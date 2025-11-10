Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
10/11/2025, 16:29
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Phiên sáng thị trường vẫn giảm dưới 1600 điểm nhưng không có quán tính, thậm chí có thể xem là lình xình đi ngang. Từ khoảng 11h giờ đột nhiên xuất hiện một nhịp hồi, đến khoảng 1h20 chiều thì VNI được kéo qua 1600 điểm. Đó là nhịp tăng giá của VIC, CTG, TCB, VPB, MBB.
Đây là niềm hi vọng cho ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm, vì dù chỉ số đã phá vỡ một lần nhưng nếu phục hồi sau đó thì chỉ là “bear-trap”. Tuy nhiên chính các trụ này cuối phiên lại là nguyên nhân tạo nên một “bull-trap” trong phiên và hoàn toàn đánh gãy mốc này. Chỉ số đóng cửa về 1580,54 điểm, tức là thủng luôn cả MA100.
Thanh khoản thấp hôm nay là một tín hiệu tốt. Cảm giác bình ổn khá rõ trong buổi sáng với giao dịch nhỏ. Đến chiều thanh khoản hai sàn cũng chỉ tăng thêm chưa tới 7% (không tính thỏa thuận). Chung cuộc giá trị khớp lệnh cả ngày giảm 20% so với phiên cuối tuần trước, đạt gần 20,4k tỷ. Đây là mức giao dịch thấp và với hơn trăm cổ phiếu giảm giá quá 1% thì cũng chưa phải là một đợt bán tháo lớn.
Tuy nhiên tâm lý có thể thay đổi khi VNI tiếp tục giảm thêm. Khi ngưỡng 1600 điểm được xác nhận là thủng, sẽ có các ngưỡng hỗ trợ mới sâu hơn. Dòng tiền có lý do để chờ đợi và điều này góp phần tạo sức ép lên người cầm cổ. Nếu không sử dụng đòn bẩy thì trạng thái thua lỗ trên sổ sách trong ngắn hạn tùy vào khả năng chịu đựng khác nhau, nhưng nếu có đòn bẩy thì câu chuyện sẽ rất khác.
Vì vậy đánh gãy mốc 1600 điểm có thể xem như một bài kiểm tra “tận sức” về khả năng chịu đựng của người cầm cổ, sau đó mới là kiểm tra lòng tham của người cầm tiền. Thanh khoản càng lớn giai đoạn này càng tốt vì đau nhanh thì cũng qua nhanh, kỳ vọng được “sang tay” đủ thì tự khác chạm đáy. Nếu thanh khoản tiếp tục nhỏ giọt thì phải xem biên độ giá, vì sức chịu đựng của người cầm cổ sẽ thay đổi dần theo trạng thái vị thế, còn khả năng chờ đợi của người cầm tiền là “vô biên”.
Thị trường phái sinh hôm nay ban đầu có kỳ vọng khá tốt về khả năng mốc 1600 điểm được giữ vững. Basis F1 đảo dương trung bình hơn 4 điểm trong buổi sáng và phản ứng tích cực: Mở rộng khi VN30 trôi xuống 1816.xx và bám sát chỉ số khi VN30 quay đầu lên 1831.xx. Thậm chí khi VN30 đạt đỉnh lên sát 1848.xx thì F1 còn vượt cả mốc này. Chênh lệch này cũng không quá rộng để có thể Long, nhưng nhịp hồi với thanh khoản nhỏ và kéo trụ rõ ràng thì rủi ro tương đối cao và không nên tham gia. Nhịp đánh xuống cuối cùng mới là cơ hội tốt nhất, vừa có lợi thế basis vừa có quán tính của trụ.
Nhịp ép cuối phiên tuy không dẫn đến trạng thái bán tháo dữ dội nhưng cổ phiếu đảo chiều trên diện rộng và rất nhiều mã đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất ngày. Với việc để mất vùng hỗ trợ quan trọng, con đường ít cản trở nhất lúc này là giảm tiếp. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, canh Short phái sinh, chú ý các nhịp kéo trụ xen kẽ.
VN30 đóng cửa tại 1804.18. Cản gần nhất ngày mai là 1816; 1831; 1841; 1849; 1860. Hỗ trợ 1800; 1789; 1774; 1759; 1742.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Nhiều tín hiệu đang cho thấy thanh khoản đang bớt dồi dào và mặt bằng lãi suất sẽ phải tăng lên trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn luôn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng lãi suất.
