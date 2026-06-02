Giá vàng giảm mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (1/6), trượt khỏi mốc 4.500 USD/oz, khi căng thẳng ở Trung Đông đẩy cao mối lo lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn. Tỷ giá đồng USD tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, và xu hướng bán ròng của quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust cũng là những yếu tố gây áp lực lên thị trường kim loại quý trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.486,1 USD/oz, giảm 54,2 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương giảm 1,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay dừng ở mức 74,99 USD/oz, giảm 0,41 USD/oz, tương đương giảm 0,05%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 1,9%, chốt ở mức 4.506,3 USD/oz.

Các yếu tố bất lợi đối với giá vàng đồng loạt mạnh lên trong phiên này.

Đầu tiên là giá dầu tăng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại. Phía Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ sau khi lực lượng Mỹ vào cuối tuần tấn công vào các mục tiêu quân sự Iran.

Trong phiên, có lúc giá dầu tăng hơn 8% sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng nước này sẽ dừng đàm phán với Mỹ để phản ứng với việc Israel mở các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon. Truyền thông nhà nước Iran cũng nói Tehran sẽ đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz để trả đũa.

Về cuối phiên, giá dầu thu hẹp mức tăng, nhờ thông tin mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC rằng đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran vẫn đang diễn ra “ở tốc độ nhanh”. Tuy nhiên, ông Trump cũng khiến thị trường bất an khi nói rằng ông không quan tâm liệu đàm phán với Iran có kết thúc hay không và ông cũng không lo gì về việc giá dầu tăng cao.

Giá dầu cũng dịu đi sau khi ông Trump có một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí rằng quân Israel sẽ không tiến vào thủ đô Beirut của Lebanon

Lúc đóng cửa, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng hơn 5%, đạt 92,16 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 4%, đạt 94,98 USD/thùng.

Giá dầu tăng làm gia tăng mối lo về sự tăng tốc của lạm phát trên phạm vi toàn cầu, có thể buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Trong số các ngân hàng trung ương lớn, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đều đang được thị trường dự báo sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được dự báo sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 54% Fed có một đợt hạ lãi suất trong thời gian còn lại của năm.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn không có lợi cho giá vàng.

Yếu tố tiếp theo khiến vàng giảm giá phiên này là đồng USD tăng giá khá mạnh, cho thấy bạc xanh tiếp tục phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh chiến tranh và hưởng lợi từ vai trò quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ. Lúc đóng cửa, chỉ số Dollar Index tăng 0,28%, đạt 99,18 điểm.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay cũng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, đạt 4,459%.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài ra, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên này. Với lượng bán ròng khoảng 0,2 tấn vàng, quỹ giảm khối lượng nắm giữ về 1.028,9 tấn vàng. Trong tháng 5 vừa qua, quỹ bán ròng khoảng 10 tấn vàng.

“Kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn sẽ tiếp tục gây áp lực giảm lên giá vàng, trừ phi lợi suất trái phiếu dừng tăng và lãi suất bắt đầu ổn định hoặc chuyển sang xu hướng giảm”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Nhìn trong dài hạn, giới chuyên gia giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng.

“Một khi tình hình địa chính trị ổn định và cú sốc giá năng lượng bắt đầu dịu đi, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ tập trung trở lại vào các yếu tố cấu trúc đã thúc đẩy thị trường giá lên của vàng trong những năm gần đây”, nhà phân tích Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận xét. Ông cho rằng trong thời gian 1 năm tới, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua ròng vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (2/6), giá vàng và giá bạc dao động nhẹ, chưa có thay đổi đáng kể so với mức chốt của phiên Mỹ.

Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,02%, giao dịch ở mức 4.487,1 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,32%, giao dịch ở mức 75,23 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.084 đồng (mua vào) và 26.394 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.