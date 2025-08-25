Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Cũng theo thống kê của Yuanta chỉ số VN-Index có mức tăng trung bình 1% và 1,4% trước 3 ngày và 5 ngày của dịp lễ 02/09. Đồng thời, đà tăng của chỉ số VN-Index cũng được duy trì sau lễ...

Chỉ số VN-Index tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng trong tuần qua. Đồng thời, thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn.

Điểm đáng lưu ý tuần qua là chỉ số USD có mức tăng trưởng mạnh mặc dù đã giảm vào phiên cuối tuần sau khi Fed phát đi tín hiệu giảm lãi suất vào tháng 09/2025. Nhìn chung, mức tăng trưởng của chỉ số USD chủ yếu đến từ đà suy yếu của thị trường chứng khoán trong tuần qua.

Cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tuần này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta lưu ý mức xếp hạng tăng trưởng 98 điểm của chỉ số VN-Index được đánh giá là mức rất cao và dư địa tăng thêm sẽ không còn nhiều.

Theo ông Minh, tháng 9 thường mang tính chất “mùa vụ tiêu cực”, với áp lực bán gia tăng do nhiều yếu tố như: tái cân đối danh mục của các quỹ, tâm lý thận trọng trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3, hay những bất ổn vĩ mô – chính trị toàn cầu.

Thống kê lịch sử không hoàn toàn sẽ lặp lại nhưng là yếu tố cảnh báo khi thị trường chứng khoán đã có tháng 8/2025 tăng trưởng mạnh và rủi ro định giá đang gia tăng. Tuy nhiên, việc Fed có thể giảm lãi suất trong tháng 09/2025 cũng có thể là yếu tố hỗ trợ cho thị trường chứng khoán, nhưng cũng có khả năng thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh trước khi xoay chiều đà tăng điểm sau đó.

Biểu đồ dòng tiền cá nhân qua các năm có tỷ trọng thấp trong tháng 5, 9, 12 hàng năm cho thấy các nhà đầ tư nhỏ lẻ cũng hạn chế giao dịch trong các tháng này. Như vậy, kết quả thống kê này càng cũng cố cho thống kê về mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong tháng 09 cũng không tích cực qua các năm ở các thị trường chứng khoán.

Cũng theo thống kê của Yuanta chỉ số VN-Index có mức tăng trung bình 1% và 1,4% trước 3 ngày và 5 ngày của dịp lễ 02/09. Đồng thời, đà tăng của chỉ số VN-Index cũng được duy trì sau lễ, nhưng có xu hướng thu hẹp khi thị trường bước vào chu kỳ không thuận lợi trong tháng 9.

Nhận định thêm về việc Fed phát tín hiệu hạ lãi suất, theo ông Minh không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thị trường trong nước. Vấn đề của VN-Index thời điểm này chủ yếu ở margin. Cổ phiếu nhóm vừa và nhỏ đã bị gãy "trend" tăng trong phiên giao dịch hôm qua, không loại trừ khả năng có một đợt rũ margin ở nhóm này và hiệu ứng hòn tuyết lở sang nhóm vốn hóa lớn chủ yếu là tài chính như ngân hàng và chứng khoán.

Do đó, áp lực cho thị trường tuần tới vẫn nằm ở cổ phiếu nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Nếu chỉ số vẫn trụ ở 1.620 điểm thì xu hướng ngắn hạn tạm thời an toàn nhờ nhóm vốn hóa lỡn vẫn đang trụ vững. Kịch bản tiêu cực hơn, VN-Index thủng 1.620 điểm thì sẽ dẫn tới khả năng chiết khấu sâu hơn trước khi quay lại tích lũy và tăng tiếp.