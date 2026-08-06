Các bác sĩ thêm điều kiện để xử trí các ca sản khoa phức tạp

Thành công của những ca mổ không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn khẳng định năng lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong xử trí các ca sản khoa phức tạp, bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé…

Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sáng 4/8, đúng ngày Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động, tiếng khóc chào đời của một bé trai khỏe mạnh đã trở thành dấu mốc đặc biệt. Ca phẫu thuật sản khoa đầu tiên này được thực hiện bởi TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sản phụ là chị H.T.N (31 tuổi, phường Dương Nội, Hà Nội), người đã trải qua 8 năm mong con và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Không chỉ hiếm muộn kéo dài, thai kỳ của chị còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do có tiền sử u xơ tử cung, đòi hỏi quá trình theo dõi và điều trị chặt chẽ của các bác sĩ. Sau những phút căng thẳng trong phòng mổ, bé trai nặng 4kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình và ê-kíp y bác sĩ. Ngay tại phòng mổ, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh đã đặt tên cho em bé là Nguyễn Hưng Nguyên, với mong muốn em sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, lớn lên mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Đáng chú ý, trong cùng ca phẫu thuật, ê-kíp không chỉ đón em bé an toàn mà còn xử lý thành công bệnh lý cho sản phụ. TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh trực tiếp bóc khối u xơ tử cung đáy kích thước 15cm cùng một khối u xơ thành trước 3cm, giúp người mẹ được điều trị dứt điểm ngay trong một lần phẫu thuật, hạn chế nguy cơ phải can thiệp thêm sau sinh.

Tiếng khóc chào đời đầu tiên của em bé cất lên đúng thời khắc bệnh viện chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tương tự, chị H.T.L. (31 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội) đã được chồng và người thân đưa đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 để đón con đầu lòng sau hơn 7 năm trông ngóng. Sản phụ cho biết, vì là con hiếm muộn IVF, thai kỳ của chị ẩn chứa nhiều nguy cơ ngay từ khi đậu thai. “Đúng thời điểm thai 39 tuần, thai to, thì Bệnh viện Phụ sản cơ sở 2 đi vào hoạt động, nên tôi đăng kí sinh mổ tại đây", chị T.L. nói.

GS.TS. Nguyễn Duy Ánh cho biết, chị H.T.L. là 1 trong 15 ca mổ sản khoa được thực hiện trong ngày đầu bệnh viện cơ sở 2 đi vào hoạt động. Cùng với đó, hơn 800 bệnh nhân đã đến khám tại bệnh viện trong ngày đầu tiên. Dù lượng bệnh nhân đông, quy trình tiếp đón, hướng dẫn và phân luồng được tổ chức khoa học, giúp người bệnh nhanh chóng hoàn tất thủ tục và thuận lợi tiếp cận các phòng khám.

Cùng với thời điểm Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động, bệnh viện đã thực hiện điều chuyển an toàn người bệnh nội trú từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2. Công tác điều chuyển được triển khai theo quy trình thống nhất giữa hai cơ sở, với sự phối hợp chặt chẽ của các khoa, phòng và đội ngũ y tế.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất gần 60.000m2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội, với quy mô giai đoạn đầu 300 giường bệnh, gồm các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng chức năng. Cơ sở có khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, góp phần giảm tải cho cơ sở chính và tạo thuận lợi hơn cho người dân khu vực phía Tây Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.

Hơn 800 bệnh nhân đã đến khám sản khoa trong ngày đầu tiên bệnh viện đi vào hoạt động. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

“Cơ sở này có thể nâng lên 1.000 giường bệnh ở giai đoạn sau, khi nhu cầu khám, chữa bệnh sản phụ khoa tiếp tục tăng", GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết. Theo Bệnh viện, cơ sở 2 được Bộ Y tế phê duyệt triển khai 2.222 danh mục kỹ thuật chuyên môn, gồm khám thai, quản lý thai kỳ, chẩn đoán trước sinh, phẫu thuật sản khoa, điều trị bệnh lý phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, chăm sóc trẻ sơ sinh và các kỹ thuật cận lâm sàng, xét nghiệm chuyên sâu.

Đến thời điểm vận hành, Bệnh viện đã bố trí 28 khoa, phòng, trung tâm và đơn vị tại cơ sở 2 để phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh. Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời tạo thêm điều kiện để Bệnh viện triển khai các chuyên ngành sản khoa chuyên sâu vốn gặp hạn chế về mặt bằng tại cơ sở hiện hữu.

Đặc biệt, Cơ sở 2 được đầu tư nhiều tiện ích nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người bệnh và người nhà: khu vực tiếp đón rộng rãi, khu vực chờ tiện nghi, nhà thuốc, căng tin - khu cà phê, cửa hàng tiện ích, khu lưu trú, wifi miễn phí, bãi gửi xe rộng rãi cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác nhằm giảm bớt những bất tiện trong suốt quá trình thăm khám và điều trị.

Bệnh viện có thêm điều kiện để triển khai các chuyên ngành sản khoa chuyên sâu. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Theo lãnh đạo Bệnh viện, cơ sở 2 hoạt động theo phương châm "tuy hai mà một", thống nhất với cơ sở 1 về hệ thống quản lý, quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng. Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế sẽ được điều phối giữa hai cơ sở nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn và tính thống nhất trong công tác khám, chữa bệnh.

“Đây là vấn đề mà người dân rất quan tâm, bởi nhiều người lo ngại cơ sở mới đi vào hoạt động nhưng số lượng y bác sĩ không tăng tương ứng. Tuy nhiên, bệnh viện đã có hơn 2 năm chuẩn bị cho việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động, vì vậy đến thời điểm này chúng tôi hoàn toàn bảo đảm nguồn nhân lực cho cả hai cơ sở”, GS. Ánh khẳng định.

Nhân dịp chính thức vận hành, từ ngày 4 - 7/8.2026, bệnh viện triển khai chương trình khám miễn phí các dịch vụ sản khoa như khám phụ khoa, khám thai, siêu âm thai, siêu âm vú... do đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trực tiếp thực hiện.

Trung tâm Sơ sinh của bệnh viện cũng triển khai chương trình "Khởi đầu khỏe mạnh – khám trọn vẹn cùng chuyên gia sơ sinh". Theo đó, khoa hỗ trợ 100% chi phí khám dành cho trẻ sơ sinh, sinh non tháng. Các bé sẽ được khám tổng quát bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm; sàng lọc bệnh lý võng mạc; sàng lọc thính lực; tư vấn dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc trẻ khoa học...

Cơ sở 2 thống nhất với cơ sở 1 về hệ thống quản lý, quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Cũng nhân dịp này, từ 06/8/2026 - 09/8/2026, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương phối hợp cùng các chuyên gia đến từ Bỉ và Ý triển khai chương trình khám – tư vấn – can thiệp y học bào thai chuyên sâu. Đối tượng ưu tiên là các thai phụ có thai nhi thuộc nhóm nguy cơ cao, cần can thiệp bào thai: thoát vị hoành bẩm sinh, song thai chung bánh rau có biến chứng (TTTS, sFGR, TRAP, TAPS), tràn dịch màng phổi, bàng quang to, thiểu ối/đa ối, nghi ngờ thiếu máu bào thai…