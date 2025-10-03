Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025: PVCFC xuất khẩu bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong

Ngày 2/10/2025, tại Lễ công bố và vinh danh chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đạt Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng. Đây không chỉ là sự ghi nhận uy tín thương hiệu và nội lực bền vững của doanh nghiệp, mà còn là cột mốc đánh dấu một năm với nhiều thành tựu nổi bật về sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và trách nhiệm xã hội.

Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp thương hiệu được vinh danh tại chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam. Thành tích này khẳng định nỗ lực bền bỉ và sức bật tăng trưởng ấn tượng của doanh nghiệp trên cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

XUẤT KHẨU BỨT PHÁ, NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ

Kết thúc 9 tháng năm 2025, PVCFC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 12,8 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, tiếp tục khẳng định năng lực quản trị và vận hành hiệu quả.

Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng nổi bật khi xuất khẩu 339 nghìn tấn phân bón, đạt hơn 137 triệu USD, tương ứng tăng 43% về sản lượng và 54% về giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2024. Đây là bước tiến mạnh mẽ, góp phần củng cố vai trò tiên phong của PVCFC trong việc đưa sản phẩm phân bón Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Đặc biệt, dấu mốc 30.000 tấn phân bón xuất sang Úc ngay sau khi PVCFC đạt chứng chỉ Level One – cấp độ cao nhất trong hệ thống kiểm soát nhập khẩu phân bón vô cơ của Úc đã khẳng định vị thế và năng lực hội nhập, mở cánh cửa chinh phục những thị trường khó tính bậc nhất.

Trong khi đó, sản lượng sản xuất trong nước vẫn duy trì ổn định. Thành tích càng thêm ấn tượng khi công tác bảo dưỡng hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch, giúp nhà máy nhanh chóng trở lại vận hành, bảo đảm nguồn cung kịp thời vụ và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Phân Bón Cà Mau đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhà nông.

Trong bối cảnh thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt và xu hướng toàn cầu dịch chuyển sang nông nghiệp xanh – sạch – minh bạch, việc PVCFC giữ vững vị thế trong nước đồng thời mở rộng thành công ra quốc tế chính là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển đúng đắn, tầm nhìn dài hạn và nội lực bền vững của doanh nghiệp.

DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Không chỉ tạo dấu ấn về kinh doanh, PVCFC còn liên tiếp được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín: Lần thứ 4 liên tiếp nằm trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn, thuộc Top 5 doanh nghiệp niêm yết có điểm số quản trị cao nhất ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024 và được trao giải Doanh nghiệp vì người lao động.

Song hành với phát triển kinh tế, PVCFC luôn kiên định triết lý trách nhiệm xã hội. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã đóng góp 8 tỷ đồng xây dựng nhà ở kiên cố cho đồng bào vùng cao Quảng Trị, bàn giao 351 căn Nhà Đại Đoàn Kết trị giá gần 27 tỷ đồng tại Cà Mau, cùng nhiều chương trình an sinh ý nghĩa trải dài từ miền Tây sông nước đến cao nguyên và miền núi phía Bắc.

Năm nay hoạt động xuất nhập khẩu của PVCFC có sự tăng trưởng nổi bật.

Bước vào giai đoạn mới, PVCFC định hướng tập trung công nghệ xanh, tối ưu công suất, nghiên cứu sản xuất CO₂ thực phẩm, đồng thời mở rộng kênh phân phối B2B, phát triển khách hàng quốc tế và đa dạng hóa sản phẩm từ urê, NPK đến phân hữu cơ vi sinh.

Trên nền tảng năng lực quản trị, công nghệ hiện đại và văn hóa doanh nghiệp, PVCFC đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số, tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp tiên phong ngành phân bón Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ nông nghiệp toàn cầu.

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của PVCFC – doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vai trò “người bạn đồng hành bền bỉ của nhà nông” và đối tác tin cậy trên thị trường quốc tế.