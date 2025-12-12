Cà Mau: Tiềm năng phát triển kinh tế đa lĩnh vực, đột phá đầu tư

Cà Mau đang chuyển mình thành trung tâm năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đến năm 2030.

Cà Mau sở hữu diện tích hơn 7.900 km2 với dân số hơn 1,2 triệu người, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, quốc phòng và an ninh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2020 đến 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt hơn 7%/năm, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Cà Mau đã xác định tôm là sản phẩm chủ lực, với sản lượng đạt hơn 500.000 tấn/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 2,5 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển chuỗi chế biến sâu, nâng cao giá trị nông - thủy sản.

Bên cạnh nông nghiệp, Cà Mau đang nổi lên như một trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Tỉnh hiện có gần 900 MW điện gió ven biển và nhiều dự án trọng điểm như Nhà máy Điện - Đạm Cà Mau. Quy hoạch Điện VIII xác định khu vực này có khoảng 34 dự án điện gió với tổng công suất trên 2.300 MW. Cà Mau cũng đã trình Chính phủ cơ chế xuất khẩu điện xanh, đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 5.000 MW vào năm 2040. Điều này không chỉ giúp tỉnh khai thác tối đa tiềm năng năng lượng tái tạo mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Du lịch cũng là một điểm sáng khác của Cà Mau. Với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng và văn hóa bản địa độc đáo, tỉnh đang hướng tới phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và cộng đồng. Hiện nay, Cà Mau có 12 điểm du lịch được công nhận cấp vùng, thu hút gần 3 triệu lượt khách/năm, trong đó có 400.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 3.100 tỷ đồng, cho thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển ngành công nghiệp không khói này.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Hội nghị.

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững, Cà Mau cần giải quyết nhiều thách thức. Hạ tầng giao thông của tỉnh còn thiếu đồng bộ, chưa tạo được sự kết nối mạnh mẽ với các trung tâm kinh tế trong vùng. Địa hình sông rạch chằng chịt và nền đất yếu làm chi phí đầu tư hạ tầng cao hơn nhiều so với các tỉnh khác. Bên cạnh đó, Cà Mau thiếu nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ, phải phụ thuộc vào vận chuyển xa, khiến tiến độ và chi phí các dự án giao thông, công nghiệp, đô thị đều chịu áp lực lớn.

Để khắc phục những hạn chế này, Cà Mau cần xác định đúng lĩnh vực đột phá, tập trung nguồn lực cho các ngành có lợi thế cạnh tranh dài hạn như năng lượng tái tạo, kinh tế biển, chuỗi giá trị tôm và hệ thống khu công nghiệp gắn với cảng biển.

Về hạ tầng, tỉnh Cà Mau đang hoàn thiện quy hoạch đồng bộ và thúc đẩy đầu tư các dự án chiến lược, đặc biệt là cao tốc, trục ven biển, tuyến logistics liên kết vùng và cảng Hòn Khoai. Khi hạ tầng được thông suốt, chi phí logistics giảm, năng lực cạnh tranh của hàng hóa Cà Mau sẽ được nâng lên đáng kể.

Cà Mau cũng cần đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm gia tăng giá trị cho thủy sản, mở rộng thị trường xuất khẩu và giảm dần phụ thuộc vào sản phẩm sơ chế. Một nhiệm vụ quan trọng khác là cải thiện môi trường đầu tư.

TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ, BA ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

Theo tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Cà Mau cần rút ngắn tối đa thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền theo hướng “phục vụ thay vì quản lý”. Chính quyền phải đồng hành cùng doanh nghiệp từ lúc khảo sát, lập dự án đến triển khai thực tế, bảo đảm sự minh bạch, nhất quán và hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau đã có bước phát triển mạnh mẽ và thực chất. TP. Hồ Chí Minh cam kết đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Cà Mau phát huy lợi thế. Để thu hút các doanh nghiệp lớn từ TP. Hồ Chí Minh, địa phương cần ưu tiên cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cấp kết nối cảng biển - đường bộ - đường thủy, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng nông - thủy sản ổn định, chất lượng cao.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, Cà Mau đang đứng trước ngưỡng cửa của sự phát triển bứt phá. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, cùng với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Cà Mau hoàn toàn có thể trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, tỉnh cần có những bước đi chiến lược, giải quyết triệt để các thách thức hiện tại và tận dụng tối đa các cơ hội phát triển trong tương lai.

Đại biểu tham quan cơ sở dữ liệu 3D về dự án mời gọi đầu tư tại các gian trưng bày.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, UBND tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số với ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện hạ tầng giao thông và cảng biển; phát triển mạnh kinh tế biển, năng lượng tái tạo; thúc đẩy công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Ngoài ra, Tỉnh cũng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để tạo động lực tăng trưởng bền vững. Đồng thời, Cà Mau sẽ tăng cường liên kết vùng với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để mở rộng thị trường, thu hút dòng vốn chiến lược vào năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch sinh thái; chú trọng hoàn thiện cơ chế ưu đãi đầu tư, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và ổn định lâu dài cho doanh nghiệp.