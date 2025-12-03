Các bệnh viện lớn phối hợp đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến các khu vực xa trung tâm

Nhiều năm qua, người dân ở các khu vực xa trung tâm hay các địa phương thường phải di chuyển quãng đường dài để được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Trong những tình huống khẩn cấp, việc này không chỉ tốn thời gian, chi phí mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro…

Ngày 2/12, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã chính thức ra mắt tại Cần Giờ, sau 3 tuần vận hành thử và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Từ nay, người dân Cần Giờ không còn phải vượt biển vào đất liền, mà có thể được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương với đội ngũ y, bác sĩ từ các bệnh viện đầu ngành của Thành phố.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đặt tại Trung tâm Y tế Cần Giờ trước đây, là sự phối hợp của 9 bệnh viện chuyên khoa và đa khoa. Trong đó, Bệnh viện Từ Dũ giữ vai trò điều phối chính, phụ trách chuyên khoa sản - phụ khoa. Các bệnh viện khác gồm: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Nhi đồng Thành phố, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu, Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện Y học cổ truyền phụ trách các chuyên khoa theo thế mạnh chuyên môn riêng.

Nhờ cơ chế phối hợp linh hoạt, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 vận hành như một bệnh viện đa khoa toàn diện, đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ y tế chuyên môn phục vụ người dân Cần Giờ. Sau 3 tuần đầu đi vào hoạt động, số lượt khám, chữa bệnh của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tăng 2 - 3 lần so với hoạt động của Trung tâm Y tế Cần Giờ trước đây. Số ca phải chuyển viện cấp cứu giảm mạnh từ 40 trường hợp xuống còn 3 trường hợp.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 là bệnh viện đa khoa công lập, phục vụ người dân đang sinh sống và làm việc tại Cần Giờ và những vùng lân cận.

Đặc biệt, ca phẫu thuật nội soi cấp cứu đầu tiên ngày 21/11/2025, ca sinh thường ngày 1/12/2025 và ca sinh mổ bé trai 3,2 kg sau đó đều được thực hiện an toàn tại Bệnh viện Từ Dũ 2, đánh dấu bước tiến mới trong khả năng điều trị tại chỗ cho người dân Cần Giờ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sự ra đời của Bệnh viện Từ Dũ 2 không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt mà còn mở ra một hướng đi mới trong tổ chức mạng lưới y tế của thành phố: Phát triển theo mô hình đa cực, liên kết đa chuyên khoa – đa bệnh viện, tận dụng tối đa tiềm lực sẵn có để phục vụ người dân công bằng và hiệu quả hơn.

Đây là giải pháp sáng tạo, nhân văn và tạo tiền lệ quan trọng cho việc bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn diện ở những khu vực xa trung tâm. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tại Cần Giờ là mô hình hoàn toàn mới, được triển khai, xây dựng và vận hành chỉ trong chưa đầy một năm mà không sử dụng nguồn ngân sách của thành phố.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 - Cần Giờ đã hoàn tất công tác chuẩn bị thẩm định của Sở Y tế TP.HCM.

"Ý tưởng mở cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ ở Cần Giờ được xây dựng khoảng một năm trước. Sau một năm, sản phẩm đã hoàn thành", ông Tăng Chí Thượng chia sẻ. Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của việc thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 là giúp người dân được chăm sóc sức khỏe, được khám chữa bệnh ngay tại đất Cần Giờ.

Trong khi đó, tại miền Bắc, Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình đang được Chính phủ, các bộ ngành và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm khánh thành phần xây dựng của 2 dự án vào ngày 19/12. Tinh thần chung là đẩy nhanh tiến độ, giữ chất lượng, sớm đưa bệnh viện hiện đại vào phục vụ nhân dân theo đúng yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trong lần đến kiểm tra, đôn đốc 2 dự án vào mới đây cũng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, hoàn thiện đồng bộ hồ sơ phòng cháy chữa cháy, đẩy nhanh các hạng mục còn lại và chuẩn bị đầy đủ điều kiện vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Các Bộ Xây dựng, Công an, Tài chính, Quốc phòng… được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để tháo gỡ mọi vướng mắc, đặc biệt là thẩm định nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và phê duyệt các hạng mục kỹ thuật. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng đang đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, nhà ở xã hội và điều kiện phụ trợ để bảo đảm cơ sở mới hoạt động thuận lợi ngay khi đưa vào sử dụng.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đang được hoàn thiện, khang trang, chất lượng khám chữa bệnh sẽ đảm bảo như cơ sở 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh khối lượng công việc từ xây dựng tới vận hành là rất lớn, nhưng Bộ sẽ bám sát thực tế, tháo gỡ từng vấn đề và sớm thanh toán khối lượng đã hoàn thành cho nhà thầu. Hai bệnh viện cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch vận hành cụ thể, xác định rõ từng bước, bảo đảm khi tiếp nhận cơ sở mới có thể triển khai hoạt động ngay.

Mới đây, trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trần Kim Yến (TP.HCM) cho rằng, lâu nay chúng ta luôn nêu ra thực trạng bệnh viện tuyến dưới thường vắng bệnh nhân, trong khi đó các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến cuối luôn quá tải.

Để giải bài toán này, một số bệnh viện đa khoa đã tổ chức “bệnh viện vệ tinh”. Đánh giá sơ bộ, mô hình này cơ bản đã giảm tải phần nào cho tuyến trên… song theo bà, hành lang pháp lý đang thiếu, do đó đại biểu đề nghị xây dựng mô hình bệnh viện vệ tinh, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối được mở thêm cơ sở ở khu vực xa trung tâm vào dự thảo Nghị quyết để tạo hành lang pháp lý mạnh, cho phép thí điểm “vượt hơn” so với quy định hiện hành.

Bàn về các giải pháp chung giảm tải các bệnh viện tuyến trung ương, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường đầu tư và phát triển hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực khám chữa bệnh.

Các bệnh viện vệ tinh sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Trong đó, mở rộng đề án bệnh viện vệ tinh, khuyến khích các bệnh viện tỉnh và bệnh viện tư nhân đủ điều kiện tham gia làm "bệnh viện hạt nhân"; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và y tế từ xa (telemedicine) hội chẩn, tư vấn và điều trị.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), giai đoạn 2025 - 2030, hướng đến mục tiêu có 200 bệnh viện vệ tinh trên cả nước đến năm 2030; giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến từ 5%. Theo đó, bệnh viện vệ tinh sẽ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện hạt nhân với nhiều chuyên khoa hơn.

Ưu tiên đầu tư các chuyên khoa, lĩnh vực có nhu cầu khám, chữa bệnh cao, như: tim mạch, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, ung bướu, huyết học truyền máu, hồi sức cấp cứu, hô hấp, tiết niệu, thần kinh, nội tiết, da liễu, răng hàm mặt… và hỗ trợ nâng cao quản lý chất lượng.