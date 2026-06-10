Eco Retreat chuẩn bị bàn giao những căn nhà đầu tiên, kiến tạo nhịp sống xanh, bền vững
Minh Phương
10/06/2026, 08:40
Sau 15 tháng khởi công, đại đô thị Eco Retreat đang bước vào giai đoạn chuyển mình đặc biệt: Chuẩn bị bàn giao những căn nhà đầu tiên, chứng kiến sự xuất hiện của một nhịp sống mới, một cộng đồng và chuẩn sống mới lấy trị liệu, phục hồi, tái tạo sức khỏe con người làm trung tâm gắn với phát triển bền vững.
Eco Retreat rộng 220ha, nằm tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển. Dự án do nhà sáng lập Ecopark phát triển, đạt giải thưởng Dự án phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2, hôm 2/6.
KIẾN TẠO CHUẨN SỐNG XANH, BỀN VỮNG
Giữa bối cảnh nhiều khu đô thị được định hình bởi bê tông và mật độ xây dựng dày đặc, Eco Retreat được phát triển như một "liều vitamin xanh" dành cho cư dân đô thị.
Trên quỹ đất rộng 220ha, hàng triệu cây xanh, hệ thống mặt nước và những không gian chăm sóc sức khỏe đang từng bước tạo nên một môi trường sống nơi con người được trở về với nhịp điệu tự nhiên của cơ thể và thiên nhiên.
Những ngày cuối tuần, tại công viên Hồ Thiên Nga rộng 14ha và các thảm cỏ rộng lớn của Eco Retreat, những cánh diều nhiều màu sắc bay cao trong gió. Dọc các cung đường xanh mát, các gia đình cư dân và khách thăm quan thong thả đạp xe, tản bộ bên hồ hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa thiên nhiên.
Tại khu thương mại mua sắm Eco Bazaar, những cuộc gặp gỡ đầu tiên của cộng đồng cư dân tương lai đang diễn ra, tạo nên những kết nối xã hội giàu cảm xúc - điều ngày càng trở nên xa xỉ trong nhịp sống hiện đại.
Phát triển khu đô thị đặt trẻ em làm trung tâm, tại Eco Retreat, sau khi thỏa thích chạy nhảy dưới những tán cây, khám phá hệ sinh thái tự nhiên, trẻ nhỏ có thể tiếp tục chuyến phiêu lưu tại khu vui chơi trong nhà quy mô 1.600m2 với nhiều trò chơi đa dạng như: Nhà bóng, chơi zipline, cầu trượt khổng lồ; tập làm bác sĩ, khám phá thế giới ảo diệu qua khu Game VR…
Tại khu nông trại trải nghiệm, hình ảnh trẻ em vui đùa cùng cây cối, đất đai và các hoạt động canh tác mang đến một lát cắt khác về giá trị của Eco Retreat. Đó không chỉ là nơi để ở, mà là môi trường giúp những thế hệ tương lai lớn lên trong sự kết nối với thiên nhiên, hiểu về sức khỏe, môi trường và những giá trị sống bền vững.
Sự hiện diện ngày càng rõ nét của những hoạt động cộng đồng cho thấy Eco Retreat đang vượt qua vai trò của một dự án bất động sản đơn thuần. Nơi đây đang dần trở thành một điểm đến sống thực sự, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang đến những trải nghiệm trị liệu, phục hồi và tái tạo năng lượng cho con người.
NHỮNG CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN SẮP ĐƯỢC BÀN GIAO
Song hành cùng sức sống đang hình thành là tiến độ triển khai ấn tượng của dự án. Theo kế hoạch, từ giữa tháng 6/2026, Eco Retreat sẽ bắt đầu bàn giao những căn nhà Home Retreat đầu tiên thuộc phân khu Mùa Hạ, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình hiện thực hóa mô hình thành phố trị liệu, phục hồi, tái tạo đầu tiên tại Việt Nam.
Khác với những ngôi nhà truyền thống, Home Retreat được phát triển như một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thu nhỏ với thiết kế ưu tiên ánh sáng tự nhiên, thông gió chéo, kết nối tối đa với cảnh quan xanh đến khả năng tiếp cận tiện ích. Mỗi căn nhà Home Retreat được quy hoạch trong bán kính 200m cư dân có thể tiếp cận một trong 20 khu vườn retreat được bố trí liên hoàn tạo nên vòng tròn retreat rộng 50ha.
Những khu vườn chủ đề này không chỉ là nơi thư giãn, mà còn giúp cư dân phục hồi và nâng cao sức khoẻ tinh thần, thể chất: Vườn vitamin tăng cường tiếp xúc những ánh nắng trong lành, vườn đọc sách giúp cảm nhận và tư duy sâu, vườn vận động tăng cường thể dục thể thao, vườn camping tăng cường kết nối, vườn âm thanh thư giãn dưỡng tâm loại bỏ tạp niệm, vườn câu cá duy trì kiên nhẫn, vườn cờ duy trì sự minh mẫn, vườn thảo dược giúp tăng cường hệ hô hấp, vườn thiền tăng cường dẻo dai,…
Đặc biệt, cư dân tại mỗi căn Home Retreat được tận hưởng, đắm chìm trong tự nhiên với cung đường tắm rừng ven mặt nước dài 8km, giúp cải thiện sức khoẻ, nhờ vào tác động kích hoạt 5 giác quan và hấp thụ phytoncide (kháng sinh tự nhiên) trong môi trường thiên nhiên thanh khiết.
Home Retreat nói riêng và Eco Retreat nói chung là dòng sản phẩm phản ánh rõ triết lý mà nhà sáng lập Ecopark theo đuổi trong suốt hơn hai thập kỷ: Bất động sản không chỉ tạo ra nơi ở mà còn kiến tạo môi trường sống giúp con người khỏe mạnh hơn về thể chất, tinh thần và cảm xúc.
Những nỗ lực đó đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín. Mới đây, Eco Retreat đã được vinh danh là Dự án phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2 – một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành bất động sản.
Giải thưởng không chỉ ghi nhận quy mô đầu tư hay chất lượng quy hoạch, mà còn khẳng định giá trị tiên phong của mô hình đô thị retreat – xu hướng đang được thế giới xem là lời giải cho những thách thức về sức khỏe và chất lượng sống trong tương lai.
Theo ông Nguyễn Đức Cảnh – Tổng giám đốc DB Group – Nhà sáng lập Ecopark, khi những căn Home Retreat đầu tiên chuẩn bị sáng đèn, khi tiếng cười trẻ nhỏ vang lên giữa những không gian xanh và ngày càng nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức trong lòng thiên nhiên, Eco Retreat đang chứng minh rằng giá trị lớn nhất của một khu đô thị không nằm ở số lượng công trình được xây dựng, mà nằm ở chất lượng cuộc sống mà nó mang lại.
“Sau 15 tháng kiến tạo, Eco Retreat không chỉ dần hoàn thiện hình hài của một đại đô thị. Quan trọng hơn, nơi đây đang đánh thức một phong cách sống mới – nơi con người sống chậm hơn, khỏe mạnh hơn và kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên. Đó cũng chính là sức sống đặc biệt đang lan tỏa từng ngày tại thành phố retreat đầu tiên của Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Cảnh nói.
* Khách hàng quan tâm dự án Eco Retreat có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức để được tư vấn chi tiết.
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