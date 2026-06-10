Anh Nguyen Oceanfront Horizon: Tiện ích "độc bản" nâng tầm sống thượng lưu tại Nha Trang

Không đi theo lối mòn của những tòa tháp chọc trời hay sự xa xỉ phô trương hình thức, Anh Nguyen Oceanfront Horizon chọn một lối đi riêng: kiến tạo bộ sưu tập "Art Apartments" đầu tiên tại Nha Trang – nơi nghệ thuật hiện diện trong từng chi tiết kiến trúc, khơi gợi cảm xúc và nâng tầm trải nghiệm sống thực tế

Trong xu hướng phát triển của phân khúc căn hộ cao cấp, giá trị của một không gian sống giờ đây không chỉ nằm ở những con số về diện tích, mà được định hình bởi chất lượng sống hằng ngày và sự bình yên, riêng tư của gia chủ.

Tọa lạc ngay trên trục đường Trần Phú với tầm nhìn hướng thẳng ra vịnh biển, dự án thu hút sự chú ý nhờ cách quy hoạch hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ và tinh tế. Với quy mô 415 căn hộ được cấp quyền sở hữu lâu dài, dự án không chỉ giải quyết được bài toán an cư, ổn định về mặt pháp lý mà còn là một không gian sống có gu, được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.

SỰ KẾT HỢP GIỮA MẢNG XANH TỰ NHIÊN VÀ NHỮNG TIỆN ÍCH THƯ GIÃN TRÊN CAO

Với định hướng phát triển bền vững, Anh Nguyen Oceanfront Horizon chú trọng nhiều đến giá trị tinh thần và sự cân bằng trong cuộc sống của cư dân. Hệ thống tiện ích tại đây được phân chia hợp lý để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thế hệ.

Điểm nhấn đầu tiên trong cảnh quan kiến trúc là Infinity Cascade – thác nước tràn được thiết kế kỳ công trong khuôn viên. Những kiến trúc sư cảnh quan đã khéo léo đưa dòng nước đổ từ trên cao xuống, tạo nên âm thanh rì rào nhẹ nhàng, mô phỏng tiếng suối nguồn tự nhiên giữa lòng phố biển. Tiện ích này không chỉ làm dịu mát không gian mà còn mang lại cảm giác thư thái, giúp cư dân rũ bỏ những áp lực sau một ngày làm việc bận rộn.

Phối cảnh thác nước tràn Infinity Cascade.

Di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà là hồ bơi Sky Galaxy Pool với chiều dài ấn tượng 102m, mở ra một khoảng không gian thoáng đạt nhìn trọn ra vịnh Nha Trang. Tại đây, ranh giới giữa mặt nước và bầu trời như hòa làm một. Thay vì dùng hóa chất clo để xử lý nước theo cách truyền thống, hồ bơi này áp dụng công nghệ điện phân muối hiện đại. Nguồn nước sau khi xử lý sẽ trở nên tinh khiết, dịu nhẹ với làn da và đôi mắt, mang đến trải nghiệm bơi lội dễ chịu. Khi chiều buông, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật dưới đáy hồ được kích hoạt, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ giữa tầng không.

Bên cạnh các tiện ích mặt nước, cách quy hoạch không gian căn hộ tại Anh Nguyen Oceanfront Horizon cũng mang đến những trải nghiệm thị giác đa dạng tùy theo vị trí. Dự án sở hữu hai hướng tầm nhìn đặc trưng, đáp ứng những sở thích khác biệt của từng gia chủ. Với các căn hộ hướng mặt ngoài, từ ban công, cư dân có thể đón trọn luồng gió biển trong lành và ngắm nhìn trọn vẹn nhịp sống sinh động của vịnh Nha Trang xanh ngát.

Phối cảnh rừng thẳng đứng Vertical Forest.

Trong khi đó, những căn hộ hướng mặt trong lại mở ra một khoảng không gian tĩnh lặng, nơi mắt người được xoa dịu bởi thảm thực vật đa dạng từ kiến trúc rừng thẳng đứng (Vertical Forest) phía hướng núi. Hệ thống cây xanh được bố trí khéo léo dọc theo mặt đứng tòa nhà không chỉ đóng vai trò như một màng lọc tự nhiên giúp giảm bức xạ nhiệt, điều hòa không khí, mà còn đưa thiên nhiên nguyên bản đến thật gần với không gian sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

HỆ SINH THÁI TIỆN ÍCH TRỌN VẸN VÀ GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN LINH HOẠT CHO NGƯỜI SỞ HỮU

Để mang lại một cuộc sống tiện nghi và khép kín, Anh Nguyen Oceanfront Horizon tích hợp đầy đủ các dịch vụ cần thiết ngay trong nội khu. Cư dân không cần phải di chuyển xa mà vẫn có thể chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng tại tổ hợp phòng tập Gym, sân tập Yoga và khu vực Spa yên tĩnh. Ngoài ra, tòa nhà còn bố trí salon tóc, tiệm làm móng chuyên nghiệp và nhà thuốc nội khu phục vụ các nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Đối với các hoạt động gặp gỡ, trao đổi hay thư giãn cùng bạn bè, hệ thống nhà hàng, quán cà phê có thiết kế trang nhã và phòng tập Golf 3D giả lập hiện đại sẽ là những không gian kết nối lý tưởng, vừa đảm bảo sự lịch sự, vừa giữ được sự riêng tư cần thiết.

Tất cả những tiện ích và trải nghiệm sống này được chủ đầu tư Anh Nguyễn tích hợp hài hòa xung quanh các căn hộ có diện tích dao động từ 38m2 đến 72m2. Việc tối ưu hóa diện tích phòng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng cho thấy một tư duy thiết kế thực tế và thông minh. Diện tích vừa vặn giúp tổng giá trị đầu tư ban đầu ở mức hợp lý, phù hợp với dòng vốn của nhiều phân khúc khách hàng. Với cấu trúc không gian này, chủ sở hữu có thể linh hoạt lựa chọn: dùng làm ngôi nhà thứ hai để nghỉ ngơi cuối tuần, tự vận hành kinh doanh đón khách du lịch, hoặc cho thuê dài hạn để thu về nguồn dòng tiền ổn định, đồng thời thụ hưởng giá trị gia tăng của bất động sản theo thời gian.

Bằng việc tập trung vào chất lượng hoàn thiện, tối ưu công năng và tạo ra một môi trường sống giao hòa với thiên nhiên, Anh Nguyen Oceanfront Horizon đã tự khẳng định giá trị thực tế của mình trên thị trường. Sự kết hợp giữa vị trí thuận lợi trên đường Trần Phú, tính pháp lý lâu dài và hệ sinh thái tiện ích mảng xanh tinh tế chính là những yếu tố cốt lõi giúp dự án trở thành một lựa chọn an cư và đầu tư đáng cân nhắc tại Nha Trang hiện nay.

Anh Nguyen Oceanfront Horizon - Bộ sưu tập Art Apartments đầu tiên tại trung tâm thành phố Nha Trang.