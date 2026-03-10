Dragon Capital bán 2,4 triệu cổ phiếu DXG, sở hữu giảm xuống 7,98%

Sau các giao dịch này, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 8,2019% xuống còn hơn 88,836 triệu cổ phiếu, chiếm còn 7,9861% vốn tại DXG.

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 4/3/2026, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để bán ra 2,4 triệu cổ phiếu DXG.

Trong đó, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán ra 500.000 cổ phiếu và bán ra nhiều nhất là quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 1,6 triệu cổ phiếu.

Sau các giao dịch này, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 91,236 triệu cổ phiếu, chiếm 8,2019% xuống còn hơn 88,836 triệu cổ phiếu, chiếm còn 7,9861% vốn tại DXG.

Trước đó, trong phiên 22/01, ba thành viên của Dragon Capital đã bán tổng cộng 2,25 triệu cổ phiếu DXG - trong đó, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 500.000 cổ phiếu, Hanoi Investment Holdings Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 750.000 cổ phiếu.

Qua đó, hạ tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ hơn 89 triệu cổ phiếu, chiếm 8% xuống còn 86,8 triệu cổ phiếu, chiếm 7,8%. Ước tính, nhóm quỹ thu về khoảng 35 tỷ đồng từ giao dịch này.

Tuy nhiên, trong phiên ngày 11/2, nhóm quỹ này thông qua quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã mua vào 1.268.800 cổ phiếu DXG và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 88,669 cổ phiếu, chiếm 7,9711% lên gần 89,938 triệu cổ phiếu, chiếm 8,0852% vốn tại DXG.

Chốt phiên ngày 9/3, giá cổ phiếu DXG giảm thêm 6,74% về 13.150 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2024, DXG ghi nhận doanh thu đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 48% so với quý trước và 7,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 154 tỷ đồng, tăng đáng kể 397% so với quý trước và 228% so với cùng kỳ, nhờ bàn giao 143 căn hộ tại Gems Skyworld.

Cả năm 2024, doanh thu và NPATMI của DXG lần lượt đạt 4,69 nghìn tỷ đồng và 250 tỷ đồng, tăng 25,8% và 45,3% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch của công ty lần lượt 120% và 111%, chủ yếu nhờ lợi nhuận từ CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và bàn giao căn hộ tại Opal Skyline và Gems Skyworld.

Triển vọng tích cực cho năm 2025 với việc mở bán DXH Riverside và Gems Skyworld: DXG dự kiến mở bán DXH Riverside tại Thành phố Thủ Đức và tái khởi động Gems Skyworld tại Đồng Nai. Các dự án chính như DXH Riverside và các dự án tại Bình Dương đang tiến triển tốt, dự kiến bắt đầu bán hàng vào năm 2025.

Qua đó, SSI Research không khuyến nghị với DXG nhưng cổ phiếu có tiềm năng tăng giá từ việc mở bán các dự án mới trong 2025 và SSI Research tin rằng DXG đang ở vị thế tốt để hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường bất động sản miền Nam Việt Nam, với các dự án chính đã nhận được phê duyệt pháp lý và sẵn sàng mở bán vào năm 2025.