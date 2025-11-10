Thứ Ba, 11/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

"Cá mập" trong nước gom ròng, cá nhân mạnh tay cắt lỗ

Thu Minh

10/11/2025, 21:40

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Diễn biến của thị trường đang lặp lại kịch bản của những phiên trước, xu hướng chỉ thực sự rõ ràng khi bước vào cuối phiên chiều, khoảng sau 2 giờ. VN-Index buổi sáng mở cửa đã cho tín hiệu không mấy tích cực nhưng vẫn hồi dần về tham chiếu và đầu phiên chiều có lúc tăng tới 10 điểm.

Tuy nhiên, bổn cũ soạn lại, sau 2g chiều thị trường không còn trụ gánh đã rơi một mạch, đóng cửa giảm 18,56 điểm lùi sâu về vùng giá 1.580,54. Độ rộng cũng xấu với 202 mã giảm điểm trên 101 mã tăng. Các cổ phiếu gồng gánh thị trường suốt giai đoạn vừa qua nay kiệt sức, VIC giảm 0,35%, VHM giảm 5,54%, VRE cũng giảm gần 5%.

Hàng loạt cổ phiếu bất động sản bay màu nặng như BCM, KDH, PDR, DXG, NVL. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng cũng chiết khấu sâu từ VCB, CTG, LPB đến HDB, MBB, EIB. Chứng khoán đỏ rực ở các mã hút dòng tiền đầu cơ như VIX. Hiếm hoi có bộ đôi TCB và CTX giữ được sắc xanh, trong khi SSI tăng 1,97% và VND tăng 0,79%. Đây là những cổ phiếu có câu chuyện riêng khi tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Với các nhóm ngành thuộc Phi Tài chính còn lại, lác đác có 4 cổ phiếu ghi dấu ấn như HPG, MWG, MCH, và GVR, còn lại chỉnh nặng hơn nhóm tài chính. Chẳng hạn, FPT giảm 4,75%; ACV giảm 3,6%; GAS giảm 2,7%, PVS và BSR giảm trên 2%.

Top cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất đến thị trường dĩ nhiên là những mã vừa điểm danh như VHM, FPT, CTG, VCB, GAS, VRE, GEE, LPB. Thanh khoản ba sàn ở mức thấp là một dấu hiệu cảnh báo xu hướng ngắn hạn vẫn gặp áp lực, tiền bắt đáy chưa sẵn sàng nhập cuộc ba sàn hôm nay khớp lệnh chỉ đạt 23.500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nước ngoài lại là điểm sáng hiếm hoi khi chỉ còn bán ròng không đáng kể 319.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 207.8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIX, MWG, MSN, SHB, VHM, HCM, GVR, FRT, DGW. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, VRE, KDH, FPT, DXG, MBB, VCB, STB, VIC.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 211.6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 584.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VRE, FPT, STB, SSI, VHM, HDB, DXG, VPB, MBB, CTG.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 12/18 ngành chủ yêu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có HPG, SHB, VIC, VIX, MSN, PVD, HAG, VSC, TPB.

VnEconomy

Tự doanh bán ròng 92.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 73.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, TCB, MWG, DGC, ACB, VIX, STB, KBC, CTG, KDH.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, VPB, FUEVFVND, NVL, VNM, VRE, VHM, BVH, CSM, GMD. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ Top bán ròng có MWG, VHM, STB, SSI, TCB, GEX, HCM, LPB, RYG, VIB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, SHB, HDB, KDH, FPT, GMD, BID, DXG, PVD, VCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.833,5 tỷ đồng, tăng +64,4% so với phiên liền trước và đóng góp 11,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cố phiếu ngành Ngân hàng (VPB, STB, EIB, SHB, TCB, HDB) và VPI.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin, Kho bãi trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Dầu khí, Viễn thông di động.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

16:29, 10/11/2025

Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

15:34, 10/11/2025

Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

18:59, 10/11/2025

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Từ khóa:

diễn biến thị trường chứng khoán giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nước ngoài Tổ chức mua ròng

Đọc thêm

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.

Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.

Cẩn trọng với margin và nhịp tăng lãi suất

Cẩn trọng với margin và nhịp tăng lãi suất

Nhiều tín hiệu đang cho thấy thanh khoản đang bớt dồi dào và mặt bằng lãi suất sẽ phải tăng lên trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn luôn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng lãi suất.

Tiền đang chảy mạnh vào cổ phiếu thiết bị dầu khí, tổ chức trong nước gom nhiều trong tuần qua

Tiền đang chảy mạnh vào cổ phiếu thiết bị dầu khí, tổ chức trong nước gom nhiều trong tuần qua

Tỷ trọng dòng tiền nhóm thiết bị dầu khí tăng từ 0,99% lên 2,99%, cao nhất 2 tháng gần đây, cho thấy lực cầu quay lại rõ nét. Chỉ số giá tăng mạnh +6,37%, dẫn dắt bởi PVD, PVS, PVC.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Dân sinh

2

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Dân sinh

4

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Chứng khoán

5

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy