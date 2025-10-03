BV Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững 2025

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Bách Việt (BV Group) – hành trình được khởi nguồn từ khát vọng của những người sáng lập nhằm xây dựng một thương hiệu Việt uy tín, nhân văn và bền vững.

Đúng vào dịp đặc biệt này, BV Group tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững tại chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, một lần nữa khẳng định vị thế cũng như những nỗ lực bền bỉ trong việc kiến tạo các giá trị cho cộng đồng.

BV Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu bền vững tại chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy khởi xướng từ năm 2003 là một trong những danh hiệu uy tín bậc nhất, tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng, năng lực đổi mới và đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp được lựa chọn thông qua quy trình đánh giá khắt khe, dựa trên nhiều tiêu chí: Chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, khả năng tiên phong và trách nhiệm xã hội.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU TỪ TRIẾT LÝ BỀN VỮNG

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc BV Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững chính là minh chứng rõ nét cho sự kiên định với triết lý kinh doanh “Lợi ích hài hòa, phát triển bền vững”. Đây là sự ghi nhận từ giới chuyên môn, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đối với uy tín và tầm vóc mà BV Group đã dày công gây dựng suốt 15 năm qua.

BV Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững là minh chứng rõ nét cho sự kiên định với triết lý kinh doanh “Lợi ích hài hòa, phát triển bền vững”.

Trên hành trình 15 năm, BV Group đã xây dựng được một nền tảng vững chắc với các hoạt động kinh doanh trên toàn quốc và nhiều châu lục, hơn 20 đối tác uy tín quốc tế đồng hành kiến tạo, 20 giải thưởng trong và ngoài nước ghi nhận nỗ lực và uy tín, hàng trăm chương trình thiện nguyện tác động trực tiếp đến hàng chục nghìn người dân và cộng đồng. Những con số này không chỉ thể hiện quy mô phát triển, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn, khát vọng vươn xa và cam kết kiến tạo giá trị trường tồn của BV Group.

Đại diện Lãnh đạo BV Group tại chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025.

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, BV Group còn mong muốn góp sức vào hành trình phát triển của đất nước thông qua việc kiến tạo những khu đô thị bền vững, những công trình xanh đáng tự hào, nuôi dưỡng những thế hệ trẻ tự tin hội nhập, phát triển những sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn quốc tế, và tiếp tục triển khai những chương trình thiện nguyện lan tỏa yêu thương.

15 NĂM XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG

Từ những ngày đầu khởi nghiệp, BV Group đã định hình chiến lược phát triển bền vững, gắn liền kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Không chỉ phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, thương mại dịch vụ và nông nghiệp; Tập đoàn còn luôn đặt lợi ích cộng đồng song hành cùng lợi ích doanh nghiệp.

Trong bất động sản, BV Group nổi bật với thương hiệu BV Land, ghi dấu bằng những dự án cao cấp gắn với sự phát triển đô thị văn minh và bền vững như: Bach Viet Lake Garden, Diamond Hill, BV Bavella Green Park...

Trong giáo dục, Tập đoàn đồng hành cùng hàng nghìn học sinh Hệ thống trường Vietschool, nuôi dưỡng phẩm chất và tinh thần tự tin hội nhập quốc tế mà vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Trong nông nghiệp, các sản phẩm trà sạch, an toàn mang thương hiệu Mỹ Lâm đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ, HALAL và nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác đã góp phần nâng chuẩn mực tiêu dùng của người Việt, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Song song với kinh doanh, BV Group luôn chú trọng đến trách nhiệm xã hội. Thông qua Quỹ Trăng Xanh, Tập đoàn đã triển khai hàng trăm chương trình thiện nguyện, mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Trong đó, gần 400 em học sinh được trao “Học bổng Trăng Xanh”- chương trình học bổng dài hạn đồng hành cùng các em tới hết cấp THPT; 42 chương trình “Trăng Sẻ Chia” nhằm cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, mang áo ấm, xe đạp, quà tặng thiết yếu đến hàng nghìn gia đình khó khăn; 18 chương trình “Trăng Hy Vọng” với nhiều công trình ý nghĩa như tặng xe cứu thương, xây cầu, làm đường, trường học, hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hơn 200.000 cây xanh được trồng trên đất trống đồi trọc, góp phần bảo vệ môi trường và gìn giữ tương lai xanh cho thế hệ sau.

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững 2025 không chỉ là niềm tự hào nhân dịp kỷ niệm 15 năm, mà còn là cam kết mạnh mẽ của BV Group trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Với triết lý và các nguyên tắc kinh doanh đã lựa chọn, BV Group sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh vững mạnh, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế khu vực và thế giới.