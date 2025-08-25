Hạ tầng công nghệ hiện tại có thể đáp ứng những phiên thanh khoản lên đến 300.000 tỷ?
An Phong
25/08/2025, 13:53
Cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp phần mềm, công ty chứng khoán đã có sự chuẩn bị tốt, kiểm tra kỹ lưỡng và chuẩn bị kịch bản giao dịch bùng nổ của thị trường, hoàn toàn đáp ứng cho khối lượng giao dịch tăng 5-7 lần hiện nay.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn “siêu sóng” khi chỉ số VN-Index vào ngày 21/8/2025 có lúc tiệm cận vùng 1.700 điểm, vượt xa mức đỉnh cũ 1.528,47 điểm ngày 6/1/2022; vào ngày 4/8/2025, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đã vượt 78.000 tỷ đồng, trong khi mức kỷ lục trước đó chỉ quanh 40.000 tỷ đồng/phiên.
Tính trung bình trong vòng một tháng trở lại, giá trị giao dịch mỗi phiên đạt 50.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, một dấu hỏi lớn được đặt ra về năng lực hạ tầng công nghệ của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, nhất là sau khi hệ thống từng xảy ra hiện tượng “nghẽn lệnh” kéo dài vào năm 2021-2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Trao đổi tại Toạ đàm “Đảm bảo hạ tầng công nghệ thời chứng khoán bùng nổ” - thuộc chuỗi chương trình “Đổi mới sáng tạo – Đòn bẩy cho kỷ nguyên mới” do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức mới đây, bà Vũ Yến Dung, Giám đốc Phòng vận hành chứng khoán, Công ty Chứng khoán VPS, cho biết vào thời điểm chứng khoán “bùng nổ” vừa qua, hệ thống của VPS có lúc ghi nhận con số 500.000-700.000 khách hàng và lượng lệnh lên tới 700.000 - 800.000 lệnh/phiên, cao kỷ lục trong những năm trở lại đây.
Ông Ngô Quang Huy, Phó tổng giám đốc, Công ty Giải pháp phần mềm tài chính FSS cho hay, với vai trò là đối tác công nghệ, cung cấp giải pháp core lõi cho hơn 35 công ty chứng khoán và 10 công ty quản lý quỹ, FSS coi những phiên giao dịch “bùng nổ” vừa qua là bài kiểm tra đã được dự báo trước.
“FSS cùng với các các công ty chứng khoán đã đầu tư chiến lược trong một thời gian dài để xây dựng hạ tầng công nghệ, bao gồm cả giải pháp phần mềm và hạ tầng phần cứng, không chỉ đáp ứng yêu cầu giao dịch của ngày hôm nay mà còn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng gấp 3, thậm chí gấp 5 lần so với hiện tại”, ông Huy nói.
Theo ông Huy, với các công ty công nghệ, điều quan trọng là số lượng lệnh giao dịch trong một thời điểm, trong một phiên. Đặc biệt đối với các công ty chứng khoán có số lượng khách hàng cá nhân lớn thì số lượng lệnh tăng rất nhiều.
Trong tập khách hàng của FSS hiện nay, có công ty chứng khoán vừa và nhỏ, có công ty chứng khoán trong Top 10, có phiên giao dịch lên tới 200-300.000 lệnh, nhưng tại các đơn vị này FSS đã có các bài stress-test và có các kịch bản khối lượng giao dịch lên tới 1-2 triệu lệnh/phiên và hàng nghìn giao dịch đồng thời để dự phòng cho hệ thống.
Về hệ thống công nghệ thông tin, không ai dám khẳng định tuyệt đối không có lỗi gì cả nhưng chúng ta cố gắng xây dựng các kịch bản và trong tình huống xảy ra các sự cố phát sinh thì có thể khắc phục trong thời gian ngắn nhất.
FSS tin tưởng sự chuẩn bị của chúng ta đã tốt, các cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp phần mềm, công ty chứng khoán đã có sự chuẩn bị tốt, kiểm tra kỹ lưỡng và chuẩn bị kịch bản giao dịch bùng nổ của thị trường, hoàn toàn đáp ứng cho khối lượng giao dịch tăng 5-7 lần hiện nay.
Riêng về giải pháp cải thiện hạ tầng công nghệ, ngày 5/5/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX – một trong những điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực kỹ thuật và cải thiện trải nghiệm giao dịch.
Ông Huy cho biết, với nhà đầu tư, hệ thống KRX mới với năng lực xử lý mạnh mẽ, giống hơn như tuyến đường cao tốc to hơn, rộng hơn.
Tuy nhiên, với các công ty chứng khoán và nhà cung cấp giải pháp, trong đó có FSS, hệ thống này không chỉ tăng năng lực xử lý để giải quyết triệt để vấn đề nghẽn lệnh, mà nó tạo ra nền tảng để triển khai các sản phẩm mới, phức tạp hơn, ví dụ như giao dịch trong ngày (T0), quyền chọn, bán khống và một số sản phẩm khác – dự kiến sẽ được cơ quan quản lý đưa vào giao dịch trong thời gian tới.
FSS cùng với các công ty chứng khoán thường xuyên trao đổi và nghiên cứu để có thể có những bước chuẩn bị tốt hơn cho các sản phẩm dự kiến được đưa ra trong thời gian tới và luôn luôn chúng ta phải trong trạng thái sẵn sàng.
Bà Vũ Yến Dung, thời gian qua, giao dịch thị trường bùng nổ, nhiều nhà đầu tư mở mới và quay lại thị trường, với những phiên giao dịch bùng nổ lên tới gần 80.000 tỷ đồng thì VPS ghi nhận tại VPS, hệ thống vẫn phục vụ đầy đủ các nhu cầu của khách hàng một cách thông suốt.
App của VPS tại thời điểm đó ghi nhận con số 500.000-700.000 khách hàng và lượng lệnh lên tới 700.000 - 800.000 lệnh/phiên, cao nhất trong nhưng năm trở lại đây. VPS là một trong những công ty chứng khoán đảm bảo được lượng giao dịch trong những phiên giao dịch bùng nổ đó.
"Ở những thời điểm đó, hệ thống tải của chúng tôi cao nhất ghi nhận lên tới 30% nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho việc nâng cấp lên gấp 5-7 lần trong thời gian tới. Lượng lệnh có thể đáp ứng thì vẫn trong kịch bản an toàn của VPS.
Với hệ thống nền tảng phát triển một cách chủ động và có thể linh hoạt đáp ứng, chúng tôi tự tin rằng trong thời gian tới có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch mở rộng khi thị trường được nâng hạng, khi quy mô khách hàng, quy mô giao dịch tăng gấp nhiều lần trong tương lai", bà Dung nhấn mạnh.
