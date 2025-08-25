Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang được định giá cao?

Thu Minh

25/08/2025, 13:55

Hiện so với định giá với các ngân hàng trong khu vực, định giá toàn ngành ngân hàng của Việt Nam tương đối cao hơn so với các nước trong khu vực ngoại trừ Indonesia...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính đến 08/08/2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 10,28% so với đầu năm, vượt xa mức 5,84% của cùng kỳ năm trước.

Tương tự như trong nửa đầu năm 2025, tín dụng vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm khách hàng doanh nghiệp nhờ mặt bằng lãi suất cho vay thấp trong khi tín dụng từ nhóm cho vay bán lẻ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi và chủ yếu được dẫn dắt bởi mảng cho vay mua nhà theo đà phục hồi của nguồn cung căn hộ.

Trong cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành ngân hàng vừa đưa ra, Chứng khoán MBS kỳ vọng rằng hoạt động cho vay trong nửa cuối năm 2025 nhiều khả năng sẽ được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính như sau: Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; Nghị quyết 68 nâng cao vai trò và vị thế của khu vực kinh tế tư nhân trong đó có khuyến khích cấp tín dụng dựa trên dòng tiền thay vì tài sản đảm bảo.

Hướng tới bỏ “room tín dụng”, điều này sẽ giúp các ngân hàng có nền tảng tốt về CAR, chi phí vốn và LDR thấp sẽ nâng cao được sức cạnh tranh. Người đi vay với lịch sử tín dụng tốt sẽ không bị hạn chế cho vay vì “hết room” tín dụng và những ngân hàng yếu kém hơn buộc phải nâng cao nội tại nhằm thu hút khách hàng

Trên cơ sở đó, MBS ước tăng trưởng đạt khoảng 17 – 18% cuối năm 2025.

NIM được dự báo tiếp tục xu hướng co hẹp so với cùng kỳ dù quý 2/2025 đã cải thiện so với quý 1 duy trì quan điểm rằng NIM khó có khả năng đạt mức tương đương năm 2024 do lãi suất cho vay bình quân thấp hơn dù bức tranh sẽ khả quan hơn trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm.

Bất chấp xu hướng chung giảm, MBS cho rằng có sự khác biệt rõ rệt giữa các ngân hàng về NIM. Những ngân hàng từng ghi nhận mức giảm NIM mạnh trong những năm gần đây — do đặc thù danh mục cho vay bị ảnh hưởng, chẳng hạn như VPB, MBB và TCB — được kỳ vọng sẽ có mức giảm NIM nhẹ hơn so với các ngân hàng khác.

Lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết theo dõi dự báo sẽ tăng 15% so với cùng kỳ trong năm 2025. MBS duy trì quan điểm rằng khối ngân hàng tư nhân sẽ tiếp tục dẫn đầu, với tăng trưởng lợi nhuận ròng 27,1% so với cùng jyf, vượt xa khối ngân hàng quốc doanh chỉ đạt 10,7%.

Tăng trưởng tín dụng được thúc đẩy nhanh hơn trong bối cảnh NIM phục hồi sẽ giúp lợi nhuận của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tăng tốc tốt hơn so với nhóm quốc doanh. 

VnEconomy

Về mặt định giá, MBS xem xét định giá nhóm ngân hàng dự trên P/B trung bình của 15 ngân hàng niêm yết lớn nhất để loại trừ tác động của một số ngân hàng nhỏ vừa niêm yết trong thời gian gần đây. Tính đến ngày 21/08/2025, P/B của nhóm 15 ngân hàng này đang ở mức 1.93 lần, cao hơn 35% so với trung bình 3 năm và 19% so với trung bình 5 năm gần nhất.

Trong đó, chỉ có trung bình P/B của các ngân hàng (VCB, CTG và BID) hiện đang giao dịch thấp hơn 9% so với trung bình 5 năm. Ở chiều ngược lại, P/B nhóm ngân hàng tư nhân đang cao hơn 30% so với trung bình 5 năm gần đây

Hiện so với định giá với các ngân hàng trong khu vực, định giá toàn ngành ngân hàng của Việt Nam tương đối cao hơn so với các nước trong khu vực ngoại trừ Indonesia nhờ mức ROE duy trì cao, do đó thu hẹp tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn.

MBS cho rằng diễn biến tích cực của giá cổ phiếu ngành ngân hàng trong thời gian qua chủ yếu được dẫn dắt bởi môi trường vĩ mô thuận lợi, chính sách tiền tệ nới lỏng, các thay đổi pháp lý khơi thông thị trường bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công.

Bên cạnh đó, kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào tháng 9 cũng ho64 trợ cho các cổ phiếu ngân hàng do yếu tố vốn hóa, thanh khoản lớn phù hợp với khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, các yếu tố thuận lợi này đã phản ánh vào định giá, trong khi tăng trưởng lợi nhuận trung bình toàn ngành ở mức vừa phải 15%/20% trong giai đoạn 2025 – 2026. Vì vậy MBS hạ khuyến nghị trung lập cho toàn ngành ngân hàng.

Cổ phiếu trụ cũng bất lực, VN-Index quay đầu giảm, khối ngoại xả ròng cực lớn 1600 tỷ

12:09, 25/08/2025

Cổ phiếu trụ cũng bất lực, VN-Index quay đầu giảm, khối ngoại xả ròng cực lớn 1600 tỷ

VN-Index đang gây ảo giác: Chỉ số tăng nhưng danh mục giảm, nhiều cổ phiếu rơi 10-15%

09:16, 25/08/2025

VN-Index đang gây ảo giác: Chỉ số tăng nhưng danh mục giảm, nhiều cổ phiếu rơi 10-15%

Khối ngoại bán ròng 7.700 tỷ tuần qua, tiền nội "cân tất"

08:52, 25/08/2025

Khối ngoại bán ròng 7.700 tỷ tuần qua, tiền nội "cân tất"

Từ khóa:

cổ phiếu ngân hàng

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

Ngày 21/08/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn, khẳng định uy tín thương hiệu và tiềm năng phát triển bền vững. Thành tích này càng nổi bật khi đi kèm với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 2/2025, mở ra giai đoạn tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính phục hồi.

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Cũng theo thống kê của Yuanta chỉ số VN-Index có mức tăng trung bình 1% và 1,4% trước 3 ngày và 5 ngày của dịp lễ 02/09. Đồng thời, đà tăng của chỉ số VN-Index cũng được duy trì sau lễ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

2

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Doanh nghiệp

3

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Tài chính

4

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Tiêu điểm

5

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: