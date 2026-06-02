Chính thức tăng mức phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế từ 15/7

Thu Hằng

02/06/2026, 09:42

Từ ngày 15/7/2026, mức phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể tùy theo tính chất công việc và hạng cơ sở; mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản cũng tăng lên bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so với mức lương cơ sở...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Theo Nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc.

Cụ thể, mức 325.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Mức 255.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở y tế hạng II, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người).

Mức 185.000 đồng/người/phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập (đối với trực tại các điểm cấp cứu), trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của Công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Mức 70.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.

Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần; trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần.

Người lao động làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ trong ngày cũng được hưởng phụ cấp tương ứng bằng 50% hoặc 75% mức trực 24/24 giờ. Ngoài tiền phụ cấp, người trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/phiên trực.

Bên cạnh đó, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đồng đến 160.000 đồng/người/phiên trực, tùy theo hạng cơ sở y tế.

Đối với hoạt động chuyên môn, Nghị định quy định mức phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đồng đến 560.000 đồng/người/phẫu thuật đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính, tùy theo loại phẫu thuật.

Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng/người/phẫu thuật. Đối với người giúp việc cho ca mổ, mức phụ cấp dao động từ 40.000 đồng đến 240.000 đồng/người/phẫu thuật. Riêng phụ cấp thủ thuật được xác định bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại

Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Đối tượng hưởng phụ cấp được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu, xét nghiệm, xử lý ổ dịch, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm, thực hiện khử khuẩn, tiêu độc tại các khu vực có dịch.

Nhóm 2 gồm những người tham gia tiêm chủng, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, bảo đảm trang thiết bị, hóa chất, tham gia các tổ, chốt kiểm soát dịch và các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch khác.

Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ cấp chống dịch của nhóm 1 là 420.000 đồng/ngày/người, nhóm 2 là 280.000 đồng/ngày/người.

Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng/ngày/người; bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng/ngày/người.

Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,3 lần mức quy định; vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,8 lần.

Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng/ngày/người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh; vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường; vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường.

Cộng tác viên, tình nguyện viên được huy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh, được hưởng mức bồi dưỡng 280.000 đồng/ngày/người khi trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.

Mức 170.000 đồng/ngày/người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh theo quy định của pháp luật, thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định.

Nghị định số 192/2026/NĐ-CP cũng quy định trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hỗ trợ hằng tháng.

Mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so với mức lương cơ sở.

Trong đó, mức 0,7 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Mức 0,5 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xác định cụ thể số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể hằng tháng của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản nhưng không thấp hơn mức hỗ trợ của Nhà nước.

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

10:12, 11/05/2026

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Phần lớn nhân viên y tế hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40%

09:58, 08/05/2026

Phần lớn nhân viên y tế hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40%

Nhiều vị trí trong ngành y được đề xuất hưởng phụ cấp 100%

13:44, 07/05/2026

Nhiều vị trí trong ngành y được đề xuất hưởng phụ cấp 100%

Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính lương hưu, trợ cấp từ 1/7

Sử dụng xăng E10 không gây hại cho động cơ

