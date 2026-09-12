Chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên: Từ chuyển đổi tư duy đến hành động mỗi ngày

Hội thảo chăm sóc sức khỏe chủ động tại Ninh Bình đã trang bị kiến thức thiết thực cho hơn 500 sinh viên, lan tỏa thông điệp chuyển từ chữa bệnh sang chủ động giữ gìn sức khỏe, hướng tới lối sống lành mạnh và tiêu dùng có trách nhiệm...

Hội thảo "Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026" đã thu hút được hơn 500 sinh viên và đoàn viên thanh niên tham dự. Ảnh: Song Hà.

Ngày 12/9/2026, tại Ninh Bình, hơn 500 sinh viên và đoàn viên thanh niên đã tham dự Hội thảo "Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026". Sự kiện mở ra góc nhìn toàn diện về lối sống lành mạnh, từ thực hành dinh dưỡng, đọc nhãn sản phẩm đến nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn...

Sự kiện do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức. Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và Quyết định 3915/QĐ-BYT của Bộ Y tế về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030.

TỪ CHỮA BỆNH SANG CHỦ ĐỘNG GIỮ GÌN SỨC KHỎE

Thanh niên là giai đoạn quan trọng để định hình các thói quen sống. Trước áp lực học tập, làm việc, thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, ít vận động hay sự bùng nổ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, người trẻ đang đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc chuyển từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang phòng bệnh và chủ động duy trì sức khỏe. Sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc cơ thể không đau ốm, mà còn là khả năng sống, học tập, làm việc và yêu thương một cách lành mạnh. Người trẻ cần sớm nhận biết các dấu hiệu bất thường, chủ động điều chỉnh lối sống và tìm đến dịch vụ y tế khi cần thiết.

Thông điệp xuyên suốt của hội thảo là mỗi thanh niên phải trở thành chủ thể quản lý sức khỏe của chính mình. Việc chăm sóc chủ động bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày: ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, quản lý căng thẳng, chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn, không hút thuốc lá hay thuốc lá điện tử và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề về thể chất hay tinh thần.

Tại hội thảo, TS.BS Nghiêm Nguyệt Thu, Phó Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, Trưởng khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội) đã phân tích sâu các vấn đề dinh dưỡng ở lứa tuổi thanh niên. Để ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm từ sớm, một chế độ ăn lành mạnh cần bảo đảm đủ nhu cầu, cân đối các nhóm chất, điều độ và đa dạng.

Theo khuyến nghị, bữa ăn hợp lý nên dành khoảng ½ cho rau củ quả, ¼ cho ngũ cốc/khoai củ và ¼ cho nguồn protein. Người trẻ cần ăn tối thiểu 400g rau, trái cây mỗi ngày (cung cấp khoảng 25g chất xơ), kiểm soát lượng đường tự do dưới 10% tổng năng lượng và tiêu thụ dưới 5g muối/ngày. Bác sĩ Thu cũng lưu ý những bẫy năng lượng dễ bị bỏ qua từ trà sữa, nước ngọt, cà phê ngọt hay cả nước ép trái cây không đường.

Nhằm khắc phục các thói quen xấu phổ biến ở sinh viên như bỏ bữa, ăn nhanh, vừa ăn vừa dùng điện thoại hay ăn khuya, chuyên gia khuyên không nên thay đổi dồn dập mà hãy chọn 1-2 hành vi ưu tiên để thực hiện theo mục tiêu cụ thể. Bên cạnh chế độ ăn, thanh niên cần duy trì 150 - 300 phút vận động cường độ vừa (hoặc 75 - 150 phút cường độ mạnh) mỗi tuần, kết hợp rèn luyện cơ bắp ít nhất 2 ngày/tuần.

ĐỌC NHÃN THỰC PHẨM: TIÊU DÙNG CÓ HIỂU BIẾT VÀ TRÁCH NHIỆM

Một nội dung thực hành thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên là kỹ năng đọc nhãn hàng hóa do bà Nguyễn Thanh Hồng, đại diện Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương hướng dẫn.

Theo bà Hồng, người tiêu dùng có thể đưa ra lựa chọn thông minh khi nắm rõ các thông tin bắt buộc trên bao bì, bao gồm: tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng và đặc biệt là danh sách thành phần (xếp theo thứ tự khối lượng giảm dần). Bên cạnh đó, việc chú ý đến khẩu phần, lượng đường, chất béo bão hòa, natri và năng lượng trên nhãn dinh dưỡng giúp người trẻ tránh bị ảnh hưởng bởi các hình thức quảng cáo hay tên gọi bắt mắt.

Đối với đồ uống có cồn, thông tin trên nhãn giúp quy đổi lượng cồn nguyên chất tiêu thụ. Hội thảo tiếp tục khắc sâu các quy định pháp luật và khuyến cáo quan trọng: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia; phụ nữ mang thai không uống rượu, bia; đã uống rượu, bia thì không lái xe; không lạm dụng đồ uống có cồn.

Đại diện cho đơn vị sản xuất, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) khẳng định cam kết của ngành trong việc tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng Chính phủ và Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Toàn ngành đồ uống hiện đóng góp hơn 60 nghìn tỷ đồng ngân sách mỗi năm và tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Bên cạnh đóng góp kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến các mục tiêu phát triển bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm.

Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chủ động đổi mới công nghệ, nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm có độ cồn thấp hoặc không cồn, nước uống nguồn gốc thiên nhiên, ít đường hoặc không đường. Ngành cũng thúc đẩy quy trình phục vụ đồ uống có trách nhiệm tại các cơ sở kinh doanh như xác minh độ tuổi khách hàng, từ chối phục vụ trường hợp nguy cơ và hỗ trợ khách di chuyển an toàn sau khi sử dụng rượu, bia.

Bà Trịnh Thị Vân Giang, Phó Chủ tịch VBA, chia sẻ thêm về các sáng kiến cộng đồng nổi bật mà ngành đã phối hợp triển khai. Tiêu biểu là chương trình Autosobriety (hợp tác cùng UNITAR - Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc) phòng chống lái xe sau khi uống rượu bia, đã tiếp cận trực tiếp hơn 13.000 người và lan tỏa đến 19 triệu lượt trên nền tảng số. Hay chiến dịch trực tuyến “Sức mạnh của việc nói Không” (Power of No) đã tiếp cận hơn 9 triệu thanh niên tại Việt Nam, truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh và từ chối các hành vi có hại.

Chăm sóc sức khỏe chủ động không chỉ là câu chuyện của cá nhân mà cần sự chung tay của toàn xã hội: Nhà nước ban hành chính sách, chuyên gia cung cấp cơ sở khoa học, doanh nghiệp sản xuất minh bạch và thế hệ trẻ chủ động tiếp thu tri thức để tự bảo vệ chính mình.