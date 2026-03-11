Tổ chức ngoại chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP giá 57.400 đồng

Lian SGP Holding Pte. Ltd., một công ty được thành lập tại Singapore và sở hữu 100% bởi Livzon Pharmaceutical Group Inc. (một công ty được thành lập tại Trung Quốc).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) thông báo chào mua công khai cổ phiếu IMP của LIAN SGP.

Cụ thể: IMP công bố thông báo chào mua công khai cổ phiếu IMP của LIAN SGP HOLDING PTE. LTD với số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua là 120.059.970 cổ phiếu, tương đương 77,94% vốn điều lệ của Imexpharm, và tương đương 77,96% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của IMP với giá chào mua là 57.400 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký bán từ ngày 13/3 đến ngày 23/4/2026. Đại lý chào mua công khai là CTCP chứng khoán SSI - chi nhánh Hà Nội.

Lian SGP Holding Pte. Ltd., có vốn điều lệ là 300 triệu USD - tương đương 7.825,8 tỷ đồng. Trụ sở đạt tại Singapore. Hoạt động chính của Lian SGP là đầu tư, nắm giữ, và quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp, và quản lý và giám sát hoạt động của công ty con, công ty liên kết.

Nếu thành công, tổ chức này phải chi hơn 6.891 tỷ đồng sở hữu số cổ phiếu trên. Chốt phiên giao dịch ngày 10/3, giá cổ phiếu này tăng 5,03% lên 56.400 đồng/cổ phiếu.

Được biết IMP ghi nhận kết quả kinh doanh quý 4/2025 yếu hơn kỳ vọng, với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 2% và 11% so với cùng kỳ – sau 15 quý tăng trưởng doanh thu liên tiếp. lợi nhuận sau thuế cũng thấp hơn 8% so với dự báo của SSI Research. So với Q3/2025, quý 4 ghi nhận sự phục hồi mạnh (doanh thu +11,7%, lợi nhuận sau thuế +39,8%) nhưng mang nhiều tính mùa vụ hơn là phản ánh sự phục hồi về nhu cầu.

Lũy kế năm 2025, IMP vẫn đạt mức doanh thu tăng 10,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 8,8% so với cùng kỳ nhờ kết quả vượt trội trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ hoàn thành 90% kế hoạch cả năm công ty.

Cập nhật tình hình bán hàng: Trong quý 4/2025, doanh thu kênh ETC giảm 9% so với cùng kỳ do mức nền cao trong quý 4/2024, trong khi doanh thu kênh OTC tăng 19% so với cùng kỳ nhờ đợt điều chỉnh tăng giá bán và chiến lược mở rộng thị trường ra miền Bắc. Thị trường miền Bắc có mức tăng trưởng ấn tượng (+51% so với cùng kỳ, chiếm 22% doanh thu năm 2025), một phần do tăng từ mức nền thấp.

Doanh thu từ kênh chuỗi nhà thuốc tăng mạnh (+ 75,8% so với cùng kỳ), qua đó nâng tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu OTC lên 13,8% trong năm 2025 (từ mức 9% trong năm 2024). Điều này đã phản ánh định hướng chiến lược từ trước đó của IMP mở rộng vào kênh OTC, đổi lại chi phí bán hàng và chiết khấu cao hơn so với SSI Research dự kiến.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhưng chi phí hoạt động tăng. Biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2025 tăng lên 44,7%, gần đạt mức cao kỷ lục, nhờ cơ cấu sản phẩm cải thiện và kiểm soát chi phí hiệu quả. Tuy nhiên, mức tăng này đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi chi phí hoạt động tăng cao. Trong đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 34% và 27% so với cùng kỳ, do IMP tăng cường hỗ trợ các nhà thuốc truyền thống để thích ứng với những quy định kinh doanh mới.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research, SSI Research cho rằng IMP là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dược phẩm, được hưởng lợi nhiều từ các chính sách hỗ trợ ngành và sẽ tiếp tục tăng thị phần thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm, cải thiện chất lượng thuốc và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, dư địa tăng trong ngắn hạn có phần hạn chế do sức mua kênh OTC suy yếu (dẫn đến mức chiết khấu phải cao hơn cho nhà thuốc), và mức nền lợi nhuận cao trong nửa đầu 2025.

Dó đó, SSI Research điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2026 để phản ánh kỳ vọng tăng trưởng doanh thu chậm lại (đặc biệt ở kênh OTC) và chi phí bán hàng và quản lý cao hơn. Trong năm 2026, SSI Research dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế sẽ lần lượt đạt 2,66 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ) và 394 tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ), dựa trên các giả định gồm biên lợi nhuận gộp tăng 30 điểm cơ bản nhờ sản phẩm mới và kiểm soát chi phí hiệu quả, giá nguyên liệu dược ổn định và tăng trưởng kênh ETC vẫn là động lực chính.

Sang năm 2027, SSI Research dự báo doanh thu đạt 2,88 nghìn tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 428 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ), đưa IMP vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn với mức tăng dự báo ở mức 8–10%/năm.

Tại mức giá 54.100 đồng/cổ phiếu, IMP hiện đang giao dịch P/E dự phóng 2026 ở mức 23x cao hơn khoảng 1 độ lệch chuẩn so với trung bình 5 năm (17x) và mức trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực (20x). Dựa trên phương pháp định giá kết hợp DCF và P/E (với P/E mục tiêu 19x) đồng thời chuyển cơ sở định giá sang cuối năm 2026, SSI Research nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 56.000 đồng/cổ phiếu (từ 55.000 đồng). Giá cổ phiếu IMP đã tăng 12% kể từ khi SSI Research đưa ra khuyến nghị "khả quan". Do đó, tiềm năng tăng giá còn lại ở mức hạn chế khoảng 3%. Do vậy, SSI Research hạ khuyến nghị cổ phiếu xuống "trung lập".