Thứ Ba, 02/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi cổ phiếu Việt Nam

Thu Minh

02/06/2026, 10:40

Trong tuần qua, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 90 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-79,5 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

VnEconomy

Trong tuần từ ngày 25/5 - 29/5/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 115 tỷ đồng. Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 90 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-79,5 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng hơn 24 tỷ đồ Diamond ETF (-14,5 tỷ đồng) và quỹ VFM VNMIDCAP ETF (-6,6 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 3 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng hơn 627 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương mức rút ròng hơn 22 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư Thái Lan bán ra hơn 680 nghìn chứng chỉ lưu lý ở quỹ VFM VNDiamond ETF (FUEVFVND01), tương đương hơn 24 tỷ đồng.

Tháng 5/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên hơn 4,1 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/5, tổng giá trị tài sản ròng của các (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 61,3 nghìn tỷ đồng, giảm -7,5% so với mức cuối năm 2025

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 25/5  - 29/5 bao gồm các cổ phiếu VHM, VIC, MSN, SSI, VCB... 

Riêng trong ngày 1/6/2026: Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 23 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cổ phiếu trong danh mục. Top cổ phiếu bị bán ròng là HPG (-86 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), VIX (-59 nghìn cổ phiếu, - 1 tỷ đồng), SSI (-44 nghìn cổ phiếu, -1,2 tỷ đồng), SHB (-38 nghìn cổ phiếu, -500 triệu đồng), VCK (-31 nghìn cổ phiếu, - 1 tỷ đồng).

Quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFMVN Diamond ETF lần lượt vào ròng hơn 14 tỷ đồng và hơn 7 tỷ đồng Trong khi đó, quỹ VFM VNMIDCAP ETF bị rút ròng hơn 6 tỷ đồng.

VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những yếu tố rủi ro, bất định

07:27, 02/06/2026

Vẫn nhiều triển vọng cho cổ phiếu vận tải năng lượng ngay cả khi xung đột tại Iran đã hạ nhiệt?

07:25, 02/06/2026

Vẫn nhiều triển vọng cho cổ phiếu vận tải năng lượng ngay cả khi xung đột tại Iran đã hạ nhiệt?

Hàng loạt cổ phiếu lợi lớn nhờ Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng nhà ở xã hội và khu công nghiệp

07:23, 02/06/2026

Hàng loạt cổ phiếu lợi lớn nhờ Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Từ khóa:

cổ phiếu msn cổ phiếu ssi cổ phiếu VCB cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC dòng vốn quỹ ETF Việt Nam nhà đầu tư Thái Lan quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF rút ròng quỹ ETF tháng 5 tài sản ròng quỹ ETF

Đọc thêm

Mạnh tay hạ giá cắt lỗ, cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Mạnh tay hạ giá cắt lỗ, cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Tuy VN-Index chiều nay giảm thêm không nhiều so với buổi sáng nhưng cổ phiếu lao dốc “nặng” thêm đáng kể. Hơn 39% số cổ phiếu có giao dịch trong chỉ số đóng cửa giảm quá 1% với thanh khoản phiên chiều tăng 80%.

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Đà trượt dốc của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi dòng tiền nhất định không ủng hộ. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay có tăng gần 36% nhưng chủ yếu đến từ hoạt động xả hàng.

Berkshire Hathaway có thương vụ lớn đầu tiên dưới thời CEO mới

Berkshire Hathaway có thương vụ lớn đầu tiên dưới thời CEO mới

Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư nổi tiếng của Mỹ, vừa chính thức công bố thỏa thuận mua lại công ty xây dựng nhà ở Taylor Morrison với giá 8,5 tỷ USD...

Kiến tạo “lộ trình cao tốc” cho làn sóng IPO thứ 3: Bài học từ SpaceX và bước đi của FTSE RUSSELL

Kiến tạo “lộ trình cao tốc” cho làn sóng IPO thứ 3: Bài học từ SpaceX và bước đi của FTSE RUSSELL

Từ kinh nghiệm của FTSE Russell điều chỉnh quy tắc bộ chỉ số, cơ quan quản lý thị trường có thể xem xét thiết lập một Mô hình liên thông 4 bước (IPO - niêm yết - gia nhập rổ cổ phiếu nội địa - gia nhập rổ cổ phiếu quốc tế) một cách thông suốt từ đó tối đa hóa khả năng thu hút vốn ngoại...

Chứng khoán Mỹ chưa dừng chuỗi phiên lập kỷ lục dù giá dầu nhảy 5%

Chứng khoán Mỹ chưa dừng chuỗi phiên lập kỷ lục dù giá dầu nhảy 5%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (1/6), nối dài chuỗi phiên lập kỷ lục, bất chấp giá dầu thô tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng nhiệt...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

2

Tây Ban Nha: Tiền thuê nhà chiếm nửa lương

Thế giới

3

Nghiên cứu triển khai các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành

Đầu tư

4

Chubb - Tự do an phát: Giải pháp bảo hiểm và đầu tư linh hoạt

Tài chính

5

Hợp tác VAA và Classic Fine Foods: Lời giải cho bài toán nhân sự cấp cao ngành dịch vụ

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy