Ký kết hợp tác phát triển khu công nghiệp thông minh, mở rộng hệ sinh thái số tại ASEAN
Nguyệt Hà
10/06/2026, 08:35
Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Amata và Tập đoàn FPT nhằm đưa công nghệ số vào vận hành các khu công nghiệp tại Thái Lan, Việt Nam và Lào…
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, ngày 8/6/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Amata và Tập đoàn FPT đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm nâng cấp hạ tầng thông minh và chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), giúp tăng
sức cạnh tranh để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế chất lượng cao.
Lễ ký kết cũng là một phần
trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
Đại diện ký kết là ông Levi Nguyễn, Tổng Giám đốc
FPT Thái Lan và FPT Đài Loan, và ông Osamu Sudo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Đại chúng Amata Việt Nam. Chứng kiến lễ ký kết có ông Trương Gia Bình, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc Amata Việt Nam.
THỎA THUẬN ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH XUNG QUANH NĂM TRỤ CỘT
Amata hiện vận hành 13 dự án thành phố công
nghiệp tại Thái Lan, Việt Nam và Lào với tổng diện tích hơn 150 km2, hơn 1.600
nhà máy và cơ sở thương mại, tạo việc làm cho khoảng 350.000 lao động. Đó là
quy mô của một nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, nhưng cũng
là quy mô đặt ra thách thức không nhỏ khi kỳ vọng của nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư đến từ Mỹ, Nhật Bản,
châu Âu về tiêu chuẩn vận hành thông minh, báo cáo ESG và an ninh mạng đang
ngày càng cao.
Trong bối cảnh đó, thỏa thuận với FPT của Amata được định hình
xung quanh năm trụ cột: phát triển khu công nghiệp thông minh ứng dụng IoT công
nghiệp; xây dựng trung tâm số gồm phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và an
ninh mạng; chuyển đổi sản xuất thông qua AI, tự động hóa và robot; giám sát môi
trường và giảm phát thải carbon theo chuẩn ESG; phát triển nguồn nhân lực
cho kỷ nguyên Công nghiệp 4.0.
Bà Somhatai Panichewa nhận định: "Quan hệ hợp tác này thể hiện cam kết của Amata trong việc định hình thế hệ phát triển công nghiệp tiếp theo thông qua năng lực số mạnh mẽ hơn, hạ tầng thông minh hơn và hợp tác chặt chẽ với các đối tác công nghệ uy tín. Tầm nhìn này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Amata trong việc xây dựng các thành phố công nghiệp thông minh, bền vững dựa trên hạ tầng chất lượng cao và các liên minh chiến lược".
Về phía FPT, đây là bước mở rộng phù hợp với định hướng tăng trưởng quốc tế của tập đoàn. FPT hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia với doanh thu năm 2025 đạt 2,66 tỷ USD và hơn 54.000 nhân viên. Khu công nghiệp là một trong những thị trường mà FPT đang đẩy mạnh trong chiến lược cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các ngành công nghiệp truyền thống — phân khúc có nhu cầu lớn nhưng đòi hỏi năng lực tích hợp phức tạp giữa phần mềm, phần cứng công nghiệp và quản lý vận hành thực địa.
HIỆN THỰC HÓA MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM
Amata hiện là một trong những
nhà đầu tư Thái Lan lớn nhất và lâu nhất tại Việt Nam, đồng thời là nhân tố
quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, khi dòng vốn FDI từ Thái Lan vào
Việt Nam ngày càng có chiều sâu chiến lược hơn, không chỉ dừng ở bán lẻ và tiêu
dùng như giai đoạn trước.
Bên lề lễ ký kết, bà Somhatai Panichewa và ông
Osamu Sudo cũng tham dự phiên gặp giữa Thủ tướng Anutin Charnvirakul với các tập đoàn
Thái Lan đang đầu tư tại Việt Nam — một kênh vận động hành lang kinh tế quan
trọng mà các doanh nghiệp lớn thường tận dụng trong các chuyến thăm cấp cao để
nêu vướng mắc về chính sách hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ tháo gỡ các điểm nghẽn đầu
tư.
Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu
trúc, các khu công nghiệp ở ASEAN, đặc biệt tại Việt Nam và Thái Lan đang
cạnh tranh trực tiếp để hút dòng đầu tư dịch chuyển khỏi Trung Quốc, thì hạ tầng số và năng lực vận hành thông minh đang trở thành tiêu
chí phân loại quan trọng bên cạnh chi phí đất và lao động truyền thống.
Tuy nhiên, khoảng cách từ biên bản ghi nhớ đến
kết quả triển khai thực tế trong lĩnh vực này thường không nhỏ. Tích hợp IoT
công nghiệp, triển khai AI vào dây chuyền sản xuất thực tế và xây dựng hệ thống
giám sát ESG đồng bộ cho hàng trăm nhà máy với đặc thù vận hành khác nhau là
bài toán kỹ thuật và quản trị phức tạp, đòi hỏi thời gian và năng lực triển
khai thực địa dài hơn so với lộ trình thường được trình bày tại các lễ ký kết.
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