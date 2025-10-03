Vinh danh doanh nghiệp quan hệ nhà đầu tư tốt nhất (IR Awards) 2025

Từ 460 doanh nghiệp, Hội đồng bình chọn 36 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào vòng chung khảo IR Awards 2025, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng công bố thông tin, minh bạch tài chính và quản trị công ty…

Ngày 2/10, Lễ vinh danh IR Awards lần thứ 15 do Vietstock, Hiệp hội Các Nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính & Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức ghi dấu chặng đường 15 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc thúc đẩy minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR).

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập FiLi, cho biết vai trò ngày càng quan trọng của IR trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở rộng và hướng tới mục tiêu nâng hạng. Theo đó, đối với thị trường, IR chuyên nghiệp không chỉ giảm bất cân xứng thông tin, minh bạch hóa công bố, mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát hiệu quả hơn.

“Có thể khẳng định, IR không chỉ là chức năng thông tin đơn thuần mà đã trở thành công cụ chiến lược, góp phần xây dựng một thị trường chứng khoán công bằng, minh bạch và đủ tầm vóc để vươn ra khu vực,” ông Hùng nhấn mạnh.

Năm 2025, chương trình khảo sát 691 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn từ 1/5/2024 đến 30/4/2025. Kết quả cho thấy 460 doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025”, chiếm 67% tổng số đơn vị khảo sát – tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ 15 năm IR Awards.

So với năm 2024, số doanh nghiệp đạt Chuẩn tăng thêm 36 đơn vị, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp về minh bạch thông tin.

Đặc biệt, xu hướng tích cực không chỉ tập trung ở nhóm doanh nghiệp đầu ngành mà lan tỏa mạnh mẽ sang Mid Cap và Small Cap. Trong đó, Financial Large Cap tiếp tục giữ vững vị thế hình mẫu với 86% doanh nghiệp đạt Chuẩn. Non-Financial Large Cap ghi nhận mức cải thiện mạnh mẽ, từ 63% năm 2024 lên 72% năm 2025. Ngoài ra, Mid Cap tạo dấu ấn khi tỷ lệ đạt chuẩn tăng từ 57% lên 73%, cho thấy sự chuyển mình đáng kể của nhóm doanh nghiệp quy mô vừa và Small Cap cũng tăng trưởng tích cực, đạt 63% so với 59% năm trước.

Theo Hội đồng bình chọn, những con số này cho thấy công bố thông tin minh bạch đã trở thành tiêu chuẩn thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.