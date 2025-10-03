Vinh danh doanh nghiệp quan hệ nhà đầu tư tốt nhất (IR Awards) 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Hồng Vinh
03/10/2025, 01:14
Từ 460 doanh nghiệp, Hội đồng bình chọn 36 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào vòng chung khảo IR Awards 2025, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng công bố thông tin, minh bạch tài chính và quản trị công ty…
Ngày 2/10, Lễ vinh danh IR Awards lần thứ 15 do Vietstock, Hiệp hội Các Nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính & Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức ghi dấu chặng đường 15 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc thúc đẩy minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR).
Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập FiLi, cho biết vai trò ngày càng quan trọng của IR trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở rộng và hướng tới mục tiêu nâng hạng. Theo đó, đối với thị trường, IR chuyên nghiệp không chỉ giảm bất cân xứng thông tin, minh bạch hóa công bố, mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát hiệu quả hơn.
“Có thể khẳng định, IR không chỉ là chức năng thông tin đơn thuần mà đã trở thành công cụ chiến lược, góp phần xây dựng một thị trường chứng khoán công bằng, minh bạch và đủ tầm vóc để vươn ra khu vực,” ông Hùng nhấn mạnh.
Năm 2025, chương trình khảo sát 691 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn từ 1/5/2024 đến 30/4/2025. Kết quả cho thấy 460 doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025”, chiếm 67% tổng số đơn vị khảo sát – tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ 15 năm IR Awards.
So với năm 2024, số doanh nghiệp đạt Chuẩn tăng thêm 36 đơn vị, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp về minh bạch thông tin.
Đặc biệt, xu hướng tích cực không chỉ tập trung ở nhóm doanh nghiệp đầu ngành mà lan tỏa mạnh mẽ sang Mid Cap và Small Cap. Trong đó, Financial Large Cap tiếp tục giữ vững vị thế hình mẫu với 86% doanh nghiệp đạt Chuẩn. Non-Financial Large Cap ghi nhận mức cải thiện mạnh mẽ, từ 63% năm 2024 lên 72% năm 2025. Ngoài ra, Mid Cap tạo dấu ấn khi tỷ lệ đạt chuẩn tăng từ 57% lên 73%, cho thấy sự chuyển mình đáng kể của nhóm doanh nghiệp quy mô vừa và Small Cap cũng tăng trưởng tích cực, đạt 63% so với 59% năm trước.
Theo Hội đồng bình chọn, những con số này cho thấy công bố thông tin minh bạch đã trở thành tiêu chuẩn thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Các doanh nghiệp bước vào vòng chung khảo IR Awards 2025
Vượt qua 691 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2025.
Hạng mục bình chọn IR dành cho nhà đầu tư cá nhân
Financial Large Cap
CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)
Non-Financial Large Cap
FPT - CTCP FPT (FPT)
VIC - Tập đoàn VINGROUP (Vingroup)
VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Mid Cap
CTD - CTCP Xây dựng Coteccons (Coteccons)
DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco)
DGW - CTCP Thế giới Số (Digiworld)
Small Cap
CCL - CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
CNG - CTCP CNG Việt Nam
NAF- CTCP Nafoods Group
Hạng mục đánh giá IR dành cho các định chế tài chính:
Financial Large Cap
CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)
Non-Financial Large Cap
FPT - CTCP FPT (FPT)
MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động
VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Mid Cap
CTD - CTCP Xây dựng Coteccons (Coteccons)
DGW - CTCP Thế Giới Số (Digiworld)
PAN - CTCP Tập đoàn Pan (PAN)
Small Cap
CNG - CTCP CNG Việt Nam
NAF - CTCP Nafoods Group
ST8 - CTCP Tập đoàn ST8
Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...
Khi đo lường giá trị gia tăng của ngành kinh tế số, không thể đơn thuần nhìn vào tỷ lệ nhập khẩu phần cứng cao để kết luận giá trị gia tăng của ngành còn thấp...
TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đã đưa ra nhiều kiến nghị đột phá liên quan đến cải thiện điều kiện tiếp cận vốn, chính sách ưu đãi thuế và các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Để tạo sức bật trong giai đoạn mới, Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng các mô hình kinh tế mới, đồng thời khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có về thị trường và công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế quốc gia....
Với vai trò mới, Viettel IDC sẽ đồng hành cùng mọi tổ chức, doanh nghiệp trong hành trình hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy chuyển đối số và nâng cao độ sẵn sàng của hệ thống thông qua bộ giải pháp quản lý toàn diện VMware Cloud Foundation.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: