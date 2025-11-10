"Cá mập" trong nước gom ròng, cá nhân mạnh tay cắt lỗ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.

Diễn biến của thị trường đang lặp lại kịch bản của những phiên trước, xu hướng chỉ thực sự rõ ràng khi bước vào cuối phiên chiều, khoảng sau 2 giờ. VN-Index buổi sáng mở cửa đã cho tín hiệu không mấy tích cực nhưng vẫn hồi dần về tham chiếu và đầu phiên chiều có lúc tăng tới 10 điểm.

Tuy nhiên, bổn cũ soạn lại, sau 2g chiều thị trường không còn trụ gánh đã rơi một mạch, đóng cửa giảm 18,56 điểm lùi sâu về vùng giá 1.580,54. Độ rộng cũng xấu với 202 mã giảm điểm trên 101 mã tăng. Các cổ phiếu gồng gánh thị trường suốt giai đoạn vừa qua nay kiệt sức, VIC giảm 0,35%, VHM giảm 5,54%, VRE cũng giảm gần 5%.

Hàng loạt cổ phiếu bất động sản bay màu nặng như BCM, KDH, PDR, DXG, NVL. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng cũng chiết khấu sâu từ VCB, CTG, LPB đến HDB, MBB, EIB. Chứng khoán đỏ rực ở các mã hút dòng tiền đầu cơ như VIX. Hiếm hoi có bộ đôi TCB và CTX giữ được sắc xanh, trong khi SSI tăng 1,97% và VND tăng 0,79%. Đây là những cổ phiếu có câu chuyện riêng khi tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Với các nhóm ngành thuộc Phi Tài chính còn lại, lác đác có 4 cổ phiếu ghi dấu ấn như HPG, MWG, MCH, và GVR, còn lại chỉnh nặng hơn nhóm tài chính. Chẳng hạn, FPT giảm 4,75%; ACV giảm 3,6%; GAS giảm 2,7%, PVS và BSR giảm trên 2%.

Top cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất đến thị trường dĩ nhiên là những mã vừa điểm danh như VHM, FPT, CTG, VCB, GAS, VRE, GEE, LPB. Thanh khoản ba sàn ở mức thấp là một dấu hiệu cảnh báo xu hướng ngắn hạn vẫn gặp áp lực, tiền bắt đáy chưa sẵn sàng nhập cuộc ba sàn hôm nay khớp lệnh chỉ đạt 23.500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài lại là điểm sáng hiếm hoi khi chỉ còn bán ròng không đáng kể 319.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 207.8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIX, MWG, MSN, SHB, VHM, HCM, GVR, FRT, DGW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, VRE, KDH, FPT, DXG, MBB, VCB, STB, VIC.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 211.6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 584.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VRE, FPT, STB, SSI, VHM, HDB, DXG, VPB, MBB, CTG.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 12/18 ngành chủ yêu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có HPG, SHB, VIC, VIX, MSN, PVD, HAG, VSC, TPB.

Tự doanh bán ròng 92.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 73.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, TCB, MWG, DGC, ACB, VIX, STB, KBC, CTG, KDH.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, VPB, FUEVFVND, NVL, VNM, VRE, VHM, BVH, CSM, GMD.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ Top bán ròng có MWG, VHM, STB, SSI, TCB, GEX, HCM, LPB, RYG, VIB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, SHB, HDB, KDH, FPT, GMD, BID, DXG, PVD, VCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.833,5 tỷ đồng, tăng +64,4% so với phiên liền trước và đóng góp 11,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cố phiếu ngành Ngân hàng (VPB, STB, EIB, SHB, TCB, HDB) và VPI.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin, Kho bãi trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Dầu khí, Viễn thông di động.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.