 ngày và có thể chứng minh tính hợp pháp của hoạt động.
IBAMA bắt đầu sử dụng dữ liệu vệ
tinh từ năm 2016 để hỗ trợ kiểm tra thực địa. Chính sách này từng bị đình chỉ
dưới thời cựu Tổng thống Jair Bolsonaro năm 2019, giai đoạn phá rừng tăng lên
mức cao nhất trong 15 năm. Sau khi Tổng thống Lula trở lại năm 2023, hệ thống
giám sát từ xa được khôi phục.
CẢNH
BÁO VỀ “BƯỚC LÙI LỚN” TRONG BẢO VỆ AMAZON
Dự luật đã được đưa vào chương trình
nghị sự của Hạ viện Brazil và có khả năng được thông qua do ảnh hưởng mạnh của
ngành nông nghiệp trong Quốc hội.
Nếu được thông qua, dự luật sẽ tiếp
tục được chuyển lên Thượng viện. Các chuyên gia cho rằng khả năng phê duyệt là
cao.
Ông Jair Schmitt, Chủ tịch IBAMA,
cảnh báo đây sẽ là “một bước lùi lớn về môi trường”, vì có thể khuyến khích vi
phạm và làm suy yếu cạnh tranh công bằng.
Ông so sánh hệ thống vệ tinh giống
như camera tốc độ trong giao thông: không thể bố trí lực lượng giám sát tại mọi
điểm trong một khu vực rộng lớn như Amazon.
Tháng 3 vừa qua, Brazil đã tuyển
4.600 lính cứu hỏa và triển khai hệ thống giám sát cháy rừng theo thời gian
thực. Các khu vực nguy cơ cao được xác định dựa trên dữ liệu nhiệt lịch sử, phá
rừng và điều kiện thời tiết.
Amazon vẫn đang đứng trước bài toán kép: giảm phá rừng không đồng nghĩa với an toàn, khi suy thoái rừng ngày càng trở thành rủi ro lớn hơn đối với “lá phổi xanh” toàn cầu.
Tại bang Para, bà Tainan Kumaruara,
thành viên đội cứu hỏa bản địa, cho biết tình hình ngày càng xấu đi: rừng khô
hơn, dễ cháy hơn và đã xuất hiện cháy ngay trong mùa mưa.
Theo MapBiomas, năm 2024, cháy rừng do hạn hán đã
ảnh hưởng hơn 17 triệu ha Amazon, trong đó phần lớn các vụ cháy có
nguyên nhân từ con người.
Một nghiên cứu công bố trên Proceedings
of the National Academy of Sciences cho thấy Amazon vẫn có khả năng phục
hồi sau cháy rừng, nhưng hệ sinh thái ngày càng suy yếu.
Trong nghiên cứu kéo dài 20 năm, nhà
khoa học Leandro Maracahipes (Đại học Yale) tiến hành các thí nghiệm đốt có
kiểm soát trong điều kiện hạn hán tại Amazon. Kết quả cho thấy rừng không chuyển
thành hệ sinh thái xavan như các mô hình dự báo, mà thay vào đó bị suy thoái
với nhiều khoảng trống, suy giảm đa dạng sinh học và mất dần các loài đặc hữu
phụ thuộc vào rừng rậm.
“Rừng có khả năng phục hồi, nhưng
chúng ta cần bảo vệ nó mạnh mẽ hơn và ngay lập tức,” ông Maracahipes nhấn mạnh.
“Và điều đó phải được thực hiện ngay bây giờ.”