BUV Career Fair 2026: Tấm vé “fast-track” cho sinh viên vào các tập đoàn đa quốc gia

Không còn là những buổi hướng nghiệp thuần túy, ngày hội tuyển dụng Career Fair 2026 của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã trở thành một điểm chạm tuyển dụng thực tế. Tại đây, nhiều sinh viên đã sớm giành được tấm vé “fast-track", rút ngắn đáng kể lộ trình gia nhập các tập đoàn đa quốc gia ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sự kiện năm nay thu hút hơn 1800 lượt sinh viên tham gia, tạo cơ hội kết nối trực tiếp với hơn 50 doanh nghiệp đầu ngành đến từ đa dạng các lĩnh vực như Nestlé, B.Braun, KPMG, Savills, Marriott International Group, Panasonic, GSM hay Grant Thornton.

MỞ CÁNH CỬA SỰ NGHIỆP TOÀN CẦU

Đặc biệt, khu vực phỏng vấn nhanh của Career Fair 2026 mang đến đặc quyền cho ứng viên xuất sắc bỏ qua các vòng lọc hồ sơ hay bài test sơ loại, tiến thẳng vào phỏng vấn chuyên sâu. Hàng trăm lượt phỏng vấn đã diễn ra thành công, mở ra cánh cửa cho sinh viên sớm bước chân vào các tập đoàn lớn. Đây không còn là những buổi phỏng vấn giả định, mà được nhiều doanh nghiệp xác định là vòng đầu tiên của quy trình tuyển dụng chính thức.

Nhiều cuộc phỏng vấn thành công với các công ty hàng đầu đã được thực hiện. Ảnh: BUV.

Bà Trương Thị Phương Thảo, Phụ trách Tuyển dụng và Phát triển doanh nghiệp tại Nestlé khẳng định: "Từ buổi phỏng vấn nhanh, chúng tôi mong muốn mở ra cơ hội thực tập để các bạn sinh viên học hỏi qua trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Đặc biệt, những ứng viên tiềm năng sẽ có cơ hội được ghi nhận và phát triển xa hơn trên lộ trình nghề nghiệp sau này.” Đại diện cũng chia sẻ thêm về chương trình Quản trị viên tập sự (Management Trainee) nhằm đào tạo lãnh đạo trẻ của tập đoàn.

Các ứng viên tiềm năng sẽ được lựa chọn tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của doanh nghiệp. Ảnh: BUV.

Đồng quan điểm, bà Vũ Thị Ngọc Diệp – Cán bộ Tuyển dụng, Tập đoàn IPA cho biết: “Hiện Tập đoàn IPA đang tích cực tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho chương trình Lãnh đạo tập sự. Trong đó, nhiều cựu sinh viên BUV đã vượt qua các vòng sơ tuyển và tham gia phỏng vấn tại sự kiện hôm nay. Qua quá trình trao đổi, chúng tôi đánh giá cao tư duy cởi mở, sự tự tin cũng như khả năng chủ động đặt vấn đề và phản biện của các ứng viên BUV".

Bên cạnh đó, Đại diện Nestlé cũng bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với lộ trình thực tập toàn thời gian của BUV, cho phép sinh viên thực tập trong khoảng thời gian đủ dài để thực sự hiểu về doanh nghiệp và bắt đầu đóng góp giá trị thực thay vì chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” như các chương trình ngắn hạn khác.

CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG BẰNG TƯ DUY LÃNH ĐẠO

Trong phân khúc dịch vụ cao cấp, bà Nguyễn Ngọc Anh - Quản lý Đào tạo và Phát triển của khách sạn Capella Hanoi dành lời khen cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các ứng viên trẻ. Bà nhận định rằng sinh viên BUV không chỉ sở hữu khả năng ngoại ngữ mà còn sử dụng tốt các thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, đồng thời thấu hiểu sâu sắc các tiêu chuẩn khắt khe của ngành dịch vụ xa xỉ.

“Các bạn sinh viên BUV thể hiện rõ định hướng nghề nghiệp của mình, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động tìm hiểu về môi trường làm việc của doanh nghiệp trước khi tham gia phỏng vấn. Trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn cao cấp, sự nhạy bén trong tư duy, sự tinh tế trong giao tiếp cùng tác phong diện mạo chuyên nghiệp chính là những yếu tố then chốt giúp chúng tôi tin tưởng và lựa chọn các bạn cho những vị trí tiềm năng ngay tại sự kiện”, bà Ngọc Anh nhấn mạnh. Không chỉ dừng lại ở việc thành thạo ngoại ngữ và các thuật ngữ chuyên ngành, sinh viên BUV còn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng tư duy lãnh đạo và khả năng đa nhiệm.

“Điểm khác biệt của sinh viên BUV là cách tiếp cận doanh nghiệp với tư duy của một nhà lãnh đạo, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò thực thi. Các ứng viên thể hiện năng lực trao đổi, thảo luận và thậm chí đàm phán với nhà tuyển dụng trên tinh thần của một đối tác kinh doanh. Đây là những năng lực nền tảng có giá trị dài hạn và không dễ dàng hình thành & đào tạo trong thời gian ngắn,” đại diện Tập đoàn IPA nhấn mạnh.

BUV Career Fair 2026 đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ toàn thể sinh viên trong trường. Ảnh: BUV.

Trong bối cảnh thị trường lao động toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, sự chủ động và tư duy đa nhiệm chính là 'giấy thông hành' giúp sinh viên BUV không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một công việc, mà thực sự tìm kiếm một môi trường tiềm năng để dẫn dắt tương lai của chính mình.

Thay vì bó hẹp trong những lựa chọn truyền thống, sinh viên được tiếp sức để tự tin chinh phục các tập đoàn đa quốc gia, dấn thân khởi nghiệp hay làm chủ những mô hình làm việc hiện đại như Remote Careers (làm việc từ xa) và Hybrid (làm việc linh hoạt kết hợp từ xa và tại văn phòng). Thực tế, đây không còn là những khái niệm mang tính thời điểm mà đã trở thành tiêu chuẩn vận hành mới tại các doanh nghiệp toàn cầu.

BỆ PHÓNG VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH SỰ NGHIỆP

Để có được những cú bắt tay thành công tại chỗ, sinh viên BUV đã được trang bị kiến thức và kỹ năng thông qua chuỗi “Getting Ready Series”, một hành trình chuẩn bị chuyên sâu kéo dài 2 tuần, được đồng kiến tạo bởi đội ngũ chuyên viên hướng nghiệp, các chuyên gia trong ngành và cựu sinh viên BUV. Đặc biệt, tại khu vực Career Boost Zone, 5 bàn tư vấn CV và hướng nghiệp chuyên sâu từ các nhà tuyển dụng, cũng như tổ chức tuyển dụng uy tín như Navigos, iViec, LTS Group, Capella Hanoi hay Pro Guide Vietnam, còn hỗ trợ sinh viên nâng cấp hồ sơ để tạo ấn tượng mạnh nhất với nhà tuyển dụng.

Toàn bộ quy trình từ khâu chuẩn bị tâm lý, kỹ năng ứng biến, xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp đến việc tối ưu hóa hồ sơ đã tạo nên một bệ phóng vững chắc, giúp các bạn trẻ tự tin nắm bắt cơ hội ngay khi vừa tiếp xúc với đại diện doanh nghiệp.

Sinh viên được cung cấp sự hỗ trợ liên tục cùng với định hướng cá nhân hóa về lộ trình nghề nghiệp. Ảnh: BUV.

Là một trong những yếu tố trọng tâm của Chương trình Nâng cao Năng lực Cá nhân và Phát triển Xã hội PSG (Personal & Social Growth) độc quyền tại BUV, Career Fair 2026 là minh chứng cho mục tiêu chiến lược của nhà trường trong việc bảo đảm cơ hội thực tập chất lượng. Sự kiện không chỉ kết nối nhân tài với những đơn vị uy tín mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái giáo dục gắn liền với thực tiễn, đáp ứng khắt khe nhu cầu nhân lực của thị trường lao động đầy biến động hiện nay.