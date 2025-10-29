Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong vùng bị ảnh hưởng sau mưa lũ…

Bộ Y tế cho biết bão số 11 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa to đến rất to tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ gây ra tình trạng mưa lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương đã gây các thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và đời sống của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh do mưa lũ và các tình huống thiên tai trong thời gian tới; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh do mưa lũ và các tình huống thiên tai.

Chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị về công tác phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đồng thời, rà soát, bổ sung và chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn phù hợp với thực tiễn của địa phương; tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong vùng bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, liên tục, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh và có phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Các địa phương cũng cần đảm bảo dự trữ, cung cấp đầy đủ nước sạch tại các địa bàn bị ảnh hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; hướng dẫn cách sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn; thực hiện vệ sinh môi trường sau mưa lũ; thu gom xử lý xác động vật theo quy định tránh phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm.

Đặc biệt, cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng bị ảnh hưởng về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cho hoạt động của các cơ sở y tế trong các tình huống mưa lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo các cơ sở y tế luôn luôn đảm bảo đầy đủ nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ động thực hiện công tác dự trữ để phòng, chống dịch trên địa địa bàn; đồng thời tổng hợp báo cáo thực trạng dự trữ năm 2025, kế hoạch dự trữ năm 2026 của địa phương gửi về Bộ Y tế trước ngày 31/10/2025.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Bộ Y tế đề nghị giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh theo địa bàn phụ trách.

Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra do mưa lũ. Các đơn vị này cũng được giao nhiệm vụ cử cán bộ hỗ trợ cho các địa phương về phòng, chống dịch bệnh và truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân vùng bị ảnh hưởng.