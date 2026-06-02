Chứng khoán Mỹ chưa dừng chuỗi phiên lập kỷ lục dù giá dầu nhảy 5%

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, đạt 7.599,96 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,42%, đạt 27.086,81 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 46,42 điểm, tương đương tăng 0,09%, đạt 51.078,88 điểm.

Cả ba chỉ số cùng lập kỷ lục nội phiên và chốt phiên ở mức chốt phiên cao chưa từng thấy. Trong tuần trước, các chỉ số cũng liên tiếp lập kỷ lục nhờ đà tăng ấn tượng của cổ phiếu chip.

Với mức tăng hơn 6%, cổ phiếu Nvidia là trụ cột của phiên tăng này, sau khi hãng chip khổng lồ công bố một bộ vi xử lý mới cho máy tính cá nhân (PC). Cổ phiếu Dell Technologies và HP Inc tăng theo Nvidia, ghi nhận mức tăng tương ứng là 10% và 8%. Cổ phiếu Intel - công ty đã thống trị thị trường chip PC trong nhiều năm - giảm hơn 4%.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, chỉ có nhóm công nghệ và năng lượng tăng trong phiên này. Trong nhóm công nghệ, cổ phiếu hãng dầu lửa Marathon Petroleum nổi bật với mức tăng hơn 4%, tiếp đến là Exxon Mobil và Chevron với mức tăng tương ứng 2,8% và 1,9%.

Sau khi sụt giảm khoảng 17% trong tháng 5, thị trường dầu thô đã khởi động tháng 6 bằng một phiên tăng mạnh khi lực lượng Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau, giữa lúc đàm phán hòa bình chưa có bước tiến cụ thể.

Phía Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ sau khi lực lượng Mỹ vào cuối tuần tấn công vào các mục tiêu quân sự Iran. Trong phiên, có lúc giá dầu tăng hơn 8% sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng nước này sẽ dừng đàm phán với Mỹ để phản ứng với việc Israel mở các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon. Truyền thông nhà nước Iran cũng nói Tehran sẽ đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz để trả đũa.

Về cuối phiên, giá dầu thu hẹp mức tăng, nhờ thông tin mà ông Trump đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC rằng đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran vẫn đang diễn ra “ở tốc độ nhanh”. Tuy nhiên, ông Trump cũng khiến thị trường bất an khi nói rằng ông không quan tâm liệu đàm phán với Iran có kết thúc hay không và ông cũng không lo gì về việc giá dầu tăng cao.

Giá dầu cũng dịu đi sau khi ông Trump có một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí rằng quân Israel sẽ không tiến vào thủ đô Beirut của Lebanon

Lúc đóng cửa, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng hơn 5%, đạt 92,16 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 4%, đạt 94,98 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu WTI giảm hơn 11% và giá dầu Brent giảm gần 10%.

Lý giải về việc chứng khoán Mỹ vẫn tăng điểm ngay cả khi căng thẳng ở Trung Đông lại nóng lên, Giám đốc đầu tư (CIO) Tim Holland của công ty Orion cho rằng tiến trình đàm phán đang ở trong tình trạng “hai bước tiến, một bước lùi”. “Thị trường không còn cho rằng căng thẳng sẽ leo thang trở lại tới mức như trong hai tuần đầu tiên của xung đột. Chúng ta vẫn đang tiến gần hơn đến một lối thoát cho cuộc chiến này”, ông nói.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Dù giá dầu tăng phiên này, ông Holland nhận định giá dầu sẽ không tăng trở lại mức cách đây khoảng 4-6 tuần. Ông cho rằng để giá dầu vượt ngưỡng đó, xung đột phải leo thang quá mức căng thẳng nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay.

Trong tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư ở Phố Wall sẽ hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu. Đây là điểm dữ liệu quan trọng nhất trước khi tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh lần đầu tiên chủ trì cuộc họp chính sách tiền tệ tại ngân hàng trung ương này vào giữa tháng 6.

Thị trường đang đặt cược nhiều vào khả năng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay để ứng phó với sự leo thang của lạm phát do giá năng lượng tăng cao. Một báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng có thể củng cố khả năng Fed tăng lãi suất, từ đó gây áp lực giảm lên những cổ phiếu có định giá đã được đẩy lên cao quá mức.