Các địa phương cần giải quyết dứt điểm khó khăn ở cấp xã khi vận hành chính quyền 2 cấp

Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đến hết tháng 12/2025 giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi thực hiện chính quyền 2 cấp…

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa có công văn 171/CV-BCĐ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN CẤP XÃ

Thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 14/11/2025, Ban chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung, khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương tiếp tục đánh giá tính khả thi và khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở cấp xã để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, và yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Đối với các nhiệm vụ thuộc cấp huyện trước đây đã được phân định thẩm quyền cho cấp xã tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trường hợp có vướng mắc, khó khăn, giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, có văn bản đề nghị Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đồng thời, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khắc phục ngay những vướng mắc, bất cập, tăng cường toàn diện cho cấp xã, bảo đảm đến hết năm 2025 không còn có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở địa phương.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ CẤP XÃ

Về kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã, Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước mắt và lâu dài, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản tháo gỡ khó khăn xong cuối tháng 12/2025 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã theo đúng chủ trương của Trung ương, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung bổ sung, bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã để tăng cường năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở, chuyển mạnh từ trạng thái từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp như tuyển dụng, điều động, luân chuyển hoặc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, và hướng dẫn của Bộ Nội vụ để bổ sung nhân lực có chuyên môn ở cấp xã, nhất là nhân lực có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế...

Ngoài ra, cần tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương cho cán bộ, công chức phải di chuyển công tác xa đến trung tâm hành chính mới trong những năm đầu.

Về cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công, các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, các địa phương cần khắc phục triệt để tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền địa phương.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, nhất là thủ tục hành chính nội bộ; tập trung chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đến hết tháng 12/2025 giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã về các nội dung nêu trên.