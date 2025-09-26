Thứ Sáu, 26/09/2025

Tập trung ổn định y tế tuyến xã khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Nhật Dương

26/09/2025, 13:59

Hiện Bộ Y tế đang dự thảo và xin ý kiến để sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…

Trạm y tế xã tập trung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.
Trạm y tế xã tập trung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Y tế nhận được nhiều kiến nghị của cử tri cac địa phương liên quan đến việc tổ chức hoạt động của trạm y tế xã sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

XEM XÉT LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ

Cử tri tỉnh Nghệ An phản ánh sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, mỗi xã hiện có từ 2 đến 7 trạm y tế do sáp nhập đơn vị hành chính. Vì thế, cử tri kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các trạm y tế để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Cùng nội dung này, cử tri TP. Đà Nẵng cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong quản lý và hoạt động của ngành Y tế địa phương.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Y tế cho biết hiện nay, Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo và ban hành Thông tư mới (thay thế Thông tư số 33/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn) để nâng cao năng lực của trạm y tế xã trong việc cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu.

Qua đó, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại cơ sở, phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển kinh tế, xã hội khác nhau của từng địa phương, đáp ứng với mô hình hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp trực tuyến với 34 sở y tế để xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, cho biết trạm y tế sẽ chủ yếu tập trung nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, quản lý sức khoẻ toàn diện cho người dân, chứ không quá đi sâu vào công tác khám chữa bệnh chuyên sâu.

Do đó, khi xây dựng Thông tư, cũng cần xem lại chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế cho phù hợp. Có thể trong giai đoạn nhất định, chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường vẫn giữ như hiện nay, nhưng bổ sung thêm nhóm nhiệm vụ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) chuyển sang, như liên quan đến trẻ em, bảo trợ xã hội, và một số nội dung khác theo Nghị quyết 72, như khám sức khoẻ ban đầu, định kỳ, khám sàng lọc, quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng…

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng khẳng định, hiện nay chưa có văn bản nào xoá bỏ trung tâm y tế khu vực, mà chỉ có chỉ đạo của Trung ương: Trung tâm y tế huyện sẽ trở thành trung tâm y tế khu vực, trực thuộc Sở Y tế.

Do đó, toàn ngành Y tế tập trung ổn định trạm y tế xã theo chỉ đạo của Trung ương. Sau một thời gian hoạt động, khi trạm y tế xã, phường đi vào ổn định, thực hiện được các chức năng cơ bản thì mới đề xuất hướng đi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh tập trung ổn định y tế tuyến xã. Ảnh: MOH.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh tập trung ổn định y tế tuyến xã. Ảnh: MOH.

Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Y tế đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều giải pháp phát triển y tế cơ sở. Đặc biệt, Nghị quyết số 72-NQ-TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân có nội dung nêu rõ về y tế tuyến xã.

Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ, ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng. Có cơ chế tài chính phù hợp để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp y tế công.

Nghị quyết cũng có nhiều chính sách đãi ngộ, phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ làm thường xuyên, trực tiếp chuyên môn tại trạm y tế xã, cũng như các cơ sở y tế dự phòng.

Theo Bộ Y tế, với những giải pháp này, trạm y tế xã sẽ có điều kiện để nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng cung ứng dịch vụ, thu hút và tạo niềm tin đối với người dân.

Cùng với đó, hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó cũng đề cập đến tăng cường năng lực cả về thiết bị, cơ sở vật chất, đào tạo cho trạm y tế xã.

Vì vậy, ngoài nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng các địa phương cũng cần có chế độ chính sách để tăng cường năng lực cho y tế tuyến xã, y tế dự phòng theo tinh thần của Nghị quyết 72.

“Đây sẽ là động lực rất lớn để đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tuyến cơ sở an tâm công tác, nhằm thu hẹp khoảng cách về chất lượng khám, chữa bệnh giữa các tuyến y tế”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn lạnh.

chính quyền địa phương 2 cấp khám chữa bệnh Nghị quyết 72 trạm y tế xã Y tế cơ sở

