Đà Nẵng hoàn thành xử lý 206/354 dự án, đất đai vướng mắc bằng cơ chế đặc thù

Tổng số dự án, đất đai vướng mắc áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ được Đà Nẵng hoàn thành xử lý là 206/354 dự án, đạt tỷ lệ 58,2%...

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án là giải pháp khơi thông nguồn lực đang bị đình trệ. Ảnh: Hoàng Bách

Thực hiện Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài; Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao, UBND TP. Đà Nẵng xác định việc tập trung xử lý, tháo gỡ các dự án vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong năm 2026.

Mục tiêu của Thành phố không chỉ là giải quyết khó khăn của từng dự án cụ thể, mà quan trọng hơn là khơi thông các nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ; củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững Thành phố trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở chính sách của Trung ương, ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy; UBND Thành phố đã ban hành Quyết định công bố danh mục gồm 354 dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội trên phạm vi địa bàn TP.Đà Nẵng, cần được tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngày 27/5/2026, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND, cụ thể hóa nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và lộ trình triển khai việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án tồn đọng, kéo dài theo cơ chế đặc thù của Quốc hội.

Song song với đó, Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, UBND Thành phố đã hoàn thành việc xử lý 1.985/2.035 dự án, đạt 97,5%. Tổng số dự án, đất đai vướng mắc tương tự theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 đã hoàn thành việc xử lý là 206/354 dự án, đạt 58,2%.

Hiện nay, Thành phố đang tích cực tháo gỡ vướng mắc cho dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thuỷ Tú (đã hoàn thành việc rà soát pháp lý để dự án được tiếp tục giao đất; đồng thời, đã điều chỉnh được chủ trương đầu tư dự án); dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước... Qua đó, nhiều dự án, khu đất tồn đọng kéo dài cũng từng bước được tháo gỡ.

Tuy nhiên, dù chủ trương tháo gỡ rõ ràng, đầy đủ nhưng quá trình tổ chức thực hiện tại Đà Nẵng vẫn gặp không ít vướng mắc. Cụ thể, việc sao lục, tổng hợp hồ sơ để xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án rất khó khăn, do hồ sơ lưu trữ không bài bản, phân tán ở nhiều sở, ban, ngành khác nhau.

Ngoài ra, các dự án đã kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch dẫn đến việc rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính phức tạp, cần nhiều thời gian; không ít văn bản quy phạm pháp luật thay đổi qua các thời kỳ cũng chưa được quy định chuyển tiếp cụ thể. Hơn nữa, qua rà soát một số nhà đầu tư chưa đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án; đặc biệt việc thiếu đơn vị tư vấn xác định giá đất đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tháo gỡ…

Để kiểm tra và kiểm soát tiến độ, UBND Thành phố ban hành 5 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiệm vụ; đồng thời các Sở, ngành ban hành 2 văn bản đề nghị, đôn đốc các nhà đầu tư rà soát, báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Quan điểm xuyên suốt của thành phố là không né tránh những tồn tại, vướng mắc đã kéo dài qua nhiều thời kỳ; không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan; không để lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư; nhưng không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh thất thoát tài sản nhà nước và không xử lý trái quy định của pháp luật.

Đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, Thành phố sẽ chủ động xem xét, xử lý nhanh nhất theo quy định. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ hồ sơ, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.