Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Nếu hôm nay chỉ số phục hồi được lên trên ngưỡng 1600 điểm thì vùng hỗ trợ này chưa hoàn toàn bị đánh gãy. Do đó nhịp giảm cuối cùng đã khiến thị trường trở nên nguy hiểm hơn, khi cũng đồng thời xuyên thủng đường trung bình 100 ngày. Như vậy VN-Index hoàn toàn có rủi ro tìm xuống các ngưỡng hỗ trợ mới thấp hơn. Dòng tiền lập tức co về phòng thủ, khiến thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Đợt ép mạnh từ sau 2h chiều nhắm vào một số cổ phiếu có khả năng tạo sức ép lớn về điểm số. VIC rơi không quá mạnh, từ 2h đến hết phiên giá giảm khoảng 1,92% và đảo chiều giảm 0,35% so với tham chiếu. VHM mới thực sự là “quả tạ”. Cổ phiếu này từ 2h trở đi biến động tới -3,98% và đóng cửa dưới tham chiếu 5,54%. FPT, một trụ đi ngược dòng khá ấn tượng vừa qua, hôm nay suy yếu và về cuối tăng tốc lao dốc. Từ 2h đến hết ngày, cổ phiếu này giảm tới 2,73% và chốt giảm 4,75%. CTG, GAS, MBB là những trụ khác cũng giảm rất nhanh trong thời gian này.
VN30-Index đóng cửa giảm 1,13% với 6 mã tăng/21 mã giảm. Thống kê có tới 23 mã trong rổ này giảm so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Sức ép bán liên tục ở nhịp cuối khiến 13 mã trong rổ cũng phải chấp nhận đóng cửa ở ngưỡng thấp nhất phiên. Nếu như buổi sáng các blue-chips phân hóa giúp VN-Index dao động tích cực thì chiều nay lại là yếu tố bất lợi nhất. Toàn rổ có 13 cổ phiếu giảm quá 1% lúc đóng cửa, trong đó 3 mã thuộc Top 10 vốn hóa lớn nhất.
Các cổ phiếu trong rổ đi ngược dòng cũng có vài mã mạnh: SSI tăng 1,97%, HPG tăng 1,54%, TCB tăng 1,21%. Tuy nhiên ảnh hưởng của các cổ phiếu này mờ nhạt, chỉ đỡ được hơn 2 điểm cho VN-Index, còn chưa bù được mức giảm của riêng FPT.
Đà giảm tăng tốc cuối phiên cũng có tác động nhất định đến tâm lý chung, khá nhiều mã giảm sâu hơn. Thống kê sàn HoSE cuối ngày có 112 cổ phiếu chốt giảm quá 1% so với tham chiếu, trong đó 55 mã giảm quá 2%. GEX từ sau 2h bị ép cực mạnh và đóng cửa giá sàn, thanh khoản hơn 600 tỷ đồng. NVL giảm 5,38% với 163,4 tỷ đồng; HHV giảm 5,04% với 159,9 tỷ; VRE giảm 4,94% với 272,4 tỷ; FPT giảm 4,75% với 990,5 tỷ; KBC giảm 4,14% với 149,7 tỷ; GMD giảm 3,79% với 163,7 tỷ; DXG giảm 3,44% với 219,5 tỷ… Tất cả các cổ phiếu này đều đóng cửa ở giá thấp nhất ngày phản ánh sức ép duy trì liên tục.
Chỉ riêng 112 cổ phiếu giảm sâu nhất hôm nay đã chiếm 46,2% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE. Trong đó, VIX khớp ngàn tỷ, giá giảm 4,49% và khoảng 20 mã khác giao dịch vượt trăm tỷ đồng. Trong khi đó tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm 21% so với phiên trước. Như vậy nhà đầu tư đã phải chấp nhận bán mạnh ở giá dưới tham chiếu, thậm chí hạ giá khá thấp về cuối để thoát ra.
Ở nhóm ngược dòng, mức độ phân hóa không đồng đều nếu nhìn từ thanh khoản. Trong 101 cổ phiếu còn xanh thì cũng có 49 mã tăng hơn 1%, nhưng số giao dịch ở ngưỡng chấp nhận được (trên 10 tỷ đồng) thì chỉ có 12 mã. Ngoài các blue-chips FPT, SSI, TCB thì thêm HCM tăng 1,6% với 232,9 tỷ đồng; HAH tăng 1,48% với 146,7 tỷ; ANV tăng 1,47% với 44,7 tỷ; PET tăng 6,98% với 26,3 tỷ là đáng kể.
Nhà đầu tư nước ngoài mua bán khá cân bằng trong chiều nay, mức ròng khoảng -10,9 tỷ đồng so với -165,8 tỷ đồng của phiên sáng. Các mã được mua tốt vẫn là HPG +405,2 tỷ, VIX +74,6 tỷ, MWG +70,5 tỷ, MSN +52,7 tỷ, VHM +40,8 tỷ, SHB +37,5 tỷ. Phía bán ròng là HDB -118,5 tỷ, VRE -81,9 tỷ, KDH -81,4 tỷ, DXG -72 tỷ, FPT -71 tỷ…
13:59, 10/11/2025
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Nhiều tín hiệu đang cho thấy thanh khoản đang bớt dồi dào và mặt bằng lãi suất sẽ phải tăng lên trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn luôn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng lãi suất.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
