Vợ Tổng Giám đốc MBB đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Bà Lê Thị Hồng Phấn thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE).

Theo đó, bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ ông Phạm Như Ánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MBB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/3/2026 đến ngày 8/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Phấn sẽ tăng sở hữu cổ phiếu MBB từ gần 2,2 triệu cổ phiếu. chiếm 0,027% lên gần 4,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,052% vốn tại MB. Hiện ông Ánh đang sở hữu hơn 5,8 triệu cổ phiếu MBB, chiếm 0,072% vốn tại MBB.

Được biết ngày 18/3/2026 tới đây, MB sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4/2026 tại Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các tờ trình, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên; thông qua bầu thay thế 1 thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Trước đó, MBB đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 với thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 67,7 nghìn tỷ đồng (+22% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 34,3 nghìn tỷ đồng (+19% cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 101% và 108% dự báo cả năm của VCSC. lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 11,1 nghìn tỷ đồng (+38% cùng kỳ năm trước; +54% cùng kỳ quý trước).

Nhìn chung, lợi nhuận của MBB vượt kỳ vọng của VCSC, chủ yếu nhờ chi phí tín dụng thấp hơn dự kiến trong bối cảnh chất lượng tài sản cải thiện đáng kể. VCSC ghi nhận tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận trong năm 2026, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Theo VCSC, tăng trưởng tín dụng ngân hàng mẹ năm 2025 đạt 35% (cao hơn mức 19% trên toàn hệ thống). Giải ngân tín dụng phân bổ đa dạng vào nhiều ngành, trong đó các ngành chính gồm ngành sản xuất, chế biến; bán buôn và bán lẻ; hộ kinh doanh; và bất động sản.



Ngoài ra, dư nợ cho vay doanh nghiệp BĐS chiếm 11,2% tổng dư nợ hợp nhất quý 4/2025 (so với 8,3% trong năm 2024). Dư nợ cho vay ký quỹ của MBS trong quý 4/2025 tăng 46% cùng kỳ năm trước, đạt mức 15,0 nghìn tỷ đồng và chiếm 1,4% tổng dư nợ hợp nhất của MBB.

Tăng trưởng tiền gửi năm 2025 đạt 29,0%. Tỷ lệ CASA quý 4/2025 đạt 38,0% (+0,4 điểm % cùng kỳ quý trước; -2,1 điểm % cùng kỳ năm trước), là mức cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại. Giá trị giấy tờ có giá quý 4/2025 tăng 45,2% cùng kỳ năm trước.

NIM trong năm 2025 đạt 3,87% (-21 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước), thấp hơn dự báo của VCSC là 4,07%. VCSC cho rằng nguyên nhân có thể đến từ áp lực lên chi phí vốn tăng và tăng trưởng tín dụng mạnh tập trung vào quý 4, tạm thời làm pha loãng lợi suất tài sản sinh lời trung bình. NIM quý 4/2025 đạt 4,07% (đi ngang cùng kỳ quý trước; -17 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước).

NOII trong năm 2025 đạt 16,1 nghìn tỷ đồng (+13% cùng kỳ năm trước), trong đó thu nhập từ thu hồi nợ tăng 69% cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, thu nhập phí thuần và thu hồi nợ tăng mạnh đã bù đắp cho mức giảm cùng kỳ năm trước trong thu nhập đầu tư và lãi từ kinh doanh ngoại hối.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong năm 2025 là 29,1% (-1,6 điểm % cùng kỳ năm trước), cao hơn dự báo của VCSC là 27,5% nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của ngân hàng nhằm kiểm soát tỷ lệ này dưới 30%.

Về tỷ lệ nợ xấu trong quý 4/2025 là 1,29% (-58 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước; -33 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước). So với quý trước, quy mô nợ xấu giảm 19%, cho thấy khả năng trường hợp một khách hàng doanh nghiệp lớn bị hạ nhóm nợ xuống nợ xấu trong quý 3/2025 đã được xử lý và khoản vay được phân loại trở lại Nhóm 1. Tỷ lệ nợ Nhóm 2 trên tổng dư nợ quý 4/2025 là 0,94% (-42 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước; -63 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước), duy trì ở mức thấp nhất trong 5 năm.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng năm 2025 đạt 13,7 nghìn tỷ đồng (+44% cùng kỳ năm trước; hoàn thành 83% dự báo cả năm của VCSC), thấp hơn kỳ vọng trong bối cảnh các chỉ tiêu chất lượng tài sản tốt hơn dự kiến. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) hợp nhất quý 4/2025 đạt 93,7% (+14,5 điểm % cùng kỳ quý trước; +1,5 điểm % cùng kỳ năm trước). MBB đặt mục tiêu nâng LLR lên 100% trong năm 2026.