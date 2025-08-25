Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang được định giá cao?

Hiện so với định giá với các ngân hàng trong khu vực, định giá toàn ngành ngân hàng của Việt Nam tương đối cao hơn so với các nước trong khu vực ngoại trừ Indonesia...
Tính đến 08/08/2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 10,28% so với đầu năm, vượt xa mức 5,84% của cùng kỳ năm trước.
Tương tự như trong nửa đầu năm 2025, tín dụng vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm khách hàng doanh nghiệp nhờ mặt bằng lãi suất cho vay thấp trong khi tín dụng từ nhóm cho vay bán lẻ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi và chủ yếu được dẫn dắt bởi mảng cho vay mua nhà theo đà phục hồi của nguồn cung căn hộ.
Trong cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành ngân hàng vừa đưa ra, Chứng khoán MBS kỳ vọng rằng hoạt động cho vay trong nửa cuối năm 2025 nhiều khả năng sẽ được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính như sau: Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; Nghị quyết 68 nâng cao vai trò và vị thế của khu vực kinh tế tư nhân trong đó có khuyến khích cấp tín dụng dựa trên dòng tiền thay vì tài sản đảm bảo.
Hướng tới bỏ “room tín dụng”, điều này sẽ giúp các ngân hàng có nền tảng tốt về CAR, chi phí vốn và LDR thấp sẽ nâng cao được sức cạnh tranh. Người đi vay với lịch sử tín dụng tốt sẽ không bị hạn chế cho vay vì “hết room” tín dụng và những ngân hàng yếu kém hơn buộc phải nâng cao nội tại nhằm thu hút khách hàng
Trên cơ sở đó, MBS ước tăng trưởng đạt khoảng 17 – 18% cuối năm 2025.
NIM được dự báo tiếp tục xu hướng co hẹp so với cùng kỳ dù quý 2/2025 đã cải thiện so với quý 1 duy trì quan điểm rằng NIM khó có khả năng đạt mức tương đương năm 2024 do lãi suất cho vay bình quân thấp hơn dù bức tranh sẽ khả quan hơn trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm.
Bất chấp xu hướng chung giảm, MBS cho rằng có sự khác biệt rõ rệt giữa các ngân hàng về NIM. Những ngân hàng từng ghi nhận mức giảm NIM mạnh trong những năm gần đây — do đặc thù danh mục cho vay bị ảnh hưởng, chẳng hạn như VPB, MBB và TCB — được kỳ vọng sẽ có mức giảm NIM nhẹ hơn so với các ngân hàng khác.
Lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết theo dõi dự báo sẽ tăng 15% so với cùng kỳ trong năm 2025. MBS duy trì quan điểm rằng khối ngân hàng tư nhân sẽ tiếp tục dẫn đầu, với tăng trưởng lợi nhuận ròng 27,1% so với cùng jyf, vượt xa khối ngân hàng quốc doanh chỉ đạt 10,7%.
Tăng trưởng tín dụng được thúc đẩy nhanh hơn trong bối cảnh NIM phục hồi sẽ giúp lợi nhuận của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tăng tốc tốt hơn so với nhóm quốc doanh.
Về mặt định giá, MBS xem xét định giá nhóm ngân hàng dự trên P/B trung bình của 15 ngân hàng niêm yết lớn nhất để loại trừ tác động của một số ngân hàng nhỏ vừa niêm yết trong thời gian gần đây. Tính đến ngày 21/08/2025, P/B của nhóm 15 ngân hàng này đang ở mức 1.93 lần, cao hơn 35% so với trung bình 3 năm và 19% so với trung bình 5 năm gần nhất.
Trong đó, chỉ có trung bình P/B của các ngân hàng (VCB, CTG và BID) hiện đang giao dịch thấp hơn 9% so với trung bình 5 năm. Ở chiều ngược lại, P/B nhóm ngân hàng tư nhân đang cao hơn 30% so với trung bình 5 năm gần đây
Hiện so với định giá với các ngân hàng trong khu vực, định giá toàn ngành ngân hàng của Việt Nam tương đối cao hơn so với các nước trong khu vực ngoại trừ Indonesia nhờ mức ROE duy trì cao, do đó thu hẹp tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn.
MBS cho rằng diễn biến tích cực của giá cổ phiếu ngành ngân hàng trong thời gian qua chủ yếu được dẫn dắt bởi môi trường vĩ mô thuận lợi, chính sách tiền tệ nới lỏng, các thay đổi pháp lý khơi thông thị trường bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công.
Bên cạnh đó, kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào tháng 9 cũng ho64 trợ cho các cổ phiếu ngân hàng do yếu tố vốn hóa, thanh khoản lớn phù hợp với khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, các yếu tố thuận lợi này đã phản ánh vào định giá, trong khi tăng trưởng lợi nhuận trung bình toàn ngành ở mức vừa phải 15%/20% trong giai đoạn 2025 – 2026. Vì vậy MBS hạ khuyến nghị trung lập cho toàn ngành ngân hàng.
