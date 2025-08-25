Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Hạ tầng công nghệ hiện tại có thể đáp ứng những phiên thanh khoản lên đến 300.000 tỷ?

An Phong

25/08/2025, 13:53

Cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp phần mềm, công ty chứng khoán đã có sự chuẩn bị tốt, kiểm tra kỹ lưỡng và chuẩn bị kịch bản giao dịch bùng nổ của thị trường, hoàn toàn đáp ứng cho khối lượng giao dịch tăng 5-7 lần hiện nay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn “siêu sóng” khi chỉ số VN-Index vào ngày 21/8/2025 có lúc tiệm cận vùng 1.700 điểm, vượt xa mức đỉnh cũ 1.528,47 điểm ngày 6/1/2022; vào ngày 4/8/2025, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đã vượt 78.000 tỷ đồng, trong khi mức kỷ lục trước đó chỉ quanh 40.000 tỷ đồng/phiên.

Tính trung bình trong vòng một tháng trở lại, giá trị giao dịch mỗi phiên đạt 50.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, một dấu hỏi lớn được đặt ra về năng lực hạ tầng công nghệ của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, nhất là sau khi hệ thống từng xảy ra hiện tượng “nghẽn lệnh” kéo dài vào năm 2021-2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Trao đổi tại Toạ đàm “Đảm bảo hạ tầng công nghệ thời chứng khoán bùng nổ” - thuộc chuỗi chương trình “Đổi mới sáng tạo – Đòn bẩy cho kỷ nguyên mới” do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức mới đây, bà Vũ Yến Dung, Giám đốc Phòng vận hành chứng khoán, Công ty Chứng khoán VPS, cho biết vào thời điểm chứng khoán “bùng nổ” vừa qua, hệ thống của VPS có lúc ghi nhận con số 500.000-700.000 khách hàng và lượng lệnh lên tới 700.000 - 800.000 lệnh/phiên, cao kỷ lục trong những năm trở lại đây.

Ông Ngô Quang Huy, Phó tổng giám đốc, Công ty Giải pháp phần mềm tài chính FSS cho hay, với vai trò là đối tác công nghệ, cung cấp giải pháp core lõi cho hơn 35 công ty chứng khoán và 10 công ty quản lý quỹ, FSS coi những phiên giao dịch “bùng nổ” vừa qua là bài kiểm tra đã được dự báo trước.

“FSS cùng với các các công ty chứng khoán đã đầu tư chiến lược trong một thời gian dài để xây dựng hạ tầng công nghệ, bao gồm cả giải pháp phần mềm và hạ tầng phần cứng, không chỉ đáp ứng yêu cầu giao dịch của ngày hôm nay mà còn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng gấp 3, thậm chí gấp 5 lần so với hiện tại”, ông Huy nói.

Theo ông Huy, với các công ty công nghệ, điều quan trọng là số lượng lệnh giao dịch trong một thời điểm, trong một phiên. Đặc biệt đối với các công ty chứng khoán có số lượng khách hàng cá nhân lớn thì số lượng lệnh tăng rất nhiều.

Trong tập khách hàng của FSS hiện nay, có công ty chứng khoán vừa và nhỏ, có công ty chứng khoán trong Top 10, có phiên giao dịch lên tới 200-300.000 lệnh, nhưng tại các đơn vị này FSS đã có các bài stress-test và có các kịch bản khối lượng giao dịch lên tới 1-2 triệu lệnh/phiên và hàng nghìn giao dịch đồng thời để dự phòng cho hệ thống.

Toạ đàm “Đảm bảo hạ tầng công nghệ thời chứng khoán bùng nổ” - thuộc chuỗi chương trình “Đổi mới sáng tạo – Đòn bẩy cho kỷ nguyên mới”. 
Toạ đàm “Đảm bảo hạ tầng công nghệ thời chứng khoán bùng nổ” - thuộc chuỗi chương trình “Đổi mới sáng tạo – Đòn bẩy cho kỷ nguyên mới”. 

Về hệ thống công nghệ thông tin, không ai dám khẳng định tuyệt đối không có lỗi gì cả nhưng chúng ta cố gắng xây dựng các kịch bản và trong tình huống xảy ra các sự cố phát sinh thì có thể khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

FSS tin tưởng sự chuẩn bị của chúng ta đã tốt, các cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp phần mềm, công ty chứng khoán đã có sự chuẩn bị tốt, kiểm tra kỹ lưỡng và chuẩn bị kịch bản giao dịch bùng nổ của thị trường, hoàn toàn đáp ứng cho khối lượng giao dịch tăng 5-7 lần hiện nay.

Riêng về giải pháp cải thiện hạ tầng công nghệ, ngày 5/5/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX – một trong những điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực kỹ thuật và cải thiện trải nghiệm giao dịch.

Ông Huy cho biết, với nhà đầu tư, hệ thống KRX mới với năng lực xử lý mạnh mẽ, giống hơn như tuyến đường cao tốc to hơn, rộng hơn.

Tuy nhiên, với các công ty chứng khoán và nhà cung cấp giải pháp, trong đó có FSS, hệ thống này không chỉ tăng năng lực xử lý để giải quyết triệt để vấn đề nghẽn lệnh, mà nó tạo ra nền tảng để triển khai các sản phẩm mới, phức tạp hơn, ví dụ như giao dịch trong ngày (T0), quyền chọn, bán khống và một số sản phẩm khác – dự kiến sẽ được cơ quan quản lý đưa vào giao dịch trong thời gian tới.

FSS cùng với các công ty chứng khoán thường xuyên trao đổi và nghiên cứu để có thể có những bước chuẩn bị tốt hơn cho các sản phẩm dự kiến được đưa ra trong thời gian tới và luôn luôn chúng ta phải trong trạng thái sẵn sàng.

Bà Vũ Yến Dung, thời gian qua, giao dịch thị trường bùng nổ, nhiều nhà đầu tư mở mới và quay lại thị trường, với những phiên giao dịch bùng nổ lên tới gần 80.000 tỷ đồng thì VPS ghi nhận tại VPS, hệ thống vẫn phục vụ đầy đủ các nhu cầu của khách hàng một cách thông suốt.

App của VPS tại thời điểm đó ghi nhận con số 500.000-700.000 khách hàng và lượng lệnh lên tới 700.000 - 800.000 lệnh/phiên, cao nhất trong nhưng năm trở lại đây. VPS là một trong những công ty chứng khoán đảm bảo được lượng giao dịch trong những phiên giao dịch bùng nổ đó.

"Ở những thời điểm đó, hệ thống tải của chúng tôi cao nhất ghi nhận lên tới 30% nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho việc nâng cấp lên gấp 5-7 lần trong thời gian tới. Lượng lệnh có thể đáp ứng thì vẫn trong kịch bản an toàn của VPS.

Với hệ thống nền tảng phát triển một cách chủ động và có thể linh hoạt đáp ứng, chúng tôi tự tin rằng trong thời gian tới có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch mở rộng khi thị trường được nâng hạng, khi quy mô khách hàng, quy mô giao dịch tăng gấp nhiều lần trong tương lai", bà Dung nhấn mạnh. 

VN-Index đang gây ảo giác: Chỉ số tăng nhưng danh mục giảm, nhiều cổ phiếu rơi 10-15%

09:16, 25/08/2025

VN-Index đang gây ảo giác: Chỉ số tăng nhưng danh mục giảm, nhiều cổ phiếu rơi 10-15%

Khối ngoại bán ròng 7.700 tỷ tuần qua, tiền nội "cân tất"

08:52, 25/08/2025

Khối ngoại bán ròng 7.700 tỷ tuần qua, tiền nội "cân tất"

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

21:09, 23/08/2025

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

Từ khóa:

Thanh khoản chứng khoán

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

Ngày 21/08/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn, khẳng định uy tín thương hiệu và tiềm năng phát triển bền vững. Thành tích này càng nổi bật khi đi kèm với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 2/2025, mở ra giai đoạn tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính phục hồi.

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Cũng theo thống kê của Yuanta chỉ số VN-Index có mức tăng trung bình 1% và 1,4% trước 3 ngày và 5 ngày của dịp lễ 02/09. Đồng thời, đà tăng của chỉ số VN-Index cũng được duy trì sau lễ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

2

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Doanh nghiệp

3

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Tài chính

4

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Tiêu điểm

5

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: