Ngày 19/12/2025, hàng trăm dự án, công trình giao thông trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật trên phạm vi cả nước. Từ đường bộ cao tốc, hàng không, đường sắt đến cảng biển, bức tranh giao thông cho thấy rõ kết quả của một giai đoạn tăng tốc đầu tư và những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo...

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trong kỷ nguyên mới đã được thể hiện rõ nét qua sự kiện ngày 19/12/2025, khi hàng trăm dự án, công trình giao thông trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật trên phạm vi cả nước. Sự kiện này chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp từ 79 điểm cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Giai đoạn 2021–2025 chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư hạ tầng, với việc tập trung nguồn lực cho các công trình then chốt, có tính liên kết vùng và tác động lan tỏa lớn. Ban chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm quốc gia được thành lập để xử lý những vướng mắc phát sinh, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục. Quy hoạch tổng thể quốc gia được phê duyệt đã tạo ra khung không gian phát triển mới, trong đó hạ tầng giao thông được xác định là trục xương sống.

Đến ngày 19/12/2025, cả nước đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc, cùng 325 km nút giao và đường dẫn. Tổng số km đường cao tốc hoàn thành và đưa vào khai thác đạt 2.025 km, gần gấp đôi tổng chiều dài cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước đó. Việc hoàn thành và thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau đã hình thành trục giao thông xuyên suốt đất nước.

Hạ tầng hàng không cũng ghi nhận cột mốc quan trọng khi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được khánh thành. Trong lĩnh vực hàng hải, các dự án cảng biển cửa ngõ và luồng hàng hải trọng điểm được đưa vào khai thác đã nâng năng lực thông qua của hệ thống cảng biển lên khoảng 900 triệu tấn mỗi năm. Ở lĩnh vực đường sắt, nhiều điểm nghẽn kéo dài được tháo gỡ để đưa vào khai thác các tuyến đường sắt đô thị quan trọng.

Một điểm nổi bật trong bức tranh hạ tầng giao thông năm 2025 là sự thay đổi rõ nét về cơ cấu nguồn vốn đầu tư, với tỷ trọng vốn tư nhân ngày càng lớn. Giai đoạn sau năm 2025, phát triển hạ tầng giao thông tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng để thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Những tuyến cao tốc đã hoàn thành, các sân bay và cảng biển được đưa vào khai thác cùng các dự án đường sắt đang được chuẩn bị đầu tư không chỉ khép lại một giai đoạn tăng tốc đầu tư, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc mở rộng không gian kết nối quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống hạ tầng giao thông trong giai đoạn phát triển tiếp theo...

