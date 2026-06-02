Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng khỏi cổ phiếu Việt Nam

Trong tuần từ ngày 25/5 - 29/5/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 115 tỷ đồng. Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 90 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-79,5 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng hơn 24 tỷ đồ Diamond ETF (-14,5 tỷ đồng) và quỹ VFM VNMIDCAP ETF (-6,6 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 3 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng hơn 627 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương mức rút ròng hơn 22 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư Thái Lan bán ra hơn 680 nghìn chứng chỉ lưu lý ở quỹ VFM VNDiamond ETF (FUEVFVND01), tương đương hơn 24 tỷ đồng.

Tháng 5/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên hơn 4,1 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/5, tổng giá trị tài sản ròng của các (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 61,3 nghìn tỷ đồng, giảm -7,5% so với mức cuối năm 2025

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 25/5 - 29/5 bao gồm các cổ phiếu VHM, VIC, MSN, SSI, VCB...

Riêng trong ngày 1/6/2026: Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 23 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cổ phiếu trong danh mục. Top cổ phiếu bị bán ròng là HPG (-86 nghìn cổ phiếu, -2,1 tỷ đồng), VIX (-59 nghìn cổ phiếu, - 1 tỷ đồng), SSI (-44 nghìn cổ phiếu, -1,2 tỷ đồng), SHB (-38 nghìn cổ phiếu, -500 triệu đồng), VCK (-31 nghìn cổ phiếu, - 1 tỷ đồng).

Quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFMVN Diamond ETF lần lượt vào ròng hơn 14 tỷ đồng và hơn 7 tỷ đồng Trong khi đó, quỹ VFM VNMIDCAP ETF bị rút ròng hơn 6 tỷ đồng.