Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vợ Tổng Giám đốc MBB đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Hà Anh

10/03/2026, 07:42

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/3/2026 đến ngày 8/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh.

Sơ đồ giá cổ phiếu MBB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MBB trên TradingView.

Bà Lê Thị Hồng Phấn thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE).

Theo đó, bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ ông Phạm Như Ánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MBB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/3/2026 đến ngày 8/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Phấn sẽ tăng sở hữu cổ phiếu MBB từ gần 2,2 triệu cổ phiếu. chiếm 0,027% lên gần 4,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,052% vốn tại MB. Hiện ông Ánh đang sở hữu hơn 5,8 triệu cổ phiếu MBB, chiếm 0,072% vốn tại MBB.

Được biết ngày 18/3/2026 tới đây, MB sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4/2026 tại Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các tờ trình, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên; thông qua bầu thay thế 1 thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Trước đó, MBB đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 với thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 67,7 nghìn tỷ đồng (+22% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 34,3 nghìn tỷ đồng (+19% cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 101% và 108% dự báo cả năm của VCSC. lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 11,1 nghìn tỷ đồng (+38% cùng kỳ năm trước; +54% cùng kỳ quý trước).

Nhìn chung, lợi nhuận của MBB vượt kỳ vọng của VCSC, chủ yếu nhờ chi phí tín dụng thấp hơn dự kiến trong bối cảnh chất lượng tài sản cải thiện đáng kể. VCSC ghi nhận tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận trong năm 2026, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Theo VCSC, tăng trưởng tín dụng ngân hàng mẹ năm 2025 đạt 35% (cao hơn mức 19% trên toàn hệ thống). Giải ngân tín dụng phân bổ đa dạng vào nhiều ngành, trong đó các ngành chính gồm ngành sản xuất, chế biến; bán buôn và bán lẻ; hộ kinh doanh; và bất động sản.

Ngoài ra, dư nợ cho vay doanh nghiệp BĐS chiếm 11,2% tổng dư nợ hợp nhất quý 4/2025 (so với 8,3% trong năm 2024). Dư nợ cho vay ký quỹ của MBS trong quý 4/2025 tăng 46% cùng kỳ năm trước, đạt mức 15,0 nghìn tỷ đồng và chiếm 1,4% tổng dư nợ hợp nhất của MBB.

Tăng trưởng tiền gửi năm 2025 đạt 29,0%. Tỷ lệ CASA quý 4/2025 đạt 38,0% (+0,4 điểm % cùng kỳ quý trước; -2,1 điểm % cùng kỳ năm trước), là mức cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại. Giá trị giấy tờ có giá quý 4/2025 tăng 45,2% cùng kỳ năm trước.

NIM trong năm 2025 đạt 3,87% (-21 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước), thấp hơn dự báo của VCSC là 4,07%. VCSC cho rằng nguyên nhân có thể đến từ áp lực lên chi phí vốn tăng và tăng trưởng tín dụng mạnh tập trung vào quý 4, tạm thời làm pha loãng lợi suất tài sản sinh lời trung bình. NIM quý 4/2025 đạt 4,07% (đi ngang cùng kỳ quý trước; -17 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước).

NOII trong năm 2025 đạt 16,1 nghìn tỷ đồng (+13% cùng kỳ năm trước), trong đó thu nhập từ thu hồi nợ tăng 69% cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, thu nhập phí thuần và thu hồi nợ tăng mạnh đã bù đắp cho mức giảm cùng kỳ năm trước trong thu nhập đầu tư và lãi từ kinh doanh ngoại hối.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong năm 2025 là 29,1% (-1,6 điểm % cùng kỳ năm trước), cao hơn dự báo của VCSC là 27,5% nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của ngân hàng nhằm kiểm soát tỷ lệ này dưới 30%.

Về tỷ lệ nợ xấu trong quý 4/2025 là 1,29% (-58 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước; -33 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước). So với quý trước, quy mô nợ xấu giảm 19%, cho thấy khả năng trường hợp một khách hàng doanh nghiệp lớn bị hạ nhóm nợ xuống nợ xấu trong quý 3/2025 đã được xử lý và khoản vay được phân loại trở lại Nhóm 1. Tỷ lệ nợ Nhóm 2 trên tổng dư nợ quý 4/2025 là 0,94% (-42 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước; -63 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước), duy trì ở mức thấp nhất trong 5 năm.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng năm 2025 đạt 13,7 nghìn tỷ đồng (+44% cùng kỳ năm trước; hoàn thành 83% dự báo cả năm của VCSC), thấp hơn kỳ vọng trong bối cảnh các chỉ tiêu chất lượng tài sản tốt hơn dự kiến. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) hợp nhất quý 4/2025 đạt 93,7% (+14,5 điểm % cùng kỳ quý trước; +1,5 điểm % cùng kỳ năm trước). MBB đặt mục tiêu nâng LLR lên 100% trong năm 2026.

MBB bị yêu cầu thu hồi trái phiếu do vi phạm sử dụng vốn

10:25, 23/01/2026

MBB bị yêu cầu thu hồi trái phiếu do vi phạm sử dụng vốn

MBB trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

09:39, 06/08/2025

MBB dự kiến mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ

15:51, 21/04/2025

Từ khóa:

chứng khoán mbb Phạm Như Ánh vợ Tổng giám đốc

Đọc thêm

Con trai Chủ tịch HPG đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu

Ông Trần Vũ Minh – con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đình Long – đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG, từ ngày 12/3 đến ngày 10/4.

Dragon Capital bán 2,4 triệu cổ phiếu DXG, sở hữu giảm xuống 7,98%

Sau các giao dịch này, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 8,2019% xuống còn hơn 88,836 triệu cổ phiếu, chiếm còn 7,9861% vốn tại DXG.

Vinaconex công bố thông tin bắt tạm giam lãnh đạo cấp cao

Tổng CTCP Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên chủ tịch HĐQT cùng với ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc VCG

Gia đình Chủ tịch HDC bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu

Ông Đoàn Hữu Thuận, bà Nguyễn Thị Thanh Hà và con trai là ông Đoàn Hữu Hà Vinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE).

Lãnh đạo ACV bị bắt vì vi phạm đấu thầu nghiêm trọng

Ngày 04/03/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy