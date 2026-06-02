Chính thức tăng mức phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế từ 15/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
192/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ
trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.
Theo Nghị định, người lao động trực
24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính
chất công việc.
Cụ thể, mức 325.000 đồng/người/phiên trực
đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung
ương Biên Hòa.
Mức 255.000 đồng/người/phiên trực
đối với cơ sở y tế hạng II, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân
đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự,
Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với
trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người).
Mức 185.000 đồng/người/phiên trực
đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ
thuật hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập (đối với trực
tại các điểm cấp cứu), trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm
y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của Công an nhân dân, cơ sở trợ
giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế.
Mức 70.000 đồng/người/phiên trực
đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.
Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu
vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày
nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần; trực
vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần.
Người lao động làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16
giờ trong ngày cũng được hưởng phụ cấp tương ứng bằng 50% hoặc 75% mức trực
24/24 giờ. Ngoài tiền phụ cấp, người trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn
40.000 đồng/người/phiên trực.
Bên cạnh đó, người lao động trực theo chế độ
thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đồng đến 160.000 đồng/người/phiên trực,
tùy theo hạng cơ sở y tế.
Đối với hoạt động chuyên môn, Nghị
định quy định mức phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đồng đến 560.000 đồng/người/phẫu
thuật đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính, tùy theo
loại phẫu thuật.
Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức
hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng/người/phẫu thuật. Đối với người giúp việc cho ca mổ, mức
phụ cấp dao động từ 40.000 đồng đến 240.000 đồng/người/phẫu thuật. Riêng phụ cấp thủ thuật được xác định bằng
30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại
Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với những người trực
tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.
Đối tượng hưởng phụ cấp được chia
thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy
mẫu, xét nghiệm, xử lý ổ dịch, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm, thực
hiện khử khuẩn, tiêu độc tại các khu vực có dịch.
Nhóm 2 gồm những người tham gia
tiêm chủng, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, bảo đảm trang thiết
bị, hóa chất, tham gia các tổ, chốt kiểm soát dịch và các hoạt động hỗ trợ
phòng, chống dịch khác.
Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ
cấp chống dịch của nhóm 1 là 420.000 đồng/ngày/người, nhóm 2 là 280.000 đồng/ngày/người.
Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B,
mức phụ cấp là 280.000 đồng/ngày/người; bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng/ngày/người.
Nếu tham gia chống dịch vào ngày
nghỉ hằng tuần, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,3 lần mức quy định; vào ngày lễ, ngày Tết thì mức
phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,8 lần.
Mức phụ cấp thường trực chống dịch
24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng/ngày/người, áp dụng khi có thông tin
dịch bệnh; vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào
ngày thường; vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào
ngày thường.
Cộng tác viên, tình nguyện viên
được huy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh, được hưởng
mức bồi dưỡng 280.000 đồng/ngày/người khi trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.
Mức 170.000 đồng/ngày/người đối với
cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát
tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền
ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh theo quy định của pháp luật, thì được hưởng
mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định.
Nghị định số 192/2026/NĐ-CP cũng quy định trong thời gian
công tác, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hỗ trợ hằng
tháng.
Mức hỗ trợ hằng tháng đối với
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so
với mức lương cơ sở.
Trong đó, mức 0,7 lần áp dụng đối với
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ
350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định của
Chính phủ; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Mức 0,5 lần áp dụng đối với
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ
dân phố còn lại.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ
vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả
năng ngân sách của địa phương,
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xác định cụ thể số lượng nhân viên y tế thôn,
tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể hằng tháng của
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản nhưng không thấp hơn mức hỗ
trợ của Nhà nước.