VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những yếu tố rủi ro, bất định

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 2/6/2026

Kết phiên 1/6, VN-Index giảm 18,95 điểm, tương đương 1,02% xuống mốc 1844,54 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 10,24 điểm, tương đương 3,47% lên 305,18 điểm.

VN-Index có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh, rung lắc mạnh để kiểm định vùng hỗ trợ 1838-1845 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có thể xuất hiện các phiên điều chỉnh, rung lắc mạnh để kiểm định vùng hỗ trợ 1838-1845 điểm nhưng chúng tôi không đánh giá cao xác suất chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ này.

Chúng tôi thiên về kịch bản VN-Index sẽ có phản ứng tăng điểm trở lại khi tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng này để củng cố dao động trong kênh giá đi ngang quanh đỉnh cũ. Các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục diễn biến phân hóa mạnh với sự luân phiên tăng điểm của các cổ phiếu vốn hóa lớn ngân hàng, bất động sản, năng lượng, chứng khoán…

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức tối thiểu 50% trong giai đoạn này. Tập trung bảo toàn thành quả và hạn chế rủi ro cho các vị thế đang nắm giữ bằng các lệnh chặn lãi (trailing stop)”.

Diễn biến thị trường kém tích cực và khó đoán định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm gần 19 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1844,54 điểm, chủ yếu ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Bất động sản. Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ tăng mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Diễn biến thị trường kém tích cực và khó đoán; nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này”.

Thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng với những yếu tố rủi ro, bất định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index đang trong giai đoạn điều chỉnh, tích lũy dưới kháng cự gần nhất quanh 1850 điểm. Nếu không vượt lên lại kháng cự này, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025 đã vượt lên trong tháng 4/2026. Trong khi VN30 có vùng hỗ trợ quanh 1975 điểm tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 5/2026. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên các vùng kháng cự với thanh khoản cải thiện.

Thị trường bắt đầu tháng 6/2026 với nhiều áp lực. Thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng với những yếu tố rủi ro, bất định: (1) Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn chưa có hồi kết. (2) Tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng. (3) Ảnh hưởng lạm phát, chi phí đầu vào gia tăng tiếp tục ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nền kinh tế. (4) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao. Yếu tố tích cực: (1) Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực. (2) Quy mô vốn hóa thị trường nếu không tính đến Vin Group, đang tương đối hợp lý khi xét đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng ngắn trung hạn điều chỉnh hoặc tích lũy. Do đó trong tháng 6, nếu chất lượng thị trường, xu hướng VN-Index không cải thiện, VN-Index không giữ được hỗ trợ quanh 1850 điểm, có thể sẽ chịu áp lực điều chỉnh về 1.750 điểm - 1.800 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể tiếp tục giao dịch trong vùng giá 1850+/-10 trong 1 vài phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 19 điểm (-1%), đóng cửa tại mức 1844,5 điểm. Chỉ số giảm điểm từ phiên sáng và duy trì dưới mức tham chiếu trong suốt phiên hôm nay với áp lực bán chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VRE) và nhóm ngân hàng tư nhân (MSB, STB và TCB). Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm với tổng GTGD đạt 15,048 tỷ VND.

Mặc dù VN-Index giảm mạnh trong phiên hôm nay, chỉ số vẫn giữ được vùng hỗ trợ 1850+/-10 điểm tại báo cáo gần nhất. Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index có thể tiếp tục giao dịch trong vùng giá này trong một vài phiên tới khi lực cầu đã quay trở lại VN-Index trong phiên ATC kéo chỉ số hồi phục nhẹ. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường giảm mạnh cho thấy lực bán tại vùng giá này khá yếu và chủ yếu tập trung tại nhóm Vingroup. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên giải ngân và cần theo dõi sát diễn biến thị trường tại vùng giá này. Trong trường hợp VN-Index đóng cửa dưới 1840, xu hướng giảm có thể kéo chỉ số xuống sâu hơn, về quanh 1800, tương đương vùng hỗ trợ tạo bởi MA50 và MA100 ngày”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index được chuyển xuống mức trung tính

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch gần nhất nhưng với thanh khoản sụt giảm. Nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục trong ngắn hạn khi đồ thị giá đang ở dưới MA20 ngày. Vùng 1830-1835 điểm đang là hỗ trợ quan trọng cho chỉ số VN-Index trong ngắn hạn. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của VN-Index được chuyển xuống mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và quan sát khu vực 1830 điểm trong các phiên tới”.

Xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ thân đặc cùng với thanh khoản tiếp tục xu hướng suy giảm cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng điều chỉnh giảm chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX và đường -DI duy trì trên ngưỡng 25, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh vùng 1800-1810, tương đương vùng MA50 của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ chỉ số chung ghi nhận rung lắc và điều chỉnh về dưới đường MA20 đồng thời các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cho thấy diễn biến điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại, khả năng cao VN Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới. Vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh vùng 1830 -1840 điểm.

VN Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 19 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt với một số ít cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm dù chỉ số vẫn chưa đảo chiều thoát khỏi xu hướng đi xuống. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên 02/06, với kháng cự gần tại 1865 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, chỉ số tiếp tục vận động dưới MA5 và MA20, cho thấy quán tính giảm ngắn hạn chưa được hóa giải. Dù vậy, độ rộng thị trường tích cực hơn với 158 mã tăng so với 129 mã giảm, cho thấy mức giảm phiên 01/06 chủ yếu chịu tác động từ nhóm Vingroup. Theo đó, VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên 02/06, với kháng cự gần tại 1865 điểm”.

VN-Index phân hóa với thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Điểm số của VN-Index có phần chịu áp lực do ảnh hưởng của một số mã trụ cột và kéo lùi chỉ số về dưới vùng 1.850. Mặc dù nhịp độ giao dịch duy trì trầm lắng, phần còn lại vẫn được dòng tiền luân chuyển tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.850 – 1.860 và Hỗ trợ 1.800 – 1.810”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.